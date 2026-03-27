Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden laamanniksi Minna Kangasmäki

27.3.2026 11:33:04 EET | Tuomioistuinvirasto | Tiedote

Tasavallan presidentti on tänään nimittänyt käräjätuomari Minna Kangasmäen Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden laamanniksi seitsemän vuoden määräajaksi 1.4.2026-31.3.2033.

Kangasmäki on Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomari, ja hän toimii siellä osaston johtajana. Hän on toiminut siellä myös määräaikaisena laamannina.

Aikaisemmin hän on toiminut esittelijänä hovioikeudessa sekä lakimiehenä lakiasiain- ja perintätoimistossa. Kangasmäki on suorittanut käräjäoikeuksien osastonjohtajien johtamisvalmennuksia sekä käräjäoikeuksien esihenkilöiden johtamiskoulutuksen. Hän on myös suorittanut johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoa.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeutta johtaa laamanni, jonka tukena käräjäoikeuden toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä toimii johtoryhmä. Käräjäoikeudessa on tällä hetkellä kaksi lainkäyttöosastoa ja hallinto-osasto. Lainkäyttöosastoja johtavat osaston johtajat ja hallinto-osastoa johtaa hallintopäällikkö. Henkilöstöä käräjäoikeudessa on yhteensä noin 50 henkilöä. Laamannin viran lisäksi käräjäoikeudessa on 12 käräjätuomarin virkaa. Lisäksi käräjäoikeudessa työskentelee käräjänotaareita, kansliahenkilöstöä ja haastemiehiä.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Isokyrö, Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Soini, Teuva, Vimpeli ja Ähtäri. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden kanslia sijaitsee Seinäjoella ja käräjäoikeus kuuluu Vaasan hovioikeuspiiriin. Käräjäoikeus käsittelee rikos-, riita- ja hakemusasioita.

tuomioistuimet, oikeudenkäynti, tuomioistuinvirasto

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden hallintopäällikkö Jenni Perttilä, p. 029 5648904, etunimi.sukunimi@oikeus.fi

Tuo­miois­tuin­vi­ras­to on it­se­näi­nen kes­kus­vi­ras­to, joka pal­ve­lee koko tuo­miois­tuin­lai­tos­ta. Tuo­miois­tuin­vi­ras­to toi­mii oi­keus­mi­nis­te­riön hal­lin­no­na­lal­la. Vi­ras­ton teh­tä­vä­nä on huo­leh­tia sii­tä, että tuo­miois­tui­met ky­ke­ne­vät käyt­tä­mään tuo­mio­val­taa laa­duk­kaas­ti ja että tuo­miois­tuin­ten hal­lin­to on te­hok­kaas­ti ja tar­koi­tuk­sen­mu­kai­ses­ti jär­jes­tet­ty.

