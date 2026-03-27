Ikäihmisten palveluiden maksuntarkistus onnistui ennätysajassa – tämän vuoden laskutus käynnistyi edellisvuosia paremmin

Ikäihmisten palvelujen maksuntarkistukset on saatu toteutettua poikkeuksellisen nopeasti. Tämän vuoksi kuluvan vuoden laskutus on päässyt pyörimään alkuvuodesta lähes normaalissa aikataulussa.

Palvelusihteerit tarkastavat asiakkaiden tuloihin perustuvien palvelujen asiakasmaksut aina vuoden vaihteessa ja päivittävät asiakkaille uudet maksupäätökset. Maksuntarkistukset ovat edellytys laskutukselle. Laskuja ei voida muodostaa ennen kuin maksupäätökset ovat kunnossa, sillä maksupäätökset ohjaavat laskutusta.

Maksuntarkistusten tekeminen on perinteisesti vienyt useita kuukausia. Aiempina vuosina tämä on usein tarkoittanut myös laskutuksen viivästymistä ja sitä, että asiakkaille on jouduttu kerralla lähettämään laskuja useammalta kuukaudelta. Aiemmin maksuntarkistuksia ovat hidastaneet useat järjestelmä- ja toimintaympäristön muutokset, kuten tietokantojen yhdistämiseen liittyneet tekniset haasteet, talouspalvelujen tuottajan vaihdoksesta johtuneet epävarmuudet sekä palvelujen taustatietojen muokkauksiin liittyneet viiveet.

Vuonna 2026 työskentelyolosuhteet ovat olleet vakaammat, ja laskutuksessa on pystytty ennakoimaan maksuntarkistuksia aiempaa paremmin. Tulotietokyselyt on saatu liikkeelle hyvissä ajoin, ja vuodenvaihteen prosessia on tehostettu sisäisesti. Ennätysajassa käynnistynyt laskutus on monen onnistuneen työvaiheen summa.

Vuonna 2025 tehtiin laskutuksen mahdollistamiseksi kokonaisuudessaan yli 15 000 maksupäätöstä. Vuonna 2026 on maaliskuun alkuun mennessä tehty jo noin 5 300 maksupäätöstä. Vaikka myös tänä vuonna on joissain yksittäisissä tapauksissa jouduttu laskuttamaan useampi kuukausi kerralla, näiden tapausten määrä on ollut selvästi aiempia vuosia pienempi.

– Tämä on merkittävä onnistuminen, kun kyse on näin isosta ja vaativasta kokonaisuudesta. Ja mikä parasta, laskutuksen sujuvuus tarkoittaa asiakkaalle parempaa palvelua ja positiivista asiakaskokemusta, iloitsee asiakasmaksupäällikkö Kati Gustafsson.

Oma Häme on tänä vuonna yhtenäistänyt laskutukseen liittyvää asiakaspalvelua. Ikäihmisten palveluiden asiakaslaskutuksen puhelinasiointi yhdistyi tammikuussa asiakaslaskutuksen neuvontanumeroon. Muutoksella on saatu lisättyä ikäihmisten palveluiden asiakkaille puhelinpalveluaikaa.

Nyt asiakkaat ottavat sähköpostitse yhteyttä yhteen osoitteeseen asiakasmaksut(at)omahame.fi ja puhelimitse 03 629 3179 ( avoinna ma-pe 9-14).

