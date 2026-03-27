Oma Häme avaa uuden lyhytaikaishoidon yksikön Ilveskotiin erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille
27.3.2026 12:02:51 EET | Oma Häme | Tiedote
Ilveskodissa tehdään useita muutoksia palvelukokonaisuuteen kevään ja syksyn aikana.
Oma Häme avaa syksyllä 2026 Hämeenlinnan Ilveskotiin uuden lyhytaikaishoidon yksikön, joka tarjoaa tilapäis- ja loma-ajan hoitoa alle 18-vuotiaille erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Kyseessä on vammaispalvelujen oma palvelu, joka vahvistaa lapsiperheille suunnattua tukea.
Uuden yksikön myötä lyhytaikaishoitoa voidaan tarjota entistä useammalle lapselle ja nuorelle omana toimintana. Palvelu tukee perheiden jaksamista ja arkea sekä tarjoaa turvallisen ja kodikkaan ympäristön lapsille ja nuorille.
Ilveskotiin vammaispalveluille remontoidut tilat ovat avarat ja esteettömät. Käytössä ovat tilavat asiakashuoneet, viihtyisät oleskelu- ja ruokailutilat, esteettömät sauna- ja liikuntatilat sekä aistihuone. Rauhallinen piha-alue mahdollistaa ulkoilun.
Koulutettu ja kokenut henkilöstö vastaa lasten ja nuorten yksilöllisiin tarpeisiin ammattitaitoisesti ja turvallisesti. Asiakaspaikkojen täyttämisestä vastaa vammaissosiaalityö. Lasten ja nuorten omatyöntekijät ovat yhteydessä perheisiin mahdollisista muutoksista ja jatkosuunnittelusta kevään aikana.
Osa Matinkulma-kotien asukkaista muuttaa toukokuussa Ilveskotiin
Ilveskodin kiinteistössä on käynnistynyt vaiheittain myös kehitysvammaisten asiakkaiden päivätoiminta sekä erityisen tuen asumispalvelut.
Osa Matinkulma-kotien asukkaista muuttaa Ilveskotiin toukokuussa. Ikäihmisten asumispalvelut siirtyvät Ilveskodista pois huhtikuun loppuun mennessä, ja muutoksen myötä Ilveskodista vapautuu 12 asukashuonetta sekä yhteisiä tiloja. Matinkulma on koti ikääntyneille ja vaikeasti kehitysvammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa ja tukea. Muuton taustalla on Matinkulma-kotien A- ja B-talojen heikko kunto ja tilojen toiminnalliset puutteet. Sen sijaan C-talo on hyväkuntoinen ja toiminta jatkuu siellä normaalisti.
Ilveskoti sijaitsee noin kahden kilometrin päässä Matinkulma-kodeista, joten asiakkaiden arki säilyy pääosin tuttuna. Muutoksessa pyritään varmistamaan asukkaille mahdollisimman sujuva ja turvallinen siirtymä. Osa nykyisestä henkilöstöstä siirtyy työskentelemään Ilveskotiin, mikä tukee hoidon jatkuvuutta.
Ilveskoti on aiemmin tarjonnut lyhytaikaista ympärivuorokautista palveluasumista ikäihmisille. Ilveskodin toiminta ja myös Tapailakodin vastaava toiminta Janakkalassa siirtyvät uusiin tiloihin Riihimäelle ja Janakkalaan.
Matinkulman asukkaille ja heidän omaisilleen järjestetään toukokuun alussa mahdollisuus tutustua Ilveskodin tiloihin. Henkilöstö laatii asukaskohtaiset muuttosuunnitelmat yhteistyössä asukkaiden ja heidän läheistensä kanssa. Ilveskodin asukkaille ja omaisille on järjestetty yhteinen infotilaisuus helmikuussa.
Hallinnollisia muutoksia toimialoilla
Oma Häme on tehnyt alkuvuoden yt-neuvotteluiden tuloksena myös hallinnollisia muutoksia toimialoille. Ikääntyneiden asiakasohjaus ja vammaissosiaalityö on yhdistetty uudeksi tulosalueeksi perhe-, sosiaali- ja vammaispalvelujen toimialalle. Uutena tulosaluejohtajana toimii Annukka Kuismin. Vammaispalvelujen asumispalvelut puolestaan siirtyvät ikäihmisten asumispalvelujen tulosalueelle. Muutosten vaikutuksesta asiakkaisiin tiedotetaan myöhemmin.
