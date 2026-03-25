Herkullinen kanakeitto täydentää Apetitin pakastekeittojen valikoimaa – Kotimainen kolmen porkkanan sekoitus on kevään värikkäin uutuus

Valmiskeitot ovat suosittuja, sillä ne ovat helppoja valmistaa ja niiden avulla ateriaan saa runsaasti kasviksia. Apetitin uutuuskeitolla on lisäksi Sydänmerkki osoituksena ravitsemuksellisesti hyvästä valinnasta rasvan laadun ja suolan määrän suhteen.

”Apetit Kotimainen Kanakeitto sisältää kotimaista kanafilettä, perunaa, porkkanaa, palsternakkaa, sipulia ja paprikaa. Maukasta lientä täyteläistää tilkka laktoositonta kermaa”, tuoteryhmäpäällikkö Mari Pallonen kuvailee uutuutta.



Keitolla on Hyvää Suomesta -merkki, joka kertoo tuotteen kotimaisuudesta.



”Eri väriset kasvikset ja juurekset tuovat keittoon väriä. Kermaisuudella ja isomman palakoon paprikasuikaleilla halusimme tuoda kotona tehdyn keiton fiilistä”, tuotekehittäjä Kristiina Kuusisto kertoo.



Uutuuskeiton makumaailma puolestaan sovitettiin niin, että se maistuu sekä perheen pienimmille että aikuisille. Keitto on laktoositon ja gluteeniton.

Kevään värikkäin uutuus





Toinen Apetitin kevään värikäs uutuus pakastealtaassa sisältää yhtä juuresta, porkkanaa. Apetit Kotimainen kolmen porkkanan sekoituksessa on oranssia, punaista ja keltaista porkkanaa.

” Maun puolesta oranssi, punainen ja keltainen porkkana ovat hyvin lähellä toisiaan. Sekoitus onkin tuttua ja turvallista porkkanaa, mutta hauskasti värikkäämässä muodossa, Apetitin pakastekasviksista vastaava tuoteryhmäpäällikkö Wilhelmiina Ritala sanoo.

”Kotimainen Kolmen porkkanan sekoitus on tuotteena helppo ja monikäyttöinen. Se tuo kivasti väriä lisukkeisiin tai vaikka lämpimiin salaatteihin pelkän oranssin porkkanan sijasta”, tuotekehittäjä Kristiina Kuusisto sanoo.

Apetitin Räpin koetilalla on ollut koeviljelyssä värikkäitä porkkanoita eli keltaisia, punaisia, violetteja ja valkoisia lajikkeita jo vuosikymmenen ajan. Keltaiset porkkanat ovat tuttuja Apetitin tuotteista jo entuudestaan, mutta muut uutuusvärit ovat odottaneet vuoroaan.



“Olemme nyt löytäneet punaisesta porkkanasta lajikkeita, jotka sopivat viljelyymme. Värikkäiden porkkanoiden lajikekehitys on vielä suhteellisen alkutekijöissä. Verrattuna oransseihin porkkanoihin, niiden on lajikkeissa monesti ongelmana kukintaherkkyys Suomen valoisissa kesissä. Koeviljelyssä olemme testanneet myös violettia ja valkoista porkkanaa”, Apetitin viljelyn tutkimus- ja kehitysasiantuntija Tuukka Huhdanmäki kertoo.



Apetitin kevään uutuustuotteet:



