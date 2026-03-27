SDP:n Eloranta: Kansallisarkiston säästöt uhkaavat historian tutkimusta

"Kansallisarkiston nykyiset suunnitelmat toimipisteiden sulkemisesta ja siirtymisestä pääosin digitaaliseen toimintamalliin herättävät vakavan huolen historian tutkimuksen ja opetuksen tulevaisuudesta. Läheskään kaikkia aineistoja ei ole digitoitu, mutta silti aiotaan siirtyä pääosin digitaaliseen toimintatapaan. Tämä vaarantaa tutkijoiden mahdollisuuksia tutkia historiallisia arkistoaineistoja. Päätöksiä on tehty ilman, että tutkijoiden ja alan asiantuntijoiden näkemyksiä olisi riittävästi kuultu, itsekin historioitsijataustainen," Eloranta harmittelee.

Kansallisarkisto on säästötarpeiden takia ilmoittanut sulkevansa Jyväskylän toimipisteensä vuoden 2026 lopussa, Hämeenlinnan toimipisteen kesällä 2027 sekä Oulun ja Joensuun toimipisteet vuoteen 2030 mennessä. Samalla Turun ja Vaasan toimipisteet siirtyvät jo tänä keväänä pääosin digitaaliseen toimintatapaan, vaikka vain pieni osa aineistoista on digitoitu ja digitoinnin eteneminen on hidasta. Elorannan mukaan digitaalinen toimintamalli ei vastaa riittävästi ja kaikilta osin historiantutkimuksen ja arkistoalan opetuksen tarpeisiin.

"Toimipisteiden lakkauttaminen myös heikentää erityisesti historian ja arkistoalan opiskelijoiden koulutus- ja tutkimusmahdollisuuksia. Kun arkistoja ei ole enää yliopistokaupungeissa, opiskelijat menettävät välittömän yhteyden siihen kulttuuriperintöön, jonka tuntemus on heidän ammattitaitonsa perusta. Tämä lisää myös alueellista eriarvoisuutta ja vaikeuttaa opintojen etenemistä. Toivon, että päätöksiä voitaisiin vielä pohtia uudestaan, jotta pystymme varmistamaan yhdenvertaisen pääsyn yhteisen kulttuuriperintömme äärelle kaikkialla Suomessa," Eloranta toivoo.