Yhteyshenkilöt
Anniina Niku-PaavoPalvelupäällikkö, vammaispalvelutPuh:+358406827097anniina.niku-paavo@omahame.fi
Sanna NiskavuoriLähijohtaja, IlveskotiPuh:+358407530961sanna.niskavuori@omahame.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Ikäihmisten palveluiden maksuntarkistus onnistui ennätysajassa – tämän vuoden laskutus käynnistyi edellisvuosia paremmin27.3.2026 12:34:52 EET | Uutinen
Ikäihmisten palvelujen maksuntarkistukset on saatu toteutettua poikkeuksellisen nopeasti. Tämän vuoksi kuluvan vuoden laskutus on päässyt pyörimään alkuvuodesta lähes normaalissa aikataulussa. Palvelusihteerit tarkastavat asiakkaiden tuloihin perustuvien palvelujen asiakasmaksut aina vuoden vaihteessa ja päivittävät asiakkaille uudet maksupäätökset. Maksuntarkistukset ovat edellytys laskutukselle. Laskuja ei voida muodostaa ennen kuin maksupäätökset ovat kunnossa, sillä maksupäätökset ohjaavat laskutusta. Maksuntarkistusten tekeminen on perinteisesti vienyt useita kuukausia. Aiempina vuosina tämä on usein tarkoittanut myös laskutuksen viivästymistä ja sitä, että asiakkaille on jouduttu kerralla lähettämään laskuja useammalta kuukaudelta. Aiemmin maksuntarkistuksia ovat hidastaneet useat järjestelmä- ja toimintaympäristön muutokset, kuten tietokantojen yhdistämiseen liittyneet tekniset haasteet, talouspalvelujen tuottajan vaihdoksesta johtuneet epävarmuudet sekä palvelujen taustatietoje
Kotisairaala muuttaa Hämeenlinnassa Viipurintieltä Parantolakadun sote-asemalle27.3.2026 10:44:38 EET | Uutinen
Kotisairaalan toimipiste Hämeenlinnassa muuttaa maaliskuun lopussa Viipurintien terveysaseman A-talosta Parantolankadun sosiaali- ja terveysasemalle. Ensimmäisiä asiakkaita vastaanotetaan uusissa tiloissa maanantaina 30. maaliskuuta. Kotisairaalan potilaaksi tullaan lääkärin lähetteellä, ja hoidosta vastaavat lääkäri sekä sairaanhoitajat. Kotisairaala hoitaa potilaita heidän kotonaan sekä asumisyksiköissä. Potilaan voinnin salliessa hoitoa ja lääkitystä, esimerkiksi suonensisäistä antibioottihoitoa, voidaan antaa myös kotisairaalan toimipisteessä. Kotisairaalan tavoitteena on tarjota potilaille turvallista ja laadukasta sairaalatasoista hoitoa, silloin, kun hoito ei edellytä muutoin sairaalassa olemista. Kotisairaalan uudet tilat sijaitsevat Parantolankadun sote-asemalla, joka toimii Hämeenlinnassa vanhan keskussairaalan päivystyksen rakennuksessa (alla kuvassa E5-rakennus). Kotisairaalan asiakkaat ohjataan ajanvarauksen yhteydessä uuteen toimipisteeseen. Asiakaspysäköinti muuttuu maks
Asiakaspysäköinti muuttuu maksulliseksi 1. huhtikuuta vanhan keskussairaalan alueella Hämeenlinnassa26.3.2026 16:08:55 EET | Uutinen
Uuden Parantolankadun sote-aseman toiminta käynnistyy - lue ajo-ohjeet.
Vuoden 2025 tilinpäätös: ensimmäinen ylijäämäinen tilikausi ja historiallinen toimintakatteen kehitys26.3.2026 12:49:39 EET | Tiedote
Alijäämien kattaminen vaaditussa ajassa on edelleen kova haaste.
Oma Häme yhtenäistää lasten ja nuorten keskittymisvaikeuksien palveluja25.3.2026 15:43:41 EET | Tiedote
Kanta‑Hämeen hyvinvointialueella on otettu käyttöön lasten ja nuorten keskittymisvaikeuksien polku Oma Suunta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme