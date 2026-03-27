Mai Kivelä: Maa- ja metsätalousministeriö on kertaheitolla romuttamassa pohjoisten havumetsien suojelun

27.3.2026 13:24:52 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote

Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä jätti ympäristöministerille kirjallisen kysymyksen koskien maa- ja metsätalousministeriön esitystä boreaalisten luonnonmetsien määritelmän muuttamiseksi. Määritelmämuutoksen myötä suojeltavien boreaalisten luonnonmetsien määrä putoaisi jopa 65 prosentilla.

– Hallitus on maa- ja metsätalousministerin johdolla jälleen edistämässä metsientuhoamisagendaansa. Ministeriön suunnitteleman määritelmämuutoksen myötä sallittaisiin kertaheitolla avohakkuut luontoarvoiltaan korvaamattomissa metsissä, Kivelä sanoo.

Boreaaliset luonnonmetsät, eli pohjoisella vyöhykkeellä kasvavat, hakkaamattomat havumetsät ovat EU:n ennallistamisasetuksessa keskeinen luontotyyppi. Kivelä muistuttaa, että asetuksen myötä boreaalisten luonnonmetsien pinta-alaa tulisi päinvastoin lisätä nykyisestä.

– Asiantuntijoiden mukaan määritelmämuutokselle ei ole mitään ekologisia perusteita. Tätä ajetaankin nyt ennen kaikkea poliittisin perustein, tieteellisestä tiedosta piittaamatta. Siksi ympäristöministeriön oma virkakunta ja esimerkiksi Syken asiantuntijat vastustavat esitystä voimakkaasti, Kivelä sanoo.

Uusi määritelmä olisi hyvin tiukka ikäkriteereihin perustuva määritelmä, vaikka ikä on vain yksi boreaalisten metsien tunnistuskriteeri.

– Määritelmämuutos olisi tuhoisa luonnon monimuotoisuuden kannalta ja sen on arvioitu aiheuttavan useita huomattavia ja vaikeasti ennakoitavia hallinnollisia, juridisia ja kustannusvaikutuksia. Se ei myöskään palvelisi suomalaista metsäteollisuutta, sillä sille voisi koitua merkittävää mainehaittaa, Kivelä sanoo.

– Ympäristöministeri Multalan on kuultava omaa virkakuntaansa ja pysäytettävä tämä päätön metsiensuojelun vesittäminen, jota metsäteollisuuden ankaran lobbauksen kohteena oleva maa- ja metsätalousministeriö sokeasti ajaa. Kysyn ministeriltä, aikooko hän kantaa vastuunsa ja asettua tiedeperustaisen päätöksenteon ja metsiensuojelun taakse, Kivelä päättää.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye