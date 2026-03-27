Kanta-Hämeen käräjäoikeuden laamanniksi Paula Virrankoski

Virrankoski on Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomari, ja hän toimii siellä osastonjohtajana. Aikaisemmin hän on toiminut määräaikaisena laamannina käräjäoikeudessa, esittelijänä hovioikeudessa, kihlakunnansyyttäjänä ja avustavana lakimiehenä asianajotoimistossa. Lisäksi Virrankoski on toiminut jäsenenä oikeusministeriön asettamissa työryhmissä.

Virrankoski on suorittanut johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon, käräjäoikeuksien esihenkilöiden johtamiskoulutuksen, kouluttaja- ja konsulttikoulutuksen, Digitaalisen median ja immateriaalioikeuden koulutusohjelman sekä alueellisen maanpuolustuskurssin.

Kanta-Hämeen käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela ja Ypäjä. Maaoikeusasioissa Kanta-Hämeen käräjäoikeuden toimialueena on Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen maakunnat. Lisäksi Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa käsitellään sotilasoikeudenkäyntiasioita.

Kanta-Hämeen käräjäoikeus sijaitsee Hämeenlinnassa ja se kuuluu Turun hovioikeuspiiriin. Henkilöstöä käräjäoikeudessa on yhteensä noin 50.