SDP:n Eloranta: Kansallisarkiston säästöt uhkaavat historian tutkimusta
27.3.2026 12:15:19 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta on huolestunut Kansallisarkiston säästösuunnitelmista. Elorannan mukaan toimipisteiden sulkeminen ja digitaaliseen toimintamalliin siirtyminen heikentävät tutkijoiden ja opiskelijoiden mahdollisuutta päästä käsiksi ja tutkia Kansallisarkiston historiallisia aineistoja. Eloranta on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen aiheesta.
"Kansallisarkiston nykyiset suunnitelmat toimipisteiden sulkemisesta ja siirtymisestä pääosin digitaaliseen toimintamalliin herättävät vakavan huolen historian tutkimuksen ja opetuksen tulevaisuudesta. Läheskään kaikkia aineistoja ei ole digitoitu, mutta silti aiotaan siirtyä pääosin digitaaliseen toimintatapaan. Tämä vaarantaa tutkijoiden mahdollisuuksia tutkia historiallisia arkistoaineistoja. Päätöksiä on tehty ilman, että tutkijoiden ja alan asiantuntijoiden näkemyksiä olisi riittävästi kuultu, itsekin historioitsijataustainen," Eloranta harmittelee.
Kansallisarkisto on säästötarpeiden takia ilmoittanut sulkevansa Jyväskylän toimipisteensä vuoden 2026 lopussa, Hämeenlinnan toimipisteen kesällä 2027 sekä Oulun ja Joensuun toimipisteet vuoteen 2030 mennessä. Samalla Turun ja Vaasan toimipisteet siirtyvät jo tänä keväänä pääosin digitaaliseen toimintatapaan, vaikka vain pieni osa aineistoista on digitoitu ja digitoinnin eteneminen on hidasta. Elorannan mukaan digitaalinen toimintamalli ei vastaa riittävästi ja kaikilta osin historiantutkimuksen ja arkistoalan opetuksen tarpeisiin.
"Toimipisteiden lakkauttaminen myös heikentää erityisesti historian ja arkistoalan opiskelijoiden koulutus- ja tutkimusmahdollisuuksia. Kun arkistoja ei ole enää yliopistokaupungeissa, opiskelijat menettävät välittömän yhteyden siihen kulttuuriperintöön, jonka tuntemus on heidän ammattitaitonsa perusta. Tämä lisää myös alueellista eriarvoisuutta ja vaikeuttaa opintojen etenemistä. Toivon, että päätöksiä voitaisiin vielä pohtia uudestaan, jotta pystymme varmistamaan yhdenvertaisen pääsyn yhteisen kulttuuriperintömme äärelle kaikkialla Suomessa," Eloranta toivoo.
Eeva-Johanna ElorantaKansanedustajaPuh:050 523 2309
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Marttila: Yhdenvertaisuuden vahvistamisen sijaan ministerit vievät Suomea nyt väärään suuntaan27.3.2026 12:22:49 EET | Tiedote
Korkein oikeus (KKO) tuomitsi eilen (26.3.) täpärällä äänestyspäätöksellä kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd) kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Syytteen mukaan Räsäsen kirjoituksessa solvattiin homoseksuaaleja ryhmänä seksuaalisen suuntautumisen perusteella. SDP:n kansanedustaja Helena Marttila kertoo seuranneensa huolestuneena ministerien reaktioita tuomioon.
Sote-valiokunnan opposition edustajat: Hallituksen esitys vaarantaa kätilöiden saatavuuden26.3.2026 17:26:40 EET | Tiedote
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan opposition edustajat SDP:stä, vihreistä ja vasemmistoliitosta jättivät eriävän mielipiteen hallituksen esitykseen kätilökoulutuksen uudistamisesta. Esitys on kätilökoulutuksen osalta epäonnistunut ja vaikutuksiltaan haitallinen. Esitys tulisi lähettää uudelleen valmisteltavaksi, siten että kätilökoulutus muutettaisiin tutkintoon johtavaksi 120 opintopisteen laajuiseksi ylemmäksi ammattikorkeakoulututkinnoksi.
SDP:n Suhosen keskustelualoite lastensuojelusta puhuttiin täysistunnossa eduskunnassa26.3.2026 17:03:00 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Timo Suhosen keskustelualoite (KA 1/2025 vp) puhuttiin tänään torstaina eduskunnan täysistunnossa. Keskustelualoitteen oli allekirjoittanut 53 kansanedustajaa laajasti yli puoluerajojen, vain RKP:n ja Liike Nytin edustus puuttuivat.
SDP:n Juha Viitala: Hallituksen hankintalakiuudistus uhkaa lopettaa kuntien yhteisen kehittämistyön26.3.2026 13:14:41 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja, hallintovaliokunnan jäsen Juha Viitala on huolissaan hallituksen hankintalain uudistuksen vaikutuksista kuntien yhteisille elinkeino- ja kehitysyhtiöille. Viitalan mukaan muun muassa Satakunnassa 12 kunnan yhteisomistuksessa olevan Prizztechin kaltainen yhteistoiminta ei olisi enää mahdollista hallituksen esityksen tullessa voimaan ja elinkeinojen kehittämistyö pirstaloituisi entisestään.
Ympäristövaliokunnan sd-edustajat: Orpon hallituksen päästövähennystoimet jäävät puolivillaisiksi26.3.2026 13:02:26 EET | Tiedote
Ympäristövaliokunnan sosialidemokraatit arvioivat, että Orpon hallituksen tuottama keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma (KAISU) ei ohjaa Suomea saavuttamaan ilmastolain mukaista hiilineutraaliustavoitetta vuodelle 2035 eikä EU-tason ilmastovelvoitteita. Erityisesti liikenteen, maatalouden ja rakennusten erillislämmityksen päästöjä tarkasteleva suunnitelma jää sekä vaille riittäviä ja konkreettisia päästövähennystoimia että tarpeen mukaista rahoitusta.
