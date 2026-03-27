Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden laamanniksi Minna Kangasmäki

Kangasmäki on Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomari, ja hän toimii siellä osaston johtajana. Hän on toiminut siellä myös määräaikaisena laamannina.

Aikaisemmin hän on toiminut esittelijänä hovioikeudessa sekä lakimiehenä lakiasiain- ja perintätoimistossa. Kangasmäki on suorittanut käräjäoikeuksien osastonjohtajien johtamisvalmennuksia sekä käräjäoikeuksien esihenkilöiden johtamiskoulutuksen. Hän on myös suorittanut johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoa.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeutta johtaa laamanni, jonka tukena käräjäoikeuden toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä toimii johtoryhmä. Käräjäoikeudessa on tällä hetkellä kaksi lainkäyttöosastoa ja hallinto-osasto. Lainkäyttöosastoja johtavat osaston johtajat ja hallinto-osastoa johtaa hallintopäällikkö. Henkilöstöä käräjäoikeudessa on yhteensä noin 50 henkilöä. Laamannin viran lisäksi käräjäoikeudessa on 12 käräjätuomarin virkaa. Lisäksi käräjäoikeudessa työskentelee käräjänotaareita, kansliahenkilöstöä ja haastemiehiä.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Isokyrö, Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Soini, Teuva, Vimpeli ja Ähtäri. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden kanslia sijaitsee Seinäjoella ja käräjäoikeus kuuluu Vaasan hovioikeuspiiriin. Käräjäoikeus käsittelee rikos-, riita- ja hakemusasioita.