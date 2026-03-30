Kommunikation om barnets rättigheter 2026: Varje barn är värdefullt

I takt med att värdena i samhället skärps finns det en risk för att tanken på varje människas medfödda värde suddas ut. Den allmänna och lika människovärdigheten är grunden för de mänskliga rättigheterna, och människans värdighet är inte beroende av ställning, produktivitet, härkomst eller någon egenskap hos henne. Temat för kommunikationen om barnets rättigheter 2026 påminner om att värdighet – och uppskattning – också gäller barnen.

”Enär erkännandet av det inneboende värdet hos alla medlemmar av människosläktet och av deras lika och oförytterliga rättigheter är grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen”

FN-stadgan

Ett samhälle som respekterar allas människovärde är bra också för barnen. När ett barn känner sig uppskattat, accepterat och älskat, vet det också att det bör behandlas väl och kan förvänta sig det – och vid behov också kräva det. FN:s konvention om barnets rättigheter påminner om att varje barn har rätt till människovärdigt bemötande i alla situationer. Även när barnet själv har handlat orätt.

Ett barn är värdefullt precis som det är

I det finländska samhället differentieras barnens vardag för närvarande allt tydligare på basis av familjens inkomstnivå i två olika verkligheter. Enligt enkäten Barnets röst känner barn i familjer med låga inkomster oro för sin familj, upplever skam och tvingas bli vuxna för tidigt (Rädda Barnen, 2025 (på finska)). Men varje barn har rätt att känna sig värdefullt precis som det är: utan press att känna oro för andra, att prestera eller vara duktig.

Vi lever i en tid då värderingar och attityder i samhället orsakar otrygghet för över hälften av de unga (Ungdomsbarometern 2025 (på finska)). Många upplever press att klara sig i skolan och tävlingsinriktningen i hobbyerna har ökat. Att tala om barn som framtida skattebetalare, arbetskraft eller vårdare kan låta kallt om vi inte samtidigt ser till att barnen får en god barndom här och nu.

– Barnen är på många sätt underordnade de vuxna, påpekar barnombudsmannen Elina Pekkarinen. – Den allt kärvare diskussionen om ekonomin väcker frågor om hurdana val vi nu gör som samhälle och hur vi motiverar dessa val. De barn vars framtid vi bygger kommer inte att kunna göra dessa val. Varje barns rätt till ett värdigt liv måste försvaras hårdare än någonsin.

Rätten till värdighet för utsatta barngrupper, såsom barn med funktionsnedsättning, invandrarbarn samt regnbågsbarn och regnbågsunga, ifrågasätts oftare än för andra grupper. Temat för kommunikationen om barnets rättigheter påminner om att varje barn är en värdefull person och medborgare precis som det är, som sig självt.

Ett barn har många olika värden: det kan vara någons bästa vän, eller en kär kramkompis eller en sparringpartner inom en hobby. För sina föräldrar är barnet en källa till glädje och en brobyggare till olika gemenskaper. För många andra vuxna kan barnet väcka nya insikter och vara en samtalspartner som granskar saker och ting ur en ny synvinkel.

Ett barn bör få tro på sig självt och sitt eget värde

Temaveckan för barnets rättigheter ordnas av det nationella kommunikationsnätverket för barnets rättigheter, som samordnas av Centralförbundet för Barnskydd och leds av barnombudsmannen. Temaveckan uppmuntrar vuxna att fundera över hur de talar om och med barn samt hur de på ett respektfullt sätt bemöter barn. Upplevelsen av värdighet bygger på att man blir sedd, hörd och accepterad. Var och en kan hjälpa barn och ungdomar att tro på sitt eget värde.

Årstemat kulminerar i Veckan för barnets rättigheter, som firas 16–23.11.2026 kring FN:s barnkonventionsdag. Under temaveckan påminns barn och unga om deras rättigheter genom övningar, information och läromedel i skolor, inom småbarnspedagogiken och på fritiden. Veckan för barnets rättigheter syns i stor utsträckning i medier och sociala medier och med hjälp av kommunikationsmaterialet kan vem som helst ordna evenemang och jippon i anslutning till den. Materialet och övningarna publiceras i början av hösten.

Temats ämnestaggar är #RättTillVärdighet, #JagÄrVärdefull och #DuÄrVärdefull.

Konventionen om barnets rättigheter

FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling 20.11.1989.

I Finland trädde FN:s konvention om barnets rättigheter i kraft på lagnivå vid ingången av 1991.

Konventionen om barnets rättigheter är den mest allmänt ratificerade människorättskonventionen i världen, och av FN-staterna är det bara Förenta staterna som står utanför konventionen.

Konventionen om barnets rättigheter förpliktar staterna att se till att barnets rättigheter tillgodoses och att informera om dem.

Barnkonventionens dag firas årligen den 20 november och är en etablerad flaggdag i Finland.

Temat för Veckan om barnets rättigheter 2026 är rätten till värdighet. Temaveckan ordnas av Kommunikationsnätverket för barnets rättigheter, som samordnas av Centralförbundet för Barnskydd och leds av barnombudsmannen.

På fredagen under Veckan för barnets rättigheter – som i år infaller på FN:s Barnkonventionens dag – den 20 november ordnas också den riksomfattande Barn med på jobbet-dagen, då tusentals barn bekantar sig med arbetsplatser på olika håll i Finland. Temadagen ordnas av barnombudsmannen och Centralförbundet för Barnskydd.





