Lohjan kaupungin tilinpäätös: tulos ennakoitua parempi, mutta velkaantuminen jatkuu
27.3.2026 11:49:23 EET | Lohjan kaupunki | Tiedote
Lohjan kaupungin vuoden 2025 tilinpäätös on valmistunut 30.3.2026 kaupunginhallituksen käsittelyyn. Tilikauden tulos on 1,5 miljoonaa euroa alijäämäinen, mutta kokonaisuus on ennakoitua parempi.
Alkuvaiheessa alijäämän arvioitiin olevan noin kuusi miljoonaa euroa, joten toteutunut tulos jäi selvästi tätä pienemmäksi ja on lähellä alkuperäistä talousarviota.
Toimintakate ja tulokehitys vahvistuivat
Tilinpäätöksessä toimintakate toteutui 6,9 miljoonaa euroa arvioitua parempana. Toimintatuottoja kertyi 4,7 miljoonaa euroa ennakoitua enemmän, ja toimintakulut jäivät 2,1 miljoonaa euroa budjetoitua pienemmiksi.
Tulojen kasvua selittävät erityisesti:
- saadut avustukset
- oppilaiden kotikuntakorvaukset
- rakennusten vuokratuotot
Säästötoimet näkyivät menoissa
Kaupungin talouskuritoimet vaikuttivat merkittävästi menokehitykseen. Säästöjä syntyi erityisesti materiaalihankinnoissa sekä energiakustannuksissa, joissa lämmin syksy pienensi menoja.
Investoinnit ja vuosikate
Vuonna 2025 investoinnit olivat 20,7 miljoonaa euroa ja vuosikate 19,5 miljoonaa euroa. Vuosikate kuvaa sitä rahoitusta, joka jää käyttöön investointeihin ja lainojen lyhennyksiin käyttötalouden menojen jälkeen.
Velkaantuminen kasvoi
Taloustilanteen paranemisesta huolimatta kaupungin velkaantuminen jatkui. Lainamäärä asukasta kohden kasvoi 4 018 eurosta 4 279 euroon.
Verotulojen kehitys jäi odotettua heikommaksi
Verotulot jäivät noin 4,1 miljoonaa euroa ennakoitua pienemmiksi, mikä heijastaa alueen työllisyystilannetta. Valtionosuudet puolestaan kasvoivat ennakoitua suuremmiksi lainsäädäntömuutosten seurauksena.
Tilikauden tulosta heikensivät myös poistot, jotka ylittivät budjetoidun tason 3,3 miljoonalla eurolla.
Näkymät vuodelle 2026
Kuluvan vuoden muutettu talousarvio on 3,9 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alkuperäisessä talousarviossa alijäämä oli 3,5 miljoonaa euroa, ja muutos liittyy muun muassa palkkatukiin ja Lohja-lisään.
Vuodelle 2026 on jo toteutettu 1,6 miljoonan euron sopeutustoimet. Talouden tasapainottaminen edellyttää kuitenkin edelleen tiukkaa talouskuria sekä lisätoimia myös tulevina vuosina.
Voit tutustua tilinpäätökseen kaupunginhallituksen esityslistalla 30.3.202
Kaupunginjohtajan katsaus
Viime vuosina kuntakenttä on läpikäynyt suuria muutoksia, niin rakenteellisia kuin rahoituksellisiakin. Ensin vuoden 2023 alussa siirtyivät kunnista hyvinvointialueille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, kun taas 2025 alussa kunnat ottivat valtiolta vastaan työllisyyden hoitoon liittyvät tehtävät. Kun TE-palvelut aloittivat osana Lohjan kaupungin organisaatiota 1.1.2025 osana valtakunnallista uudistusta, tarkoitti tämä käytännössä paitsi uusien ammattilaisten liittymistä kaupunkiorganisaatioon, myös uudenlaisten vastuiden siirtymistä kaupungille. Luottamuselinorganisaatio päivittyi uudella lautakunnalla ja kaupunkikehityksen tulosalueelle perustettiin uusi Lohja-Karkkila työllisyysalue.
Toinen vuoden 2025 aikana toteutettu merkittävä uudistus oli vuosikymmeniä palvelleen palkkausjärjestelmän korvaaminen tasopalkkajärjestelmällä osalla sopimusaloista. Palkkausjärjestelmän uudistus ja uuteen siirtyminen oli kunnissa valtava ponnistus, ja järjestelmän kehittämistyö jatkuu sekä valtakunnallisesti että paikallisesti.
Valtiovarainministeriön tilastotietojen mukaan kuntatalouden valtakunnallinen tilanne on kääntynyt taantuman pohjalta kasvuun, mutta kasvulle luovat varjojaan niin kauppa- kuin geopoliittisetkin epävarmuustekijät. Kuntien talouksissa tunnistetaan edelleen tuntuvia sopeuttamistarpeita. Lohjalla linjattiin valtuustokauden alussa tarpeesta saada aikaan valtuustokauden aikana vuosittain 1,6 miljoonan euron edestä pysyviä säästöjä, mikä linjaa tulevien vuosien taloussuunnittelua. Talousarviovalmistelussa vuodelle 2026 tavoitteeseen päästiin, mutta linjassa pysyminen edellyttää tiukkaa taloudenpitoa niin kuluvana kuin tulevinakin vuosina.
Lohjalla merkittävimmät taloudelliset huolet liittyvät valtionosuusjärjestelmän tunnistettuun kehittämistarpeeseen, verokertymän epävarmuuteen sekä työllisyyden hoidon kustannuksiin, joissa vallitseva yleinen matalasuhdanne ja valtakunnallisestikin heikko työllisyystilanne ovat omiaan aiheuttamaan nousupainetta.
