Kanta-Hämeen käräjäoikeuden laamanniksi Paula Virrankoski

27.3.2026 11:31:59 EET | Tuomioistuinvirasto | Tiedote

Tasavallan presidentti on tänään nimittänyt käräjätuomari Paula Virrankosken Kanta-Hämeen käräjäoikeuden laamannin virkaan seitsemän vuoden määräajaksi ajalle 1.8.2026-31.7.2033.

Virrankoski on Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomari, ja hän toimii siellä osastonjohtajana. Aikaisemmin hän on toiminut määräaikaisena laamannina käräjäoikeudessa, esittelijänä hovioikeudessa, kihlakunnansyyttäjänä ja avustavana lakimiehenä asianajotoimistossa. Lisäksi Virrankoski on toiminut jäsenenä oikeusministeriön asettamissa työryhmissä.

Virrankoski on suorittanut johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon, käräjäoikeuksien esihenkilöiden johtamiskoulutuksen, kouluttaja- ja konsulttikoulutuksen, Digitaalisen median ja immateriaalioikeuden koulutusohjelman sekä alueellisen maanpuolustuskurssin.

Kanta-Hämeen käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela ja Ypäjä. Maaoikeusasioissa Kanta-Hämeen käräjäoikeuden toimialueena on Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen maakunnat. Lisäksi Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa käsitellään sotilasoikeudenkäyntiasioita.

Kanta-Hämeen käräjäoikeus sijaitsee Hämeenlinnassa ja se kuuluu Turun hovioikeuspiiriin. Henkilöstöä käräjäoikeudessa on yhteensä noin 50.

tuomioistuimet, oikeudenkäynti, tuomioistuinvirasto

Kanta-Hämeen käräjäoikeuden laamanni Petteri Palomäki puh. 029 56 47375, etunimi.sukunimi@oikeus.fi

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to on it­se­näi­nen kes­kus­vi­ras­to, joka pal­ve­lee koko tuo­miois­tuin­lai­tos­ta. Tuo­miois­tuin­vi­ras­to toi­mii oi­keus­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­lal­la. Vi­ras­ton teh­tä­vä­nä on huo­leh­tia sii­tä, että tuo­miois­tui­met ky­ke­ne­vät käyt­tä­mään tuo­mio­val­taa laa­duk­kaas­ti ja että tuo­miois­tuin­ten hal­lin­to on te­hok­kaas­ti ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti jär­jes­tet­ty.

