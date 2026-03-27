SDP:n Marttila: Yhdenvertaisuuden vahvistamisen sijaan ministerit vievät Suomea nyt väärään suuntaan

– On ensinnäkin huolestuttavaa, että poliittinen johto kyseenalaistaa riippumattoman oikeuslaitoksen tuomion. Ministerien ulostulot herättävät myös vakavia kysymyksiä siitä, miten johdonmukaisesti hallitus puolustaa eri vähemmistöjen asemaa ja millaisia arvoja yhteiskunnassa halutaan edistää, Marttila muistuttaa.

Marttilan mukaan ministerien ulostuloissa on kaikuja Yhdysvaltojen kultuurisodasta, jossa sananvapaus on valjastettu yhdeksi keskeiseksi aseeksi. Myös niin kutsutun, Euroopassakin vaikuttavan anti-gender -liikehdinnän keskeisenä tavoitteena on erityisesti vähemmistöjen ja naisten oikeuksien heikentäminen.

– Suomalaisten tulisi olla paremmin tietoisia näistä nykypäivän vitsauksista, jotka vievät yhteiskuntaa vaaralliselle tielle. Ei ole uskottavaa, että ministerit eivät olisi perillä anti-gender -liikehdinnästä tai Yhdysvaltojen tilanteesta ja toimisivat ikään kuin hyödyllisenä idiootteina. Kyse on tietoisesta toiminnasta, jonka tavoitteena on kyseenalaistaa yhdenvertaisuutta ja ruokkia kulttuurisotaa myös koto-Suomessa. Tällainen toiminta kääntää kansaa toisiaan vastaan ja samalla huomion pois todellisista sisäpoliittisista ongelmista, kuten massatyöttömyydestä ja ennätyksellisestä köyhyydestä, Marttila painottaa.

Marttila huomauttaa, että Yhdysvalloissa sananvapauteen vedoten on toteutettu ennennäkemättömän laajoja sensuurioperaatioita, jotka ovat pakottaneet muun muassa liittovaltion virastot puhdistamaan verkkosivunsa Trumpin hallinnon kieltämistä sanoista. Myös tiedeyhteisössä nähtiin vastaava operaatio, jossa käytiin läpi käynnissä olevia tutkimusprojekteja. Kieltolistoilla on laaja kirjo sanoja, jotka liittyvät esimerkiksi sukupuoleen ja seksuaalivähemmistöihin, kuten ”monimuotoisuus”, ”sukupuoli-identiteetti”, ”diversiteetti” ja ”vihapuhe”.

Marttila muistuttaa, että yhdenvertaisuuden edistäminen on suomalaisen yhteiskunnan perusarvoja ja yhdenvertaisuuslainsäädäntö velvoittaa viranomaisia ja päättäjiä toimimaan yhdenvertaisuuden puolesta kaikessa toiminnassaan. Marttila kritisoi erityisesti nuorisoministeri Mika Poutalan (kd) toimintaa.

– Ministeri Poutala on lyhyen ajan sisällä asettunut jo kolmesti tukemaan toimintaa, joka on seksuaalivähemmistöjä loukkaavaa: ensiksi ministeri asettui puolustamaan Pride-paidasta kieltäytynyttä jääkiekkopelaajaa, seuraavalla viikolla jakoi rahoitusta ohi virkavalmistelun järjestölle, joka vastustaa seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ja viimeisimpänä on enemmän huolissaan poliitikkojen oikeudesta puhua solvaavasti kuin seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten kokemasta syrjinnästä ja kiusaamisesta. Ministeri Poutala on nuorisoministeri, jonka pitäisi edustaa kaikkia nuoria. Viimeaikainen toiminta herättää vakavan kysymyksen, onko ministeri sitoutunut kaikkien nuorten aseman ja oikeuksien edistämiseen – sanallakaan ministeri ei ainakaan ole osoittanut tukeaan seksuaalivähemmistöille, Marttinen korostaa.

Marttila muistuttaa, että kouluterveyskyselyissä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla nuorilla kiusaamisen kokemukset ovat THL:n (2025) mukaan noin kaksi kertaa yleisempiä kuin verrokkinuorilla. Kiusaamiskokemukset ovat myös entisestään lisääntyneet vuosista 2021 ja 2023. Yleisimmin kiusaaminen on nimittelyä, valheiden levittämistä ja loukkaavia eleitä ja ilmeitä.

– Aivan erityisen nurinkurista on, että Poutala on lukuisia kertoja itse peräänkuuluttanut eduskunnan salissa kunnioittavampaa keskustelukulttuuria. Nyt hän kuitenkin osoittaa tukensa ennemmin vihapuheesta tuomitulle kollegalleen kuin näille nuorille, joita solvaava puhe jokapäiväisessä elämässä koskettaa, Marttinen kuvaa.

Räsäsen tuomio on poikkeuksellinen ennakkotapaus, koska siinä punnittiin Suomessa ensimmäisen kerran vastakkain perusoikeuksiin kuuluvaa uskonnonvapautta muihin perusoikeuksiin kuten yhdenvertaisuuteen. Räsänen totesi kirjoituksessaan, että homoseksuaalisuus on psykoseksuaalisen kehityksen häiriö ja luonnehti homoseksuaalisuutta seksuaaliseksi poikkeavuudeksi. Raamatun siteeraamista ei sen sijaan nähty tuomittavana tekona.

– Poliittisen johdon tulisi päinvastoin ottaa oikeuslaitoksen kanta viestinä sivistyneen keskustelun puolesta ja muistutuksena, että uskonnon- tai sananvapaus ei oikeuta loukkaamaan yhteiskuntamme perustavanlaatuisimpia arvoja, yhdenvertaisuutta ja jakamatonta ihmisarvoa. Tässä maailmanajassa meillä poliittisilla päättäjillä on aivan erityinen vastuu näyttää esimerkkiä siitä, mikä on hyväksyttävää puhetta yhteiskunnassamme, niin verkossa kuin tavanomaisessa arkisessa kanssakäymisessä, Marttinen päättää.