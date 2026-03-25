Herkullinen kanakeitto täydentää Apetitin pakastekeittojen valikoimaa – Kotimainen kolmen porkkanan sekoitus on kevään värikkäin uutuus
27.3.2026 13:00:00 EET | Apetit Oyj | Tiedote
Apetitin pakastekeittojen valikoima täydentyy suositulla kanakeitolla. Apetit Kotimainen Kanakeitto sopii makumaailmaltaan koko perheelle ja sillä on Sydänmerkki. Apetit Kotimainen Kolmen porkkanan sekoitus on puolestaan pakastealtaan uusi yhden juureksen värikäs ja monikäyttöinen sekoitus.
Valmiskeitot ovat suosittuja, sillä ne ovat helppoja valmistaa ja niiden avulla ateriaan saa runsaasti kasviksia. Apetitin uutuuskeitolla on lisäksi Sydänmerkki osoituksena ravitsemuksellisesti hyvästä valinnasta rasvan laadun ja suolan määrän suhteen.
”Apetit Kotimainen Kanakeitto sisältää kotimaista kanafilettä, perunaa, porkkanaa, palsternakkaa, sipulia ja paprikaa. Maukasta lientä täyteläistää tilkka laktoositonta kermaa”, tuoteryhmäpäällikkö Mari Pallonen kuvailee uutuutta.
Keitolla on Hyvää Suomesta -merkki, joka kertoo tuotteen kotimaisuudesta.
”Eri väriset kasvikset ja juurekset tuovat keittoon väriä. Kermaisuudella ja isomman palakoon paprikasuikaleilla halusimme tuoda kotona tehdyn keiton fiilistä”, tuotekehittäjä Kristiina Kuusisto kertoo.
Uutuuskeiton makumaailma puolestaan sovitettiin niin, että se maistuu sekä perheen pienimmille että aikuisille. Keitto on laktoositon ja gluteeniton.
Kevään värikkäin uutuus
Toinen Apetitin kevään värikäs uutuus pakastealtaassa sisältää yhtä juuresta, porkkanaa. Apetit Kotimainen kolmen porkkanan sekoituksessa on oranssia, punaista ja keltaista porkkanaa.
” Maun puolesta oranssi, punainen ja keltainen porkkana ovat hyvin lähellä toisiaan. Sekoitus onkin tuttua ja turvallista porkkanaa, mutta hauskasti värikkäämässä muodossa, Apetitin pakastekasviksista vastaava tuoteryhmäpäällikkö Wilhelmiina Ritala sanoo.
”Kotimainen Kolmen porkkanan sekoitus on tuotteena helppo ja monikäyttöinen. Se tuo kivasti väriä lisukkeisiin tai vaikka lämpimiin salaatteihin pelkän oranssin porkkanan sijasta”, tuotekehittäjä Kristiina Kuusisto sanoo.
Apetitin Räpin koetilalla on ollut koeviljelyssä värikkäitä porkkanoita eli keltaisia, punaisia, violetteja ja valkoisia lajikkeita jo vuosikymmenen ajan. Keltaiset porkkanat ovat tuttuja Apetitin tuotteista jo entuudestaan, mutta muut uutuusvärit ovat odottaneet vuoroaan.
“Olemme nyt löytäneet punaisesta porkkanasta lajikkeita, jotka sopivat viljelyymme. Värikkäiden porkkanoiden lajikekehitys on vielä suhteellisen alkutekijöissä. Verrattuna oransseihin porkkanoihin, niiden on lajikkeissa monesti ongelmana kukintaherkkyys Suomen valoisissa kesissä. Koeviljelyssä olemme testanneet myös violettia ja valkoista porkkanaa”, Apetitin viljelyn tutkimus- ja kehitysasiantuntija Tuukka Huhdanmäki kertoo.
Apetitin kevään uutuustuotteet:
- Apetit Kotimainen Kanakeitto
- Apetit Kotimainen Kolmen porkkanan sekoitus
- Apetit Palko+ Kikherne-kasvissekoitus
- Apetit Palko+ Mustapapu-kasvissekoitus
Yhteyshenkilöt
Miika KemiläViestintä- ja vastuullisuusjohtajaApetit OyjPuh:+358104024044miika.kemila@apetit.fi
Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, joka perustaa toimintansa ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun. Toimimme tiiviissä yhteistyössä alkutuotannon kanssa kotimarkkinoillamme Suomessa ja Ruotsissa. Luomme kasviksista hyvinvointia tuottamalla herkullisia ja arkea pelastavia ruokaratkaisuja. Jalostamme rypsistä ja rapsista laadukkaita kasviöljyjä sekä rapsipuristeita. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: apetit.fi
Lue lisää julkaisijalta Apetit Oyj
RypsiRapsi-foorumi vahvistaa kotimaisten öljykasvien viljelyvarmuutta - kevätöljykasvien kokonaisala nousemassa viime vuodesta25.3.2026 10:15:00 EET | Tiedote
VYR:n kylvöaikomuskyselyn mukaan kevätöljykasvien kokonaisala olisi nousemassa viime vuodesta. Vuoden 2025 kotimaisten syysöljykasvien satotasot olivat erinomaisia – lajikekokeiden osalta jopa poikkeuksellisia. Kevätöljykasvien satotasoissa oli runsaasti vaihtelua. RypsiRapsi-foorumin kolmas toimintavuosi tulee yhdistämään lajike- ja viljelymenetelmäkokeita.
Pakkasvakka rakentaa uuden automaattisen valmistuotevaraston Apetitin Säkylän pakastetehtaan yhteyteen19.3.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Apetit ja Pakkasvakka Oy ovat allekirjoittaneet pitkäaikaisen yhteistyösopimuksen, jonka puitteissa Pakkasvakka investoi uuteen automaattiseen valmistuotevarastoon Apetitin tehdasalueelle Säkylässä.
Pakkasvakka to build a new automated warehouse for finished products adjacent to Apetit’s frozen foods factory in Säkylä19.3.2026 09:00:00 EET | Press release
Apetit and Pakkasvakka Oy have signed a long-term cooperation agreement under which Pakkasvakka will invest in a new automated warehouse for finished products on Apetit’s factory site in Säkylä.
Suomalaiset syövät liian vähän palkokasveja – Palko+ -sekoitusten mukana saa päivän palkokasviannoksen ohella myös lisää kasviksia10.2.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Vuonna 2024 julkaistuissa kansallisissa ravitsemussuosituksissa palkokasvit nostettiin esiin omana ryhmänään, sillä ne ovat hyvä valinta sekä terveyden että ympäristön kannalta. Suurin osa suomalaisista ei ole viime vuosina vielä löytänyt palkokasvien äärelle*. Apetitin Palko+ -uutuudet yhdistävät maukkaasti trendikkäitä palkokasveja sekä vihanneksia ja tarjoavat helpon ja herkullisen vaihtoehdon lisätä palkokasveja arkeen.
Kutsu tiedotustilaisuuteen: Apetitin strategia 2026–20289.2.2026 10:00:00 EET | Kutsu
Apetit julkisti strategiansa ”Kasvun kausi” ja taloudelliset tavoitteet vuosille 2026–2028 joulukuussa 2025. Apetit järjestää tiedotustilaisuuden strategiaan liittyen tiistaina 17.2.2026 klo 13 alkaen. Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä tai webcastin välityksellä.
