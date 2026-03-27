Oma Häme avaa uuden lyhytaikaishoidon yksikön Ilveskotiin erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille

Oma Häme avaa syksyllä 2026 Hämeenlinnan Ilveskotiin uuden lyhytaikaishoidon yksikön, joka tarjoaa tilapäis- ja loma-ajan hoitoa alle 18-vuotiaille erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Kyseessä on vammaispalvelujen oma palvelu, joka vahvistaa lapsiperheille suunnattua tukea.

Uuden yksikön myötä lyhytaikaishoitoa voidaan tarjota entistä useammalle lapselle ja nuorelle omana toimintana. Palvelu tukee perheiden jaksamista ja arkea sekä tarjoaa turvallisen ja kodikkaan ympäristön lapsille ja nuorille.

Ilveskotiin vammaispalveluille remontoidut tilat ovat avarat ja esteettömät. Käytössä ovat tilavat asiakashuoneet, viihtyisät oleskelu- ja ruokailutilat, esteettömät sauna- ja liikuntatilat sekä aistihuone. Rauhallinen piha-alue mahdollistaa ulkoilun.

Koulutettu ja kokenut henkilöstö vastaa lasten ja nuorten yksilöllisiin tarpeisiin ammattitaitoisesti ja turvallisesti. Asiakaspaikkojen täyttämisestä vastaa vammaissosiaalityö. Lasten ja nuorten omatyöntekijät ovat yhteydessä perheisiin mahdollisista muutoksista ja jatkosuunnittelusta kevään aikana.

Osa Matinkulma-kotien asukkaista muuttaa toukokuussa Ilveskotiin

Ilveskodin kiinteistössä on käynnistynyt vaiheittain myös kehitysvammaisten asiakkaiden päivätoiminta sekä erityisen tuen asumispalvelut.

Osa Matinkulma-kotien asukkaista muuttaa Ilveskotiin toukokuussa. Ikäihmisten asumispalvelut siirtyvät Ilveskodista pois huhtikuun loppuun mennessä, ja muutoksen myötä Ilveskodista vapautuu 12 asukashuonetta sekä yhteisiä tiloja. Matinkulma on koti ikääntyneille ja vaikeasti kehitysvammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa ja tukea. Muuton taustalla on Matinkulma-kotien A- ja B-talojen heikko kunto ja tilojen toiminnalliset puutteet. Sen sijaan C-talo on hyväkuntoinen ja toiminta jatkuu siellä normaalisti.

Ilveskoti sijaitsee noin kahden kilometrin päässä Matinkulma-kodeista, joten asiakkaiden arki säilyy pääosin tuttuna. Muutoksessa pyritään varmistamaan asukkaille mahdollisimman sujuva ja turvallinen siirtymä. Osa nykyisestä henkilöstöstä siirtyy työskentelemään Ilveskotiin, mikä tukee hoidon jatkuvuutta.

Ilveskoti on aiemmin tarjonnut lyhytaikaista ympärivuorokautista palveluasumista ikäihmisille. Ilveskodin toiminta ja myös Tapailakodin vastaava toiminta Janakkalassa siirtyvät uusiin tiloihin Riihimäelle ja Janakkalaan.

Matinkulman asukkaille ja heidän omaisilleen järjestetään toukokuun alussa mahdollisuus tutustua Ilveskodin tiloihin. Henkilöstö laatii asukaskohtaiset muuttosuunnitelmat yhteistyössä asukkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Ilveskodin asukkaille ja omaisille on järjestetty yhteinen infotilaisuus helmikuussa.

Hallinnollisia muutoksia toimialoilla

Oma Häme on tehnyt alkuvuoden yt-neuvotteluiden tuloksena myös hallinnollisia muutoksia toimialoille. Ikääntyneiden asiakasohjaus ja vammaissosiaalityö on yhdistetty uudeksi tulosalueeksi perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelujen toimialalle. Uutena tulosaluejohtajana toimii Annukka Kuismin. Vammaispalvelujen asumispalvelut puolestaan siirtyvät ikäihmisten asumispalvelujen tulosalueelle. Muutosten vaikutuksesta asiakkaisiin tiedotetaan myöhemmin.

