Keski-Suomen hyvinvointialueen vuoden 2025 henkilöstökertomus kuvaa muutosten ja sopeuttamisen vuotta
27.3.2026 14:25:17 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Vuosi 2025 oli Keski-Suomen hyvinvointialueella merkittävä muutosten ja sopeuttamisen vuosi. Talouden tasapainottaminen sekä organisaatio- ja palvelurakenteiden uudistaminen näkyivät laajasti henkilöstön arjessa.
Keski-Suomen hyvinvointialue on alueen suurin työnantaja. Vuoden 2025 lopussa hyvinvointialueella työskenteli 12 604 henkilöä. Vakituisen henkilöstön osuus säilyi korkeana ja kasvoi hieman edellisvuodesta ollen 81,5 prosenttia. Henkilöstön ikärakenne nuoreni, ja suurin ikäryhmä oli 40–44-vuotiaat, mikä tukee pitkän aikavälin työvoiman saatavuutta.
Hyvinvointialueen henkilöstömenot olivat vuonna 2025 yhteensä noin 714 miljoonaa euroa. Henkilöstömenot kasvoivat 3,4 prosenttia verrattuna edellisvuoteen, mihin vaikuttivat valtakunnalliset hyvinvointialan palkkaratkaisut. Henkilöstömenojen kasvua taittoivat muun muassa lomautukset ja lomapalkkavelan pieneneminen.
Rekrytointien määrä oli hyvinvointialueella selvästi aiempia vuosia pienempi, koska henkilöstöä oli uudelleensijoitettavana yhteistoimintaneuvotteluiden seurauksena. Avoimia työpaikkoja oli vuoden aikana 1768. Henkilöstöä saatiin aikaisempaa paremmin myös tehtäviin, joissa on ollut rekrytointihaasteita. Työmarkkinatilanteen yleinen muutos ja hakijamäärien kasvu näkyivät esimerkiksi kesäajan sijaisuuksissa, joihin oli 72 prosenttia enemmän hakijoita edellisvuoteen verrattuna.
Varahenkilöstön määrä kasvoi vuonna 2025 aluevaltuuston osoittaman lisärahoituksen turvin, ja varahenkilöt tekivätkin lähes 9 000 työvuoroa enemmän kuin edellisvuonna.
Työvoiman vuokrauksen kustannukset olivat vuonna 2025 11,2 miljoonaa euroa, mikä on 6,5 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Työvoiman vuokraus suhteutettuna henkilöstökustannuksiin oli 1,57 prosenttia (vuonna 2024 2,56 prosenttia).
Vuonna 2025 panostettiin erityisesti johtamisosaamisen kehittämiseen ja kansainvälisen henkilöstön tukemiseen. Esihenkilöiden Hyvaks-akatemian tarjoamiin johtamiskoulutuksiin kertyi 3291 osallistumiskertaa, mikä on viisi kertaa enemmän kuin edellisvuonna (591 osallistumiskertaa). Monikulttuuristen työyhteisöjen perehdytystä vahvistettiin projektissa ja suomen kielen osaamista kehitettiin palkkaamalla oma suomi toisena kielenä -opettaja.
Haastava muutostilanne heijastui työhyvinvointikyselyn tuloksiin. Työstä palautuminen kuitenkin parani hieman edellisvuodesta. Työkykyjohtamista vahvistettiin ottamalla käyttöön uusi järjestelmä, ja työterveyshuollon kustannuksia onnistuttiin hillitsemään painottamalla ennaltaehkäisyä.
Henkilöstöjaosto päätti hyväksyä Keski-Suomen hyvinvointialueen vuoden 2025 henkilöstökertomuksen kokouksessaan 26.3.2026.
Yhteyshenkilöt
Viestinnän yhteyshenkilö: Emilia Nikkinen, viestinnän asiantuntija, emilia.nikkinen(a)hyvaks.fi, p. 050 517 5659
Eija HeikkiläHR-johtaja
Keski-Suomen hyvinvointialue
