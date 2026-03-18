Greenpeace tuomitsee boreaalisen luonnonmetsän määritelmähuiputuksen: “Suomen luonnonsuojeluhistorian suurin vedätys”
27.3.2026 12:13:53 EET | Greenpeace | Tiedote
Maa- ja metsätalousministeriö pyrkii muuttamaan EU:n luontodirektiivin boreaalisen luonnonmetsän määritelmää. Ministeriö esittää luonnonmetsien ikärajan nostamista, mikä sulkisi noin 70 000 hehtaaria luonnonmetsiä suojelun ulkopuolelle. Greenpeace tuomitsee ikärajan nostamisen, ja pitää määritelmävedätystä suoranaisena huiputuksena.
Maa- ja metsätalousministeriön esitys liittyy EU:n ennallistamisasetukseen ja sen yhteydessä tehtävään kansalliseen ennallistamissuunnitelman. Ministeriö on esittänyt luonnonmetsien ikärajan nostoa ennallistamissuunnitelman valmistelun yhteydessä.
EU:n ennallistamisasetus velvoittaa jäsenmaita parantamaan luontodirektiivin sisältämien luontotyyppien tilaa. Suomen maantieteellisesti kattavin luontodirektiivissä määritelty luontotyyppi on boreaalinen luonnonmetsä. Sen tunnistamisesta on Suomen ympäristökeskus ja Metsähallitus antanut ohjeen vuonna 2020.
“Maa- ja metsätalousministeriön muutosesitys on esimerkki suomalaisen metsätalouden toimintatavasta. Jos tiede häiritsee hakkuita, muutetaan tiedettä. Tämä olisi toteutuessaan Suomen luonnonsuojeluhistorian suurin vedätys”, sanoo Greenpeacen maajohtaja Touko Sipiläinen.
Maa- ja metsätalousministeriön esittämät muutokset kriteereihin vähentäisivät boreaalisten luonnonmetsien pinta-alaa Suomessa lähes kahdella kolmanneksella. Silloin osa aiemmin luontodirektiivin suojassa olleista alueista jäisi direktiivin suojan ulkopuolella. Näin varmistettaisiin sekä suojelun että ennallistamisen minimoiminen, jotta metsätaloudelle jää mahdollisimman paljon metsää hakattavaksi. Ennallistamisasetuksen tarkoituksena on pysäyttää luontokato ja parantaa luonnon tilaa. 70 000 hehtaaria on pieni pinta-ala metsätalouden puunsaannin näkökulmasta, mutta sillä asetettaisiin hakkuu-uhan alle kaikista kipeimmin suojelua kaipaavia metsiä.
“Ympäristöministeri Sari Multalan on torjuttava määritelmävehkeily, jolla poistettaisiin kartalta 65 % Suomen boreaalisista luonnonmetsistä. Ympäristöministeriön virkakunta vastustaa vehkeilyä ja asia on nyt valmistelusta vastaavan ministerin käsissä. Luonnonmetsiemme saamisella turvaan on suomalaisten tuki”, Sipiläinen sanoo.
Touko SipiläinenGreenpeacen Suomen maajohtaja
Jehki HärkönenVanhempi ilmasto- ja luontoasiantuntija
Juha AromaaGreenpeacen Suomen apulaismaajohtaja
