Lomamatka on suomalaisten vuoden kohokohta
31.3.2026 09:00:00 EEST | Apollomatkat | Tiedote
Apollon tutkimus kertoo lomamatkan kohottavan mielialaa enemmän kuin joulu, syntymäpäivä tai juhannus.
Apollomatkojen tuore kysely paljastaa, että lähes puolet suomalaisista pitää lomamatkaa vuoden kohokohtana. Peräti 48 prosenttia vastaajista nostaa loman ykkössijalle – luku on lähes kaksinkertainen verrattuna jouluaattoon, jonka valitsi 26 prosenttia.
Syntymäpäivät (5,1 %), juhannus (4,5 %), pääsiäinen (3,7 %) ja tavalliset viikonloput (10,3 %) jäävät selvästi kauemmas taakse.
– Tulokset kertovat, kuinka tärkeä osa suomalaisten elämää lomamatka on ja kuinka suuri tunnelataus siihen liittyy. Kyse ei ole vain tauosta arjesta – lomalla luodaan tärkeitä ja pitkäkestoisia muistoja, koska aikaa vietetään yhdessä ilman kiirettä, sanoo Satu Kontulainen, Apollomatkojen PR‑vastaava.
Lomamatkasta ei haluta luopua
Kun suomalaisilta kysyttiin, mistä he eivät olisi valmiita luopumaan vuoden ajaksi, lomamatka pääsi jälleen kärkisijoille.
38 prosenttia vastaajista sanoo, ettei selviäisi vuotta ilman lomamatkaa.
Tulokset ohittavat jopa monille arjen tärkeät asiat: aamukahvin (35 %), makeiset (29 %), seksin (28 %) ja liikunnan (23 %).
– Se, että lomamatka nousee päivittäisten rutiinien ja tarpeiden edelle, kertoo sen suuresta arvosta. Loma tarjoaa mahdollisuuden hengähtää, kokea uutta ja kokea elämyksiä, joita arki ei yleensä tarjoa, Kontulainen toteaa.
Kahvi tärkeää