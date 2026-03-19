Länsi-Suomen Verkkopalvelut liittyy osaksi Lohkare Infra -konsernia
27.3.2026 13:00:00 EET | Lohkare Infra Oy | Tiedote
Länsi-Suomen Verkkopalvelut Oy liittyy osaksi Lohkare Infra -konsernia. Yrityskauppa edellyttää vielä viranomaishyväksyntää, jonka odotetaan toteutuvan myöhemmin keväällä 2026.
Länsi-Suomen Verkkopalvelut on infra- ja verkkorakentamiseen erikoistunut yritys, joka toimii useilla alueilla Suomessa. Yritysjärjestelyn jälkeen yhtiö jatkaa toimintaansa itsenäisesti omalla nimellään ja nykyisellä organisaatiollaan. Yrityksen omistajat jatkavat entisissä rooleissaan.
“Kaupan myötä liitymme erittäin hienoon porukkaan, jossa kaikki toimijat edustavat alansa huippua. Kauppa antaa hyvät edellytykset LSVP:n laajentua entisestään. Olemme kiitollisia päästessämme ensimmäisinä Lohkareeseen edustamaan tietoliikenne- ja sähköverkkoinfran rakentajia”, sanoo Länsi-Suomen Verkkopalvelut Oy:n toimitusjohtaja Toni Eeva.
Kauhajokelaisen Länsi-Suomen Verkkopalvelut Oy:n liikevaihto on noin 10 milj. euroa (2025), yrityksessä työskentelee 46 henkilöä.
Osana Lohkare Infra -konsernia Länsi-Suomen Verkkopalvelut pystyy hyödyntämään laajempia resursseja sekä yhteistyötä muiden konserniyhtiöiden kanssa. Tämä vahvistaa yrityksen mahdollisuuksia toteuttaa entistä laajempia hankkeita sekä varmistaa toimitusvarmuuden kasvavassa infrarakentamisen markkinassa.
Entuudestaan Lohkare Infra -konserniin kuuluvat VM Suomalainen Oy, Lännen Alituspalvelu Oy, Oteran Oy sekä Maalinja Oy ja EPR-Asennus Oy. Länsi-Suomen Verkkopalveluiden liittyminen vahvistaa konsernin osaamista erityisesti verkko- ja infrarakentamisessa.
Lohkare Infra kuuluu liikevaihdoltaan mitattuna Suomen suurimpien infrarakentamisen toimijoiden joukkoon. Konsernin toimintamalli perustuu hajautettuun ja yrittäjähenkiseen johtamiseen, jossa yritykset säilyttävät oman identiteettinsä ja toimintatapansa hyötyen yhteisistä resursseista ja kehittämisestä.
"Länsi-Suomen Verkkopalvelut tuo Lohkareeseen vahvaa osaamista tietoliikenne- ja sähköverkkoinfran saralla. Yrityksen liittyminen osaksi konsernia tukee tavoitettamme rakentaa valtakunnallisesti merkittävä ja erikoisosaamiseen nojaava infra-alan kokonaisuus", Lohkare Infra -konsernin toimitusjohtaja Jussi Niemelä kertoo.
Lohkare Infra on vuonna 2025 perustettu infra-alan konserni, jonka tavoitteena on yhdistää vahvojen ja hyvämaineisten yritysten osaaminen kilpailukykyiseksi kokonaisuudeksi. Konsernin toimintamalli perustuu hajautettuun ja yrittäjähenkiseen johtamiseen. Konserniyhtiöt säilyttävät oman brändinsä, toimintamallinsa ja asiakassuhteensa hyötyen yhteisistä resursseista, osaamisesta ja kehittämisestä.
Konsernin enemmistöomistaja on eurooppalainen sijoitusyhtiö Triton, joka tukee konsernin kasvua sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta.
