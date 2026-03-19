Joka viides lapsi Libanonissa joutunut pakenemaan kodistaan kuukauden aikana
27.3.2026 12:19:49 EET | Pelastakaa Lapset ry | Tiedote
Joka viides lapsi Libanonissa on joutunut pakenemaan kodistaan kuukauden sisällä, kun alueen nopeasti kärjistynyt konflikti on ajanut ihmiset laajaan pakoon. Tilanne on muuttumassa kriittiseksi. Perheet pakenevat lähes tyhjin käsin, ja monet heistä ovat jo ennen pakenemistaan olleet täysin humanitaarisen avun varassa vuosia jatkuneen kriisin vuoksi.
Yli 1,2 miljoonaa ihmistä eli viidennes Libanonin väestöstä on joutunut pakenemaan kodeistaan 2. maaliskuuta alkaneiden Israelin ilmaiskujen ja siirtymiskäskyjen vuoksi. Heidän joukossaan on noin 350 000 lasta. Yli 1 000 ihmistä on saanut surmansa, mukaan lukien yli 120 lasta, ja lisäksi vähintään 380 lasta on loukkaantunut.
Lapset kantavat kriisin raskaimman taakan menettäessään äkillisesti kotinsa, koulunsa, ystävänsä sekä välttämättömät palvelut. Monet ovat peloissaan ja kärsivät vakavasta henkisestä ahdistuksesta.
”Yhdenkään lapsen ei pitäisi joutua pakenemaan henkensä edestä keskellä yötä. Silti Libanonissa se tapahtuu nyt perhe toisensa jälkeen. Lapset pakenevat kauhuissaan”, kertoo kansainvälisen Pelastakaa Lasten pääsihteeri Inger Ashing.
Perheet Libanonissa etsivät turvaa epätoivoisissa oloissa
Libanonissa ihmiset etsivät nyt turvaa sieltä mistä voivat. Monet ovat joutuneet pakenemaan jo toistamiseen kahden vuoden sisällä. Osa majoittuu ystävien ja sukulaisten luona. Toisilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin nukkua kadulla. Lisäksi tuhannet ihmiset ovat hakeutuneet yhteismajoitustiloihin. Näistä suuri osa on koulurakennuksia, jotka on otettu hätämajoituskäyttöön.
Monet perheet ovat paenneet kodeistaan mukanaan vain vaatteet, jotka heillä oli yllään. Jotkut lapset saapuivat hätämajoitukseen puristaen käsissään yhtä ainoaa tärkeää esinettä, kuten kulunutta pehmonallea, koulureppua tai jopa perheen lemmikkiä. Ne ovat pieniä symboleja elämästä, jonka he joutuivat jättämään taakseen.
Eräs neljän lapsen äiti kertoi, että lapsilla oli vaikeuksia sopeutua elämään hätämajoituksessa. Yhteys muihin lapsiin oli elintärkeää.
Pelastakaa Lasten työntekijät ovat järjestäneet lapsille toimintaa joissakin hätämajoituksissa. Monet lapset piirtävät kuvia kylänsä taloista, puista ja kukista ja kertovat työntekijöille, että he haluavat kotiin. Jotkut vanhemmat lapset pelaavat jalkapalloa tai koripalloa ajan kuluksi.
”Kaikki heidän elämässään on muuttunut, jopa koulunkäynti. Rakenne ja rutiinit ovat kadonneet. Mutta täällä he löytävät, vaikkakin vain hetkeksi, ilon hetkiä muiden lasten kanssa. Näiden aktiviteettien kautta he saavat kaivattua psykologista ja emotionaalista tukea”, äiti kertoi.
Tilanteen kärjistyminen on pakottanut monet lapset pois koulusta jo kuudetta vuotta peräkkäin. Jotkut lapset ovat joutuneet palaamaan samoihin kouluihin, joista he hakivat suojaa vuoden 2024 syksyn konfliktin aikana. Harvoilla on pääsyä verkko-opiskeluun.
”Luokkahuoneiden pitäisi olla oppimista varten, eikä niitä kuuluisi käyttää turvapaikkoina ilmaiskuilta”, toteaa Inger Ashing.
Pelastakaa Lapset tukee perheitä paikan päällä
Pelastakaa Lapset vaatii välitöntä tulitaukoa siviilien ja erityisesti lasten suojelemiseksi. Järjestö edellyttää turvallista ja esteetöntä humanitaarista pääsyä kriisialueille sekä lisää kansainvälistä rahoitusta, jotta perheiden ja lasten kasvaviin tarpeisiin voidaan vastata.
Pelastakaa Lapset jakaa Libanonissa hätäaputarvikkeita, kuten ruokaa, vettä, hygieniapakkauksia ja tarjoaa psykososiaalista tukea lapsille ja heidän perheilleen. Järjestö on toiminut Libanonissa vuodesta 1953 lähtien. Lokakuusta 2023 lähtien Pelastakaa Lapset on laajentanut avustustoimiaan Libanonissa tukemalla libanonilaisia, syyrialaisia ja palestiinalaisia kodeistaan pakenemaan joutuneita lapsia ja perheitä.
*Nimet muutettu yksityisyyden suojaamiseksi
Lisätietoja toimittajalle:
- Libanonin nykyinen väkiluku on 5,8 miljoonaa YK:n väestöennusteiden mukaan. Libanonin sosiaaliministeriön mukaan asuinsijoiltaan siirtymään joutuneita on tällä hetkellä 1,2 miljoonaa.
- Alle 18-vuotiaat lapset muodostavat 31 % väestöstä edellä mainitun YK:n lähteen mukaan, joten lapsia on noin 1,8 miljoonaa.
Tuuli ValoViestinnän asiantuntijaPelastakaa Lapset ry
Pelastakaa Lapset on maailman johtava sitoutumaton lapsijärjestö ja lastensuojelun ammattilainen. Turvaamme jokaisen lapsen oikeuden elämään, suojeluun, oppimiseen ja osallisuuteen Suomessa ja maailmalla. Meillä on yli sadan vuoden kokemus lapsen oikeuksien edistämisestä. Tuomme lapset ja aikuiset yhteen rakentamaan pysyvästi parempaa tulevaisuutta. Koska lasten tulevaisuus alkaa nyt.
