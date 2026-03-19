Länsi-Suomen Verkkopalvelut liittyy osaksi Lohkare Infra -konsernia

Suomeen syntyy uusi infrarakentaja: Lohkare Infra Oy nousee suoraan alansa suurimpien joukkoon 30.6.2025 08:47:26 EEST | Tiedote

Suomen infrarakentamisen kentälle on syntynyt merkittävä uusi toimija. Eurooppalaisen sijoitusyhtiö Tritonin perustama Lohkare Infra Oy on ostanut kolme tunnettua infra-alalla toimivaa yritystä. Lohkare Infra Oy:n muodostavat VM Suomalainen Oy, Lännen Alituspalvelu Oy ja Oteran Oy. (Yrityskauppa Oteran Oy:stä edellyttää viranomaishyväksyntää, jonka odotetaan toteutuvan myöhemmin vuonna 2025.) Konsernin yhteenlaskettu liikevaihto on lähes 200 miljoonaa euroa ja sen liikevoitto (EBIT) on noin 25 miljoonan euroa. Lohkare Infra nouseekin liikevaihdolla mitattuna suoraan sekä alansa suurimpien yritysten joukkoon, että Talouselämän 500 listalle. Lohkareen tavoitteena on yhdistää kolmen vahvan ja hyvämaineisen yhtiön osaaminen ja kokemus ketteräksi ja kilpailukykyiseksi kokonaisuudeksi. Se toimii uniikilla, hajautetulla yrittäjähenkisellä johtamismallilla, joka koostuu alueellisesti tai palvelualueittain johtavista yrityksistä, jotka ovat osoittaneet liiketoimintamallinsa kestävyyden ja kanna