Lounais-Suomessa siirrytään kesänopeusrajoituksiin 1.4.2026
30.3.2026 10:00:00 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Satakunnan ja Varsinais-Suomen maanteillä siirrytään kesänopeusrajoituksiin keskiviikkona 1.4.2026. Kesäkaudella pääteillä otetaan käyttöön talvikautta korkeammat nopeusrajoitukset, mutta muutamia poikkeuksia jää voimaan liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Kevään vaihtelevat sääolot edellyttävät autoilijoilta erityistä tarkkaavaisuutta.
Nopeusrajoitusmerkit muutetaan yhtenäisinä tiejaksoina ja samanaikaisesti naapurimaakuntien ja urakka-alueiden kanssa. Rajoitukset tulevat voimaan heti, kun nopeusrajoitusmerkit on asetettu tien varteen.
Talven ajaksi alennetut nopeusrajoitukset palautetaan käyttöön muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Valtatielle 10 jätetään pysyvästi 80 km/h nopeusrajoitus Marttilassa Salontien/Aurantien (mt 224) ja Marttilantien (mt 12309) väliselle osuudelle. Lisäksi Salon Muurlassa seututielle 186 jätetään pysyvä 80 km/h nopeusrajoitus Muurlantien (mt 1861) liittymäalueelle.
Molemmissa kohteissa nopeusrajoituksen laskeminen tehdään alle kilometrin pituiselle tiejaksolle, jossa on jyrkähkö ylämäki, johon on joutunut kiihdyttämään nopeusrajoituksen noustessa. Mäen päällä on kuitenkin nopeusrajoitus laskenut 80 km/h. Muutoksilla turvataan mäen alapuolella olevan liittymän liikenneturvallisuutta ja vähennetään turhaa ylämäkeen kiihdyttämistä.
Muista huomioida keliolosuhteet kesänopeuksillakin
Ajokelit tiestöllä saattavat vaihdella vielä kesänopeuksiin siirtymisen jälkeenkin paljon tiekohdittain ja vuorokaudenajoittain. Vaikka talviajan nopeusrajoitukset poistuvat, on autoilijoiden syytä olla tarkkaavaisia kelien suhteen ja sovittaa ajonopeutensa muuttuvien olosuhteiden mukaisiksi. Kevään yöpakkaset tai lumi- ja räntäsateet saattavat heikentää ajo-olosuhteita huomattavasti. Merkityt nopeusrajoitukset eivät ole ohjenopeuksia, vaan turvallinen ajonopeus saattaa olla huomattavasti tätä alhaisempi.
Lisätietoja:
- Liikennejärjestelmäasiantuntija Silja Reinikainen, etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi, p. 0295 022 105
