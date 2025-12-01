Suomen suurin lattiapäällysteiden ja -rakenteiden urakoitsija Heikkinen Yhtiöt ostaa Kerabitin lattiapinnoitus- ja teollisuuden pintakäsittelyliiketoiminnat

Liiketoimintojen koko henkilöstö sekä toteutuksessa olevat projektit siirtyvät liiketoimintakaupan mukana Heikkinen Yhtiöille. Siirtyvien projektien joukossa on muun muassa merkittävä lattioiden pinnoitusurakka sairaalakohteessa.

Ostetut liiketoimintayksiköt palvelevat rakennusliikkeitä ja teollisuuden toimijoita lähinnä eteläisessä Suomessa. Liiketoiminnan alla on noin 15 kokoaikaista työntekijää ja useita aliurakoitsijoita. Kauppaan ja liiketoiminnan siirtoon liittyvät asiat saadaan tehtyä maaliskuun loppuun mennessä.

Heikkinen Yhtiöiden massalattiayksikön päällikkö Heikki Rantanen on liiketoimintakauppaan tyytyväinen.

-Kerabitin valmis työkanta ja ennen kaikkea osaavien ihmisten liittyminen osaksi Heikkinen Yhtiöitä tukevat yrityksemme strategisia tavoitteita olla markkinoiden kykenevin urakoitsija kaikenlaisissa lattiakohteissa, Rantanen sanoo.

Rantanen lisää, että Heikkinen Yhtiöt näkee teollisuuden pintakäsittelypuolella hyviä mahdollisuuksia kasvattaa liiketoimintaa tulevaisuudessa.

SPT-Painting Oy ja sen laivankansipinnoitusliiketoiminta jäävät Kerabitille.

-Olen varma, että lattia- ja teollisuuspinnoiteliiketoiminta saa erinomaisen kodin Heikkinen Yhtiöistä, missä pinnoitusliiketoimintaa, menetelmiä sekä prosesseja kehitetään ydinliiketoimintana. Tämä luo jatkuvan kasvun polun myös meiltä Heikkinen Yhtiöille siirtyvälle liiketoiminnalle, kuvaa Kerabitin toimitusjohtaja Jouni Metsämäki.

Heikkinen Yhtiöiden liikevaihto on noin 76 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 350 henkilöä. Heikkinen Yhtiöt Oy on osa pohjoismaiden suurinta lattianpäällystyskonsernia inArea Group AB:tä.

Kerabitin liikevaihto on noin 120 miljoonaa euroa ja henkilöstöä yhtiöllä on noin 620. Kerabit on johtava loivien kattojen tuotetoimittaja, jonka laaja tuotevalikoima, laatu ja toimituskyky palvelevat loivien kattojen urakointisektoria koko Suomessa. Tämän lisäksi Kerabit toimii julkisivujen ja kattojen urakoitsijana datakeskuksissa sekä liike- ja asuntorakentamisessa.