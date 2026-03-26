Veronika Honkasalo: On skandaali, jos Yhdysvallat käyttää Ukrainalle tarkoitettuja puolustustarvikkeita omaan sotaansa Lähi-idässä

– Jos rahaa tai jo hankittua kalustoa siirrettäisiin kokonaan toiseen sotaan, se rikkoisi ohjelman poliittista tarkoitusta, koska rahoitus on kerätty nimenomaan Ukrainan tukemiseen. Tämä olisi härskiä Nato-liittolaisia kohtaan, Honkasalo sanoo.

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) on Yhdysvaltojen ja Naton koordinoima järjestelmä, jonka avulla Ukrainalle ohjataan kiireellisimpiä ase- ja materiaalitarpeita. PURLiin osallistuvat maat rahoittavat näitä hankintoja Yhdysvalloista. Suomi liittyi 100 miljoonan kontribuutiolla PURL-pakettiin seitsemän muun maan kanssa marraskuussa 2025.

– Suomen ulkopoliittisen johdon on välittömästi selvitettävä tätä asiaa ja reagoitava tilanteeseen. Tämä tilanne on järkyttävä Ukrainalle, joka tarvitsee vahvaa tukeamme, Honkasalo sanoo.

Perusteluna PURL-paketille on ollut Yhdysvaltojen Ukraina-tuen vähentyminen ja parhaiden mahdollisten puolustustarvikkeiden turvaaminen Ukrainalle. PURL-paketin tarkempi sisältö on luottamuksellinen..

– Herää kysymys, ovatko PURLin sopimusehdot todella niin löyhät, että Yhdysvallat voisi mielivaltaisesti käyttää Ukraina-tukeen tarkoitettua resurssia oman sotakoneistonsa tukemiseen Lähi-idässä, Honkasalo sanoo.