Keskuskauppakamari: Kertasatsaus rekrytoivaan koulutukseen vauhdittaisi työllisyyttä ja purkaisi osaajapulaa
30.3.2026 06:57:00 EEST | Keskuskauppakamari | Tiedote
Työttömyyden pitkittyminen Suomessa ei ole vain suhdannekysymys, vaan oire työmarkkinoiden vakavasta kohtaanto-ongelmasta. Keskuskauppakamarin mukaan hallituksen tulevassa kehysriihessä tarvitaan päätöksiä, jotka puuttuvat suoraan työmarkkinoilla vallitsevaan haasteeseen ja vahvistavat työllisyyttä nopeasti ilman pysyvää menolisäystä. Keskuskauppakamari esittää 40 miljoonan euron kertaluontaista lisärahoitusta rekrytoitaviin koulutuksiin tilanteen ratkaisemiseksi.
”Toimia tarvitaan, sillä esimerkiksi nuorten pitkäaikaistyöttömyys on lähes kaksinkertaistunut kolmessa vuodessa”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Suvi Pulkkinen.
Samaan aikaan kun työttömiä on satoja tuhansia, yritykset eivät löydä osaajia kasvaville aloille. Teolliset investoinnit, vihreä siirtymä ja digitaalinen transformaatio etenevät, mutta koulutus- ja osaamisjärjestelmä ei tuota riittävän nopeasti työmarkkinoiden tarpeisiin vastaavaa osaamista.
”Esitämme, että kehysriihessä päätetään 40 miljoonan euron kertaluonteisesta lisärahoituksesta rekrytoiviin koulutuksiin suunnattuna kasvu- ja osaajapula-aloille. Rekrytointikoulutus on yksi tehokkaimmista keinoista korjata kohtaanto-ongelmaa nopeasti, sillä se yhdistää työnantajien todelliset rekrytointitarpeet ja työttömien osaamisen kehittämisen”, Pulkkinen sanoo.
Rekrytoiva koulutus on 3–9 kuukauden mittaista työvoimakoulutusta, jossa yhdistyvät tietopuolinen opetus ja työssäoppiminen. Tavoitteena on työllistää osallistujat suoraan kouluttavaan yritykseen.
”Esimerkiksi 40 miljoonan euron panostuksella voitaisiin kouluttaa arviolta yli 3 000 suomalaista uuteen ammattiin ja synnyttää 2 000–2 500 pysyvää työsuhdetta”, sanoo Pulkkinen.
Lisärahoitus tulee Pulkkisen mukaan käyttää kilpailutettuihin hankintoihin yksityisiltä henkilöstöalan ja rekrytoivien koulutusten toteuttajilta, joilla on suora yhteys yritysten rekrytointitarpeisiin.
”Rahoitus tulisi kytkeä toteutuneisiin työsuhteisiin ja hankinnat tehdä kilpailutetusti yksityisiltä toimijoilta. Näin varmistetaan investoinnin tehokkuus ja vaikuttavuus”, Pulkkinen sanoo.
Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelma kasvattaa julkisia menoja ja heikentää talouden kasvupotentiaalia. Rekrytoiva koulutus tarjoaa keinon katkaista tämä kehitys määräaikaisella ja kohdennetulla panostuksella, joka voi maksaa itsensä takaisin jo ensimmäisen vuoden aikana.
”Tilanteessa, jossa työttömyys kasvaa mutta yritykset etsivät osaajia, julkisen vallan tehtävä on yhdistää nämä kaksi. Rekrytoiva koulutus on yksi nopeimmista keinoista tehdä se. Kehysriihessä on nyt mahdollisuus tehdä päätös, joka vahvistaa sekä työllisyyttä että julkista taloutta. Samalla varmistetaan, ettei osaaminen muodostu kasvun pullonkaulaksi”, Pulkkinen sanoo.
Yhteyshenkilöt
Suvi PulkkinenJohtava asiantuntija, osaaminen ja maahanmuuttoPuh:050 404 1810suvi.pulkkinen@chamber.fi
Lue lisää julkaisijalta Keskuskauppakamari
Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Kuluttajat vajoavat synkkyyteen27.3.2026 08:48:26 EET | Tiedote
Kotitalouksien luottamus talouteen heikkeni entisestään, selviää Tilastokeskuksen tuoreesta luottamusindikaattorista. Luottamus heikkeni Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan jopa suhteessa helmikuun valmiiksi sysisynkkään lukemaan. ”Tiedot on kerätty maaliskuun kahden ensimmäisen viikon aikana, eli ne heijastelevat yleisen pessimismin lisäksi osittain Iranin sodan alkuvaiheita”, sanoo Appelqvist.
Keskuskauppakamari: EU–Australian kauppasopimus vauhdittaa Euroopan kasvua ja avointa kauppaa24.3.2026 15:38:20 EET | Tiedote
Keskuskauppakamarin mukaan Euroopan unionin ja Australian välinen tuore kauppasopimus on turbulenttisen maailmantilanteen keskellä merkittävä ja tervetullut avaus Euroopan kasvulle ja avoimelle kaupalle. Sopimus parantaa eurooppalaisten yritysten kauppaehtoja jopa miljardilla eurolla vuodessa.
Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Työmarkkinatrendit vaakasuunnassa – työvoiman kasvu luo potentiaalia24.3.2026 08:55:06 EET | Tiedote
Työmarkkinoilta ei saatu vielä sanottavammin hyviä uutisia helmikuussa. Vuodentakaiseen verrattuna sekä työttömyys että työllisyys olivat plussalla, mutta viime kuukausina työllisyyskehitys on kulkenut vaakasuunnassa. ”Onneksi työttömyyden nousua selittää työvoiman määrän kasvu, ei työllisyyden aleneminen”, sanoo Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.
Vientikysely: 64 prosenttia yrityksistä uskoo viennin kasvuun – geopoliittisen epävarmuuden lisääntyminen ei ole horjuttanut odotuksia20.3.2026 06:57:00 EET | Tiedote
Kauppakamareiden vientiyrityksille tehtyyn kyselyyn vastanneista 64 prosenttia arvioi vientinsä kasvavan kuluvana vuonna verrattuna edellisvuoteen. Kymmenen prosenttia yrityksistä puolestaan uskoo viennin vähenevän. Tulokset ovat lähes samalla tasolla kuin edellisessä kyselyssä joulukuussa, vaikka kansainvälinen toimintaympäristö on kiristynyt entisestään. Yritysten mukaan suurin vientinäkymiä heikentävä tekijä on Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin hallinnon toimiin liittyvä epävarmuus.
Suomi jäi hallitusten naisjäsenissä EU:n kärkikymmeniköstä - seitsemässä EU-maassa naisten osuus yli 40 prosenttia19.3.2026 06:57:00 EET | Tiedote
Keskuskauppakamarin naisjohtajakatsauksesta selviää, että vaikka naisten osuus hallitusten jäsenistä on Suomessa ennätystasolla, EU- ja ETA-maiden vertailussa Suomi jää edelleen kärkikymmenikön ulkopuolelle. Johtoryhmävertailussa Suomi sijoittuu viidenneksi. Naisten yhteenlaskettu osuus suurimpien suomalaisten pörssiyhtiöiden hallitusten ja johtoryhmien jäsenistä nousi jo 35 prosenttiin.
