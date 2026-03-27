Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden laamanniksi Minna Kangasmäki
27.3.2026 11:33:04 EET | Tuomioistuinvirasto | Tiedote
Tasavallan presidentti on tänään nimittänyt käräjätuomari Minna Kangasmäen Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden laamanniksi seitsemän vuoden määräajaksi 1.4.2026-31.3.2033.
Kangasmäki on Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomari, ja hän toimii siellä osaston johtajana. Hän on toiminut siellä myös määräaikaisena laamannina.
Aikaisemmin hän on toiminut esittelijänä hovioikeudessa sekä lakimiehenä lakiasiain- ja perintätoimistossa. Kangasmäki on suorittanut käräjäoikeuksien osastonjohtajien johtamisvalmennuksia sekä käräjäoikeuksien esihenkilöiden johtamiskoulutuksen. Hän on myös suorittanut johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoa.
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeutta johtaa laamanni, jonka tukena käräjäoikeuden toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä toimii johtoryhmä. Käräjäoikeudessa on tällä hetkellä kaksi lainkäyttöosastoa ja hallinto-osasto. Lainkäyttöosastoja johtavat osaston johtajat ja hallinto-osastoa johtaa hallintopäällikkö. Henkilöstöä käräjäoikeudessa on yhteensä noin 50 henkilöä. Laamannin viran lisäksi käräjäoikeudessa on 12 käräjätuomarin virkaa. Lisäksi käräjäoikeudessa työskentelee käräjänotaareita, kansliahenkilöstöä ja haastemiehiä.
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Isokyrö, Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Soini, Teuva, Vimpeli ja Ähtäri. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden kanslia sijaitsee Seinäjoella ja käräjäoikeus kuuluu Vaasan hovioikeuspiiriin. Käräjäoikeus käsittelee rikos-, riita- ja hakemusasioita.
Yhteyshenkilöt
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden hallintopäällikkö Jenni Perttilä, p. 029 5648904, etunimi.sukunimi@oikeus.fi
Tuomioistuinvirasto on itsenäinen keskusvirasto, joka palvelee koko tuomioistuinlaitosta. Tuomioistuinvirasto toimii oikeusministeriön hallinnonalalla. Viraston tehtävänä on huolehtia siitä, että tuomioistuimet kykenevät käyttämään tuomiovaltaa laadukkaasti ja että tuomioistuinten hallinto on tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti järjestetty.
