Lupa- ja valvontavirasto on antanut yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Vistantien tiehankkeen arviointiselostuksesta (Mustasaari)
27.3.2026 12:08:18 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Mustasaaren kunta suunnittelee uutta tieyhteyttä Raippaluotoon, Björkön saaren ja Raippaluodon Vistanin kylän välille. Suunnittelualue sijaitsee noin kymmenen kilometrin etäisyydellä Raippaluodon kirkonkylältä luoteeseen.
Tien pituus on vaihtoehdosta riippuen noin 4580–5140 metriä. Tie koostuu olemassa olevan metsätien parantamisesta, uuden tienosuuden rakentamisesta sekä tiepenkereen/sillan rakentamisesta Uddströmmenin salmen yli. Arvioinnissa tarkastellaan seitsemää erilaista tielinjausta VE1A-VE1D, VE2, VE3 ja VE4.
Kuulemisessa saatiin 9 lausuntoa ja 15 mielipidettä. Lausunnoissa ja mielipiteissä korostuivat muun muassa hankkeen aiheuttamat virtaamamuutokset sekä vaikutukset vesikasvillisuuteen, kalastoon, veden laatuun ja maailmanperintöön.
Yhteysviranomainen katsoo hankkeesta aiheutuvan todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia vedenalaisiin uhanalaisiin näkinpartaisniittyihin, Natura-alueen sekä sen lähialueen linnustoon, kalastoon sekä meluhaitan kautta luontoympäristöön sekä ihmisiin. Myös hankkeen vaikutukset virtaamiin ja sitä kautta veden laatuun ja sedimentaatioon voivat muodostua kokonaisuudessaan merkittäviksi kielteisiksi. Tievaihtoehdoilla on suoria vaikutuksia geologisesti arvokkaisiin De Geer -moreeniharjanteisiin.
Vaihtoehdot VE1A–D sekä VE2 aiheuttavat suuria kielteisiä vaikutuksia linnustoon Merenkurkun saariston Natura-alueelle ((FI0800130, SAC/SPA) ja sen läheisyyteen sijoittuville alueille. Vaikutuksia ei voida sulkea myöskään pois vaihtoehtojen VE3 ja VE4 osalta.
Arviointiselostus ja Lupa ja valvontaviraston perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/vistantieYVA.
Ylitarkastaja Tia Lummi-Lehtinen, p. 0295 254 597, tia.lummi-lehtinen@lvv.fi
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
