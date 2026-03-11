Helsingin keskustan puistoja liki 40 vuotta vaalinut piiripuutarhuri Sampo Sainio eläkkeelle

Vielä 40 vuotta sitten kantakaupunki suorastaan kuhisi piiripuutarhureita hoitoryhmineen. Nyt koko ydinkeskustan vihreä ja kaikki paraatipaikat ovat Sampo Sainion ja hänen työntekijöidensä hoidettavana. Sainion tiimit hoitavat kesäkukat ja perennat, leikkaavat nurmikot ja pitävät paikat siistinä. Talvisin he jäädyttävät luistelukenttiä ja tekevät lumitöitä. Joka vuodenajalla on omat työnsä.

Siisti Helsinki vaatii ripeää reagointia

Helsingin puistot ovat paikkoja, joissa kaupunkilaiset voivat olla kuin kotonaan. Stara huolehtii, että puistot pysyvät viihtyisinä ja kutsuvina.

Vappu on paitsi ilon, myös roskan juhla. Käännekohta oli vuoden 1998 vappu, jolloin lämmin sää houkutteli Kaivopuiston täyteen juhlijoita. He jättivät jälkeensä roskameren, jonka siivoamiseen meni viisi päivää. Sen jälkeen Stara on aloittanut vappusiivouksen jo juhlinnan aikana.

Uudet ilmiöt ja poikkeusajat näkyvät viheralueiden siisteydessä nopeasti. Korona-aika toi ihmiset puistoihin ruokailemaan, mistä syntyi paljon roskaa. Ravintolapäivien aikaan Stara keräsi Esplanadin ja Vanhan kirkon alueelta joskus jopa yli 7 vaihtolavallista roskaa.

Helsinkiläiset arvostavat puitaan ja kukkiaan

Sainion uran alussa puutarhurit hoitivat myös puita. Nykyään se on puiden hoidon ammattilaisten eli arboristien tehtävä.

– Puut ovat kaupunkilaisille rakkaita, ja somen aikakaudella ihmiset reagoivat välillä vahvasti puiden hoitoon. Teemme hoitopäätökset kuitenkin aina turvallisuus edellä ja tietoon perustuen. Tutkimme puiden kuntoa esimerkiksi läpileikkauskuvien avulla, Sampo Sainio kertoo.

Sainio iloitsee, että kukkaistutuksiin kohdistuu vähemmän ilkivaltaa kuin vielä pari vuosikymmentä sitten.

– Taiteiden yön alkuaikoina oli vielä aika villiä menoa. Joskus istutuksista piti tapahtuman jälkeen poistaa kasvit, sillä ne olivat niin huonossa kunnossa.

Viheralueiden hoito sähköistyy

Sainiolle itselleen kantakaupungin alueen merkityksellisin kohde on Esplanadi.

– Espa on Helsingin näyteikkuna. Siellä liikkuu valtavasti sekä kaupunkilaisia että turisteja. Espalle onkin asetettu hoidollisesti korkeat tavoitteet.

Siinä missä Sainion uran alussa puistojen hoidossa autot olivat liki harvinaisuus, nykyään hoitoryhmillä on runsaasti erilaisia ajoneuvoja, koneita ja kalustoa. Ja kalusto sähköistyy nyt vauhdilla. Mönkijät vaihtuivat viime vuonna polttomoottorisista akkukäyttöisiin, pensasleikkureissa muutos tuli jo aiemmin.

Eläkkeelle jäävä Sampo Sainio toteaa, että hänen seuraajaltaan vaaditaan asennetta, sitoutumista ja halua oppia uutta. Samat asiat ovat saaneet Sainion viihtymään työssään vuosikymmenten ajan.

– Mottoni on ollut ”ei ole ongelmia, on vain ratkaisuja”. Se sopii lähes kaikkiin asioihin, Sainio sanoo.

Lisätiedot:

Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara / vastaava piiripuutarhuri Sampo Sainio, sampo.sainio@hel.fi, p. 09 310 39014