Vaikka vallitseva tilanne epävarmuuksineen rasittaakin arkeamme, päättyi vuosi 2025 lukujen valossa huomattavasti parempaan lopputulemaan, kuin vielä syyskauden lopulla näytti.
Yhteenvetona voidaan todeta, että tilikauden lopputulema päätyi 1,5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, likimain talousarvion mukaisesti. Vuoden aikana jatkuvasti heikentynyt verotuloennuste päätyi lopulta 4,1 miljoonaa euroa talousarviota heikompaan tulokseen. Lisähaastetta taloudenpitoon tuottivat myös ennakoitua suuremmat poistot, joita tehtiin 3,3 miljoonalla eurolla talousarviota enemmän. Käyttötalouspuolella puolestaan koko vuoden noudatettu tiukka kulukuri puri hienosti, ja käyttötalous toteutui lopulta 6,9 miljoonaa euroa talousarviota parempana.
Väkilukumme laski viime vuonna noin 240 henkilöllä johtuen luonnollisen väestönkasvun heikkenemisestä – Lohjalla kuoli lähes 250 henkilöä enemmän, kuin lapsia syntyi. Mikäli tarkastellaan pelkästään muuttoliikettä, oli tulomuuttajia myös vuonna 2025 enemmän kuin lähtijöitä: muuttoliike jäi 16 henkilön verran plussalle, kun huomioidaan sekä kuntien välinen muutto että nettomaahanmuutto. Muuttoliikkeeseen meidän on pyrittävä tulevinakin vuosina positiivisesti vaikuttamaan, toivottamalla kaikki potentiaaliset muuttajat tervetulleiksi.
Vaikka kulunut vuosi ei hälventänytkään varsinaisesti lähitulevaisuuden talouden näkymään liittyviä huolia, on meidän syytä investoida jatkossakin kaupungin veto- ja pitovoimaa kehittäviin kohteisiin. Ensimmäisenä näistä investoinneista on etenemässä Mäntynummen yhtenäiskoulu, jonka rakentamiseen tähtäävä kilpailutus on tätä kirjoittaessa ajankohtainen. Harkitusti ajoitetuilla investoinneilla pidämme huolen siitä, että kaupungin elinvoima säilyy ja vahvistuu. Lopuksi haluan vielä kiittää kaupungin henkilöstöä vahvasta sitoutumisesta yhteisiin päämääriin vuonna 2025. Työnsä osaava ja motivoitunut henkilöstö on palveluidemme tuottamisen ja siten menestyksemme kulmakivi.
Petra Ståhl, Lohjan kaupunginjohtaja
Lue lisää julkaisijalta Lohjan kaupunki
Koe jotakin muuta kuin Bach!27.3.2026 10:49:18 EET | Tiedote
Carl Heinrich Graunin "Der Tod Jesu" esitetään Vihdin ja Lohjan kirkoissa 31.3. ja 1.4.2026. Teos erottuu Bachin passioista keskittymällä melodiaan ja laulullisuuteen, ilman kertojaa. Konsertissa esiintyvät Lohjan kaupunginorkesteri, Laurentius-kuoro ja Vihdin kamarikuoro. Liput NetTicketistä 23€/28€, ovelta 32€.
Hiiden Opiston Oopperaluokan laulunopiskelijat konsertoivat Kässän talolla26.3.2026 15:39:16 EET | Tiedote
Hiiden Opiston Oopperaluokka pitää konsertin Kässän talolla 19.4. klo 14. Ohjelmassa on aarioita ja duettoja eri oopperoista, kuten esim. Mozartin Figaron häistä. Muita säveltäjiä ovat mm. Rossini, Donizetti, Verdi ja Delibes. Pianistina konsertissa on Lauri Honkavirta.
Eeva Joenpelto -palkinnon vuoden 2026 ehdokasteokset on valittu19.3.2026 12:00:00 EET | Tiedote
Eeva Joenpelto -palkinnon seitsemän ehdokasteosta on valittu. Valituissa teoksissa painotettiin psykologisesti tarkkanäköistä, elävää ja syväluotaavaa ihmiskuvausta. Lisäksi teoksissa tarkastellaan ansiokkaalla ja kielellisesti vaikuttavalla tavalla identiteetin, juurien ja paikallisuuden kosketuspintoja.
Hiiden Opiston kirjoittamisen kesäkurssilla tulkitaan paikan henkeä17.3.2026 17:58:38 EET | Tiedote
Hiiden Opiston järjestämällä kesäkurssilla aistitaan paikan tunnelmaa ja tulkitaan paikan henkeä kaunokirjallista tekstiä kirjoittaen. Kirjoituksia paikan hengestä -kurssin vetäjä on monelle tuttu kaunokirjailija Jouko Sirola.
Uusi Live, Love, Lohja -messutapahtuma yhdistää elinvoiman ja elämykset – valokeilassa alueen monipuolinen tarjonta17.3.2026 11:34:17 EET | Tiedote
LOHJA – Lohjan kaupungin ja paikallisten toimijoiden yhteistyönä järjestettävä Live, Love, Lohja -messutapahtuma lauantaina 21.3. nostaa valokeilaan alueen yrittäjyyden ja vahvan kasvuvireen. Ensimmäistä kertaa järjestettävät maksuttomat messut ovat täynnä tekemistä ja koettavaa muun muassa maksuttomien opastettujen kierrosten, rentoutushoitojen, kädentaitotuokioiden ja inspiroivien tietoiskujen muodossa perinteistä messuhumua unohtamatta.
