Lähi-idän kriisi uhkaa muovituotteiden toimitusvarmuutta: vaikutukset leviävät koko suomalaiseen yhteiskuntaan
27.3.2026 11:58:50 EET | Muoviteollisuus ry | Tiedote
Lähi-idän kriisi on johtanut poikkeuksellisen voimakkaaseen ja äkilliseen muoviraaka-aineiden hintojen nousuun, joka heijastuu jo suoraan suomalaisiin muovituotevalmistajiin. Nopea kustannusten kasvu ja raaka-aineiden heikentynyt saatavuus aiheuttavat painetta koko toimitusketjuun. Muoviteollisuus ry korostaa, että hintojen siirto eteenpäin kaikissa arvoketjuissa on väistämätöntä, jotta yritysten toiminnan jatkuvuus voidaan turvata.
Samalla kuljetusten ja vakuutusten kustannukset ovat nousussa, ja toimitusvarmuus on heikentynyt raaka-ainetoimittajien yksipuolisten peruutusten ja force majeure -ilmoitusten vuoksi. Tilanne on nopeasti muuttumassa koko toimialaa koskevaksi kustannus- ja saatavuuskriisiksi.
Muovit ovat kriittinen osa kaikkia arvoketjuja – häiriöt lisäävät riskejä koko yhteiskunnassa
Pitkittyessään Lähi-idän kriisi uhkaa synnyttää laajoja toimitushäiriöitä, viiveitä ja kustannuspiikkejä, jotka voivat heijastua kuluttajahintoihin, projektiaikatauluihin ja materiaalisaatavuuteen. Kysyntäpaineet, varastojen täydentäminen ja merikuljetusten kustannukset kiihdyttävät tilannetta entisestään.
Muoviraaka-aineiden hintashokki kasvaa – kriisi näkyy jo yritysten kannattavuudessa ja toimitusketjuissa
Muoviteollisuus ry:n 18.–20.3.2026 toteutettu pulssikysely osoittaa kriisin vaikutusten syvyyden:
83 % yrityksistä raportoi raaka-aineiden hinnannousua, joista suurin osa pitää nousua merkittävänä.
80 % kertoo saatavuuden heikentyneen.
Vain 27 % pystyy siirtämään kustannusten nousun täysimääräisesti myyntihintoihin.
Yli 10 000 henkilöä työllistävän toimialan kannattavuus on selvässä laskussa.
Vaikutukset Suomen talouteen – paljon muovitoimialaa laajempia
Monille muovituotevalmistajille raaka-aineet ovat suurin yksittäinen kustannuserä. Kun kustannusten nousuja ei voida siirtää eteenpäin, marginaalit kapenevat nopeasti, joten kannattavuus ja sitä kautta työllistämiskyky yrityksissä heikkenevät. Saatavuusongelmat puolestaan hidastavat tuotantoa ja uhkaavat muovituotteiden toimituskykyä kaikille teollisuuden ja kaupan toimialoille.
Muovituotteet läpäisevät koko talouden – siksi ne välittävät globaalien kriisien vaikutukset nopeasti muihin toimialoihin. Jos Lähi-idän kriisi pitkittyy eikä korjaavia toimia löydetä, häiriöt ja kustannukset leviävät vauhdilla.
Myös pitkän aikavälin ratkaisut tehdään nyt. Euroopan oman muoviraaka-aineiden tuotannon varmistaminen on huoltovarmuuden, omavaraisuuden ja kriisinkestävyyden kannalta erittäin tärkeitä. Investoinnit kotimaiseen ja eurooppalaiseen tuotantokapasiteettiin sekä kiertotalouden laadukkaaseen arvoketjuun ovat ainoa keino.
Saatavuuden varmistaminen, sopimusjoustot koko arvoketjussa ja logistiikan toimivuus on turvattava nyt, ennen kuin pullonkaulat näkyvät hyllyissä, vastaanotoilla ja tuotantolinjoilla. Kannustamme kaikkia arvoketjun toimijoita vastuulliseen toimintaan ja yhteistyöhön.
Marko KoljonenToimitusjohtaja, HTMMuoviteollisuus ryPuh:+358 40 144 0601marko.koljonen@plastics.fi
Muoviteollisuus ry edustaa Suomessa toimivia muovituotteiden valmistajia ja muovialan yrityksiä. Jäsenyritykset työllistävät kymmeniä tuhansia ihmisiä ja ovat keskeinen osa Suomen vientiä, huoltovarmuutta ja kiertotaloutta.
Vuonna 1961 perustettu Muoviteollisuus ry, elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, osallistuu alansa kansainväliseen yhteistyöhön muun muassa PlasticsEuropen ja monen muun alan yhteistyöjärjestön kautta. Muovituotteita valmistavat yritykset työllistävät Suomessa noin 10 000 ihmistä. www.plastics.fi - http://www.plastics.fi/ ja @muoviteollisuus
