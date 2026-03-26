Vasemmistoliitto

Veronika Honkasalo: On skandaali, jos Yhdysvallat käyttää Ukrainalle tarkoitettuja puolustustarvikkeita omaan sotaansa Lähi-idässä

27.3.2026 11:50:17 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote

Jaa

Washington Post uutisoi 26.3.2026, että Yhdysvallat harkitsee PURL‑aloitteen kautta Ukrainalle tilattujen ilmatorjuntasohjusjärjestelmien ohjaamista Lähi-idän käyttöön Yhdysvaltojen hyökkäyssodassa Irania vastaan. Vasemmistoliiton kansanedustaja ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen Veronika Honkasalo vaatii Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista johtoa selvittämään asian viipymättä.

kansanedustaja Veronika Honkasalo
Kuva: Antti Yrjönen

–  Jos rahaa tai jo hankittua kalustoa siirrettäisiin kokonaan toiseen sotaan, se rikkoisi ohjelman poliittista tarkoitusta, koska rahoitus on kerätty nimenomaan Ukrainan tukemiseen. Tämä olisi härskiä Nato-liittolaisia kohtaan, Honkasalo sanoo.

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) on Yhdysvaltojen ja Naton koordinoima järjestelmä, jonka avulla Ukrainalle ohjataan kiireellisimpiä ase- ja materiaalitarpeita. PURLiin osallistuvat maat rahoittavat näitä hankintoja Yhdysvalloista. Suomi liittyi 100 miljoonan kontribuutiolla PURL-pakettiin seitsemän muun maan kanssa marraskuussa 2025. 

– Suomen ulkopoliittisen johdon on välittömästi selvitettävä tätä asiaa ja reagoitava tilanteeseen. Tämä tilanne on järkyttävä Ukrainalle, joka tarvitsee vahvaa tukeamme, Honkasalo sanoo.

Perusteluna PURL-paketille on ollut Yhdysvaltojen Ukraina-tuen vähentyminen ja parhaiden mahdollisten puolustustarvikkeiden turvaaminen Ukrainalle. PURL-paketin tarkempi sisältö on luottamuksellinen.. 

–  Herää kysymys, ovatko PURLin sopimusehdot todella niin löyhät, että Yhdysvallat voisi mielivaltaisesti käyttää Ukraina-tukeen tarkoitettua resurssia oman sotakoneistonsa tukemiseen Lähi-idässä, Honkasalo sanoo.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye