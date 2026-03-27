Lohjan kaupungin tilinpäätös: tulos ennakoitua parempi, mutta velkaantuminen jatkuu

Alkuvaiheessa alijäämän arvioitiin olevan noin kuusi miljoonaa euroa, joten toteutunut tulos jäi selvästi tätä pienemmäksi ja on lähellä alkuperäistä talousarviota.

Toimintakate ja tulokehitys vahvistuivat

Tilinpäätöksessä toimintakate toteutui 6,9 miljoonaa euroa arvioitua parempana. Toimintatuottoja kertyi 4,7 miljoonaa euroa ennakoitua enemmän, ja toimintakulut jäivät 2,1 miljoonaa euroa budjetoitua pienemmiksi.

Tulojen kasvua selittävät erityisesti:

saadut avustukset

oppilaiden kotikuntakorvaukset

rakennusten vuokratuotot

Säästötoimet näkyivät menoissa

Kaupungin talouskuritoimet vaikuttivat merkittävästi menokehitykseen. Säästöjä syntyi erityisesti materiaalihankinnoissa sekä energiakustannuksissa, joissa lämmin syksy pienensi menoja.

Investoinnit ja vuosikate

Vuonna 2025 investoinnit olivat 20,7 miljoonaa euroa ja vuosikate 19,5 miljoonaa euroa. Vuosikate kuvaa sitä rahoitusta, joka jää käyttöön investointeihin ja lainojen lyhennyksiin käyttötalouden menojen jälkeen.

Velkaantuminen kasvoi

Taloustilanteen paranemisesta huolimatta kaupungin velkaantuminen jatkui. Lainamäärä asukasta kohden kasvoi 4 018 eurosta 4 279 euroon.

Verotulojen kehitys jäi odotettua heikommaksi

Verotulot jäivät noin 4,1 miljoonaa euroa ennakoitua pienemmiksi, mikä heijastaa alueen työllisyystilannetta. Valtionosuudet puolestaan kasvoivat ennakoitua suuremmiksi lainsäädäntömuutosten seurauksena.

Tilikauden tulosta heikensivät myös poistot, jotka ylittivät budjetoidun tason 3,3 miljoonalla eurolla.

Näkymät vuodelle 2026

Kuluvan vuoden muutettu talousarvio on 3,9 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alkuperäisessä talousarviossa alijäämä oli 3,5 miljoonaa euroa, ja muutos liittyy muun muassa palkkatukiin ja Lohja-lisään.

Vuodelle 2026 on jo toteutettu 1,6 miljoonan euron sopeutustoimet. Talouden tasapainottaminen edellyttää kuitenkin edelleen tiukkaa talouskuria sekä lisätoimia myös tulevina vuosina.

Voit tutustua tilinpäätökseen kaupunginhallituksen esityslistalla 30.3.202

Kaupunginjohtajan katsaus

Viime vuosina kuntakenttä on läpikäynyt suuria muutoksia, niin rakenteellisia kuin rahoituksellisiakin. Ensin vuoden 2023 alussa siirtyivät kunnista hyvinvointialueille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, kun taas 2025 alussa kunnat ottivat valtiolta vastaan työllisyyden hoitoon liittyvät tehtävät. Kun TE-palvelut aloittivat osana Lohjan kaupungin organisaatiota 1.1.2025 osana valtakunnallista uudistusta, tarkoitti tämä käytännössä paitsi uusien ammattilaisten liittymistä kaupunkiorganisaatioon, myös uudenlaisten vastuiden siirtymistä kaupungille. Luottamuselinorganisaatio päivittyi uudella lautakunnalla ja kaupunkikehityksen tulosalueelle perustettiin uusi Lohja-Karkkila työllisyysalue.

Toinen vuoden 2025 aikana toteutettu merkittävä uudistus oli vuosikymmeniä palvelleen palkkausjärjestelmän korvaaminen tasopalkkajärjestelmällä osalla sopimusaloista. Palkkausjärjestelmän uudistus ja uuteen siirtyminen oli kunnissa valtava ponnistus, ja järjestelmän kehittämistyö jatkuu sekä valtakunnallisesti että paikallisesti.

Valtiovarainministeriön tilastotietojen mukaan kuntatalouden valtakunnallinen tilanne on kääntynyt taantuman pohjalta kasvuun, mutta kasvulle luovat varjojaan niin kauppa- kuin geopoliittisetkin epävarmuustekijät. Kuntien talouksissa tunnistetaan edelleen tuntuvia sopeuttamistarpeita. Lohjalla linjattiin valtuustokauden alussa tarpeesta saada aikaan valtuustokauden aikana vuosittain 1,6 miljoonan euron edestä pysyviä säästöjä, mikä linjaa tulevien vuosien taloussuunnittelua. Talousarviovalmistelussa vuodelle 2026 tavoitteeseen päästiin, mutta linjassa pysyminen edellyttää tiukkaa taloudenpitoa niin kuluvana kuin tulevinakin vuosina.

Lohjalla merkittävimmät taloudelliset huolet liittyvät valtionosuusjärjestelmän tunnistettuun kehittämistarpeeseen, verokertymän epävarmuuteen sekä työllisyyden hoidon kustannuksiin, joissa vallitseva yleinen matalasuhdanne ja valtakunnallisestikin heikko työllisyystilanne ovat omiaan aiheuttamaan nousupainetta.

Vaikka vallitseva tilanne epävarmuuksineen rasittaakin arkeamme, päättyi vuosi 2025 lukujen valossa huomattavasti parempaan lopputulemaan, kuin vielä syyskauden lopulla näytti.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tilikauden lopputulema päätyi 1,5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, likimain talousarvion mukaisesti. Vuoden aikana jatkuvasti heikentynyt verotuloennuste päätyi lopulta 4,1 miljoonaa euroa talousarviota heikompaan tulokseen. Lisähaastetta taloudenpitoon tuottivat myös ennakoitua suuremmat poistot, joita tehtiin 3,3 miljoonalla eurolla talousarviota enemmän. Käyttötalouspuolella puolestaan koko vuoden noudatettu tiukka kulukuri puri hienosti, ja käyttötalous toteutui lopulta 6,9 miljoonaa euroa talousarviota parempana.

Väkilukumme laski viime vuonna noin 240 henkilöllä johtuen luonnollisen väestönkasvun heikkenemisestä – Lohjalla kuoli lähes 250 henkilöä enemmän, kuin lapsia syntyi. Mikäli tarkastellaan pelkästään muuttoliikettä, oli tulomuuttajia myös vuonna 2025 enemmän kuin lähtijöitä: muuttoliike jäi 16 henkilön verran plussalle, kun huomioidaan sekä kuntien välinen muutto että nettomaahanmuutto. Muuttoliikkeeseen meidän on pyrittävä tulevinakin vuosina positiivisesti vaikuttamaan, toivottamalla kaikki potentiaaliset muuttajat tervetulleiksi.

Vaikka kulunut vuosi ei hälventänytkään varsinaisesti lähitulevaisuuden talouden näkymään liittyviä huolia, on meidän syytä investoida jatkossakin kaupungin veto- ja pitovoimaa kehittäviin kohteisiin. Ensimmäisenä näistä investoinneista on etenemässä Mäntynummen yhtenäiskoulu, jonka rakentamiseen tähtäävä kilpailutus on tätä kirjoittaessa ajankohtainen. Harkitusti ajoitetuilla investoinneilla pidämme huolen siitä, että kaupungin elinvoima säilyy ja vahvistuu. Lopuksi haluan vielä kiittää kaupungin henkilöstöä vahvasta sitoutumisesta yhteisiin päämääriin vuonna 2025. Työnsä osaava ja motivoitunut henkilöstö on palveluidemme tuottamisen ja siten menestyksemme kulmakivi.

Petra Ståhl, Lohjan kaupunginjohtaja