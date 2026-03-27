Kangasalan, Kuhmoisten ja Pälkäneen lääkärin ja hoitajan vastaanottojen puhelinnumerot yhdistyvät – Uusi numero korvaa kymmenen vanhaa

Uudessa numerossa 03 311 68140 on kaksi linjaa:

Kiireettömät asiat: ma–to klo 8–16, pe ja arkipyhiä edeltävinä päivinä klo 8–15.

Kiireelliset asiat: ma–pe klo 8–18 (ei arkipyhinä)

Kiireettömien asioiden linja toimii takaisinsoitolla. Kiireellisten asioiden linjalle voit jäädä myös jonottamaan.

Uudistus selkeyttää asiointia

Puhelinuudistuksella selkeytetään asiointia ja tuetaan hoidon jatkuvuutta. Enää ei tarvitse miettiä, minkä tiimin alueeseen kuuluu, sillä uudessa puhelinjärjestelmässä on soittajan tunnistava ominaisuus. Sen vuoksi takaisinsoiton voi tehdä yhä useammin omahoitaja tai tuttu ammattilainen ilman erillistä numeroa.

Yhteinen numero korvaa kymmenen vanhaa puhelinnumeroa. Käytöstä poistuvat Kangasalan tiimien ja kiirevastaanoton sekä Kuhmoisten, Pälkäneen ja Luopioisten lääkärin ja hoitajan vastaanottojen ja diabeteshoitajien aiemmat puhelinnumerot.

Poistuvissa numeroissa on syyskuun loppuun asti tiedote, joka kertoo numeron vaihtuneen. Lisäksi kuukauden ajan vanhaan numeroon soitetut puhelut siirtyvät automaattisesti uuteen numeroon.

Lääkärin tai hoitajan vastaanottoajan voi perua OmaPirhassa tai tekstiviestillä

Vastaanottoajan voi perua digitaalisesti OmaPirhassa, jos sen alkuun on vähintään 24 tuntia.

Kangasalla, Kuhmoisissa ja Pälkäneellä lääkärin tai hoitajan vastaanottoajan voi perua myös lähettämällä viestin tekstiviestinumeroon 044 481 3100 (ei puheluita). Tekstiviestinnumero palvelee myös puhe- ja kuulovammaisia.

Lisätietoa uudistuksesta: Puhelinpalvelumme uudistuu