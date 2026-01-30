​​Lähi-idän kriisi uhkaa muovituotteiden toimitusvarmuutta: vaikutukset leviävät koko suomalaiseen yhteiskuntaan​

Muovit ovat kriittinen osa kaikkia arvoketjuja – häiriöt lisäävät riskejä koko yhteiskunnassa

Pitkittyessään Lähi-idän kriisi uhkaa synnyttää laajoja toimitushäiriöitä, viiveitä ja kustannuspiikkejä, jotka voivat heijastua kuluttajahintoihin, projektiaikatauluihin ja materiaalisaatavuuteen. Kysyntäpaineet, varastojen täydentäminen ja merikuljetusten kustannukset kiihdyttävät tilannetta entisestään.

Muoviraaka-aineiden hintashokki kasvaa – kriisi näkyy jo yritysten kannattavuudessa ja toimitusketjuissa

Muoviteollisuus ry:n 18.–20.3.2026 toteutettu pulssikysely osoittaa kriisin vaikutusten syvyyden:

83 % yrityksistä raportoi raaka-aineiden hinnannousua, joista suurin osa pitää nousua merkittävänä.

80 % kertoo saatavuuden heikentyneen.

Vain 27 % pystyy siirtämään kustannusten nousun täysimääräisesti myyntihintoihin.

Yli 10 000 henkilöä työllistävän toimialan kannattavuus on selvässä laskussa.

Vaikutukset Suomen talouteen – paljon muovitoimialaa laajempia

Monille muovituotevalmistajille raaka-aineet ovat suurin yksittäinen kustannuserä. Kun kustannusten nousuja ei voida siirtää eteenpäin, marginaalit kapenevat nopeasti, joten kannattavuus ja sitä kautta työllistämiskyky yrityksissä heikkenevät. Saatavuusongelmat puolestaan hidastavat tuotantoa ja uhkaavat muovituotteiden toimituskykyä kaikille teollisuuden ja kaupan toimialoille.

Muovituotteet läpäisevät koko talouden – siksi ne välittävät globaalien kriisien vaikutukset nopeasti muihin toimialoihin. Jos Lähi-idän kriisi pitkittyy eikä korjaavia toimia löydetä, häiriöt ja kustannukset leviävät vauhdilla.

Myös pitkän aikavälin ratkaisut tehdään nyt. Euroopan oman muoviraaka-aineiden tuotannon varmistaminen on huoltovarmuuden, omavaraisuuden ja kriisinkestävyyden kannalta erittäin tärkeitä. Investoinnit kotimaiseen ja eurooppalaiseen tuotantokapasiteettiin sekä kiertotalouden laadukkaaseen arvoketjuun ovat ainoa keino.

Saatavuuden varmistaminen, sopimusjoustot koko arvoketjussa ja logistiikan toimivuus on turvattava nyt, ennen kuin pullonkaulat näkyvät hyllyissä, vastaanotoilla ja tuotantolinjoilla. Kannustamme kaikkia arvoketjun toimijoita vastuulliseen toimintaan ja yhteistyöhön.

