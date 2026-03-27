Lidlissä myytiin enemmän palkokasveja ja vähemmän leikkeleitä – terveellisemmän ruuan valitsemisesta tehdään helpompaa monella tavalla

Edulliset kasviproteiinit kiinnostavat, ja erityisesti palkokasvien, kuten papujen ja linssien, myynnissä tapahtui selvää kasvua vuonna 2025 – palkokasvisäilykkeitä ostettiin jopa 19 prosenttia enemmän kuin edeltävänä vuonna. Myös pakasteesta myytävät kasviproteiinit, kuten palkokasvit ja pihvit, ovat kasvattaneet suosiotaan 12 prosentilla. Yksi Lidlin suosituimmista vegetuotteista on Vemondon luomutofu, ja tätä asiakkaiden ikisuosikkia myytiin viime vuonna jopa 6 prosenttia enemmän siitä huolimatta, että suuren kysynnän vuoksi sitä ei ollut jatkuvasti saatavilla. Kala on myös kiinnostanut vuonna 2025, sillä tuoreen kalan suosio kasvoi jopa 15 prosentilla.

Lidlin kuluttajatutkimuksen mukaan parina viime vuonna 29 prosenttia vastaajista on kertonut aikovansa lisätä ruokavalioonsa kasviproteiineja. Noin neljännes vastaajista puolestaan halusi vähentää punaista lihaa (26 %) sekä leikkeleitä (23 %) vuonna 2025. Ravitsemussuositusten myötä muutosta näkyy erityisesti lihavalmisteiden osalta:

– Ravitsemussuosituksissa ohjeistetaan syömään mahdollisimman vähän prosessoitua lihaa. Tämä on selvästi asia, joka on jäänyt suomalaisilla mieleen ja näkyy viime vuonna myös myynneissä. Leikkeleitä on myyty lähes 8 prosenttia vähemmän kuin aiempana vuonna, ja myös makkaroiden ja nakkien osalta on tapahtunut selvästi laskevaa kehitystä 3 prosentin verran. Ruokailutottumukset muuttuvat kokonaisuudessaan hitaasti, mutta on hienoa nähdä tällaisia tuloksia ja mukavasti kehitystä kasvipainotteisempaan suuntaan, sanoo Lidlin laatu- ja vastuullisuuspäällikkö Sara Leinonen.

Kasvipohjaiseen ruokaan tutustuminen helpoksi – hinta on tärkeä tekijä

Lidlissä kasvipohjaisen vaihtoehdon valinnasta halutaan tehdä mahdollisimman helppoa. Hinnan ei haluta olevan este valita kasvipohjainen vaihtoehto, ja siksi Lidlin oman Vemondo-merkin kasvipohjaisten proteiininlähteiden hinta täsmätään, kun sille löytyy selvästi eläinperäinen vastinpari.

– Hinta on yksi tärkeimmistä, ellei tärkein, vaikuttaja ostopäätöksessä. Siksi haluamme tarjota myös kasvipohjaisia tuotteita edullisesti. Käytännössä hintojen täsmääminen tarkoittaa sitä, että kasvipohjainen tuote maksaa korkeintaan saman verran kuin vastaava eläinperäinen tuote. Tätä periaatetta on toteutettu muun muassa kasvipohjaisen leikkeleen, nugettien ja valmisaterioiden kohdalla, Leinonen selittää.

Lisäksi Lidl-myymälöistä on poistettu erilliset vegehyllyt, jotta kasvipohjainen tuote löytyy normaalina arkisena vaihtoehtona muiden tuotteiden joukosta ja sen valitseminen helpottuu. Lidlissä on myös kasvatettu oman merkin Vemondo-tuotteiden määrää valikoimassa parissa vuodessa 20 prosentilla. Erinäiset toimenpiteet ovat tuottaneet tulosta, ja kasviproteiinien myyntimäärät kasvavat tasaisesti vuosi vuodelta.

Kasvipohjaiseen ruokailuun vinkkejä helpoilla arkiruokaresepteillä

Kasvipohjaisten ruokien valitsemisesta halutaan Lidlissä tehdä mahdollisimman helppoa. Edullisten vaihtoehtojen tarjoamisen lisäksi luonnolle ja terveydelle parempien vaihtoehtojen pariin halutaan kannustaa eri tavoin. Yksi näistä on tarjota käytännön vinkkejä kasvisten ja kasviproteiinien lisäämiseen ruuanlaitossa. Lidl ja WWF tarjoavat Lidlin reseptipankissa arjen kiireisiin sopivia helppoja reseptejä, joissa on runsaasti kasviksia ja kasviproteiineja. WWF:n Earth Hourin kunniaksi Lidl kehottaa osallistumaan maailman suurimmalle kynttiläillalliselle ja kokkaamaan kasvipohjainen ateria.

– Kannustamme kaikkia kokeilemaan jotain uutta, kasviksista ja kasviproteiineista valmistettua ruokaa. Reseptipankkiimme lisätään kuukausittain uusi Lidlin ja WWF:n helppo arkiresepti, eli Päivän pelastaja. Vuoden mittaan kertyvistä 12 reseptistä saa kerättyä itselleen ja planeetalle paremman luottoreseptien listan, vinkkaa Lidlin vastuullisuuspäällikkö Maija Moisander.

Lidl aloitti yhteistyön WWF Suomen kanssa keväällä 2025. Yhteisenä tavoitteena on edistää kestävämpää ruokavaliota kuluttajien lautasella, eli tehdä ympäristöystävällisestä ja terveellisestä ruoasta kaikille mahdollista.

Lidlin ja WWF:n reseptit löytyvät osoitteesta https://reseptit.lidl.fi/wwf-lidl-reseptit

Lidlin tavoitteena on tuplata kasviproteiinien osuus myynneistä vuoteen 2030 mennessä. Tavoitetta kohti lähdettiin 10 prosentista ja tilikaudella 2024 kasviproteiinien osuus oli 11,3 %. Kokonaisuudessaan Lidlin tavoitteena on lisätä kestävän ruokavalion mukaisten tuotteiden myyntiä 20 prosentilla. Tavoite sisältää kasviproteiinien lisäksi täysjyvätuotteet sekä hedelmät ja vihannekset. Lue lisää kestävästä ruokavaliosta Lidlissä: lidl.fi/kestavaruokavalio

