Perhehoito tarjoaa ikääntyneelle kotoisan arjen – Varhan tavoitteena laajentaa palvelua
27.3.2026 14:07:24 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Varhan tavoitteena on lisätä ikääntyneiden perhehoitoa. Perhehoito on julkinen palvelu, jossa hoiva ja huolenpito järjestetään perhehoitajan yksityiskodissa tai väliaikaisesti ikäihmisen kotona.
Perhehoito voi sopia ikääntyneelle, joka tarvitsee tukea arjessa selviytymiseen enemmän kuin esimerkiksi kotiin annettavilla palveluilla voidaan järjestää, mutta joka ei ole vielä ympärivuorokautisen palveluasumisen tarpeessa. Ikääntyneiden perhehoito on kotoisan ja yhteisöllisen arjen mahdollistava hoivamuoto, johon hakeudutaan hyvinvointialueen palvelutarpeen arvion kautta.
Varsinais-Suomessa toimii tällä hetkellä aktiivisesti kahdeksan ikääntyneiden perhekotia, jotka tarjoavat pitkäaikaista hoitoa sekä yksi perhekoti, joka tarjoaa lyhytaikaista perhehoitoa. Niissä ikäihminen asuu perhehoitajan kotona ja osallistuu perhehoitajan arkeen tämän perheenjäsenten ja muiden asukkaiden kanssa. Lisäksi on kiertäviä perhehoitajia, jotka voivat tulla asiakkaan omaan kotiin esimerkiksi omaishoitajan vapaan ajaksi.
Varhan tavoitteena on keventää palvelurakennetta lisäämällä muun muassa kotiin tuotavia palveluita ja muita palvelumuotoja, kuten perhehoitoa.
Sekä ikääntyneiden perhekoteja että asiakkaan kotiin tulevia perhehoitajia kaivataan lisää. Varha pyrkii järjestämään perhehoitajien valmennuksia kaksi kertaa vuodessa.
– Perhehoito kattaa jo useita Varhan alueen kuntia. Tavoitteenamme on, että saamme palvelua laajennettua vähitellen kaikkiin kuntiin siten, että niissä olisi ainakin kotiin meneviä perhehoitajia, sanoo perhehoidon koordinaattori Anniina Haavisto.
Varha kouluttaa perhehoitajia
Perhehoitajaksi voi ryhtyä hakeutumalla lain vaatimaan, Varhan järjestämään, perhehoidon ennakkovalmennukseen, joka kestää noin kolme kuukautta. Valmennus antaa valmiudet perustaa perhekodin, jos oma koti tai muu käytössä oleva tila sopii tilavaatimuksiltaan ja varustelutasoltaan perhehoitoon. Suurin osa valmennuksen käyneistä ryhtyy kiertäviksi perhehoitajiksi.
– Perhehoito on todella hyvä vaihtoehto esimerkiksi silloin, jos ikääntynyt henkilö muuttuu oman kotinsa ulkopuolella levottomaksi eikä omaishoitaja raaski siksi pitää hänelle kuuluvia vapaitaan. Lyhytaikaisen perhehoidon kesto riippuu täysin tilanteesta ja asiakkaan tarpeista, perhehoidon koordinaattori Vilja Tuominen kuvailee.
Perhehoitajan tehtäviin kuuluu ikäihmisen hoiva ja huolenpito: apuna, tukena ja seurana oleminen sekä ruokailusta ja lääkkeistä huolehtiminen. Monella perhehoitajaksi hakeutuvalla on ennestään terveydenhoitoalan koulutus, mutta se ei ole vaatimus. Perhehoitaja saa työstään korvauksen ja hän on oikeutettu vapaapäiviin.
Julkisissa palveluissa perhehoito on vielä suhteellisen pieni palvelumuoto, mutta ennakkovalmennukset ovat olleet suosittuja. Ennakkovalmennuksista voi tiedustella Varhan ikääntyneiden palveluiden perhehoidon koordinaattoreilta: ika.perhehoidonkoordinaattorit@varha.fi
Varha tarjoaa perhehoitoa ikääntyneiden asiakkaiden lisäksi lapsille ja nuorille sekä vammaisille henkilöille. Perhehoidon eri muotoihin voi tutustua Varhan kotisivuilla.
Yhteyshenkilöt
Vilja Tuominenperhehoidon koordinaattoriVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:044 700 1374vilja.tuominen@varha.fi
Anniina Haavistoperhehoidon koordinaattoriVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 4083 825anniina.haavisto@varha.fi
