Veronika Honkasalo: On skandaali, jos Yhdysvallat käyttää Ukrainalle tarkoitettuja puolustustarvikkeita omaan sotaansa Lähi-idässä
27.3.2026 11:50:17 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote
Washington Post uutisoi 26.3.2026, että Yhdysvallat harkitsee PURL‑aloitteen kautta Ukrainalle tilattujen ilmatorjuntasohjusjärjestelmien ohjaamista Lähi-idän käyttöön Yhdysvaltojen hyökkäyssodassa Irania vastaan. Vasemmistoliiton kansanedustaja ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen Veronika Honkasalo vaatii Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista johtoa selvittämään asian viipymättä.
– Jos rahaa tai jo hankittua kalustoa siirrettäisiin kokonaan toiseen sotaan, se rikkoisi ohjelman poliittista tarkoitusta, koska rahoitus on kerätty nimenomaan Ukrainan tukemiseen. Tämä olisi härskiä Nato-liittolaisia kohtaan, Honkasalo sanoo.
PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) on Yhdysvaltojen ja Naton koordinoima järjestelmä, jonka avulla Ukrainalle ohjataan kiireellisimpiä ase- ja materiaalitarpeita. PURLiin osallistuvat maat rahoittavat näitä hankintoja Yhdysvalloista. Suomi liittyi 100 miljoonan kontribuutiolla PURL-pakettiin seitsemän muun maan kanssa marraskuussa 2025.
– Suomen ulkopoliittisen johdon on välittömästi selvitettävä tätä asiaa ja reagoitava tilanteeseen. Tämä tilanne on järkyttävä Ukrainalle, joka tarvitsee vahvaa tukeamme, Honkasalo sanoo.
Perusteluna PURL-paketille on ollut Yhdysvaltojen Ukraina-tuen vähentyminen ja parhaiden mahdollisten puolustustarvikkeiden turvaaminen Ukrainalle. PURL-paketin tarkempi sisältö on luottamuksellinen..
– Herää kysymys, ovatko PURLin sopimusehdot todella niin löyhät, että Yhdysvallat voisi mielivaltaisesti käyttää Ukraina-tukeen tarkoitettua resurssia oman sotakoneistonsa tukemiseen Lähi-idässä, Honkasalo sanoo.
Yhteyshenkilöt
Veronika HonkasalokansanedustajaPuh:040 555 9409veronika.honkasalo@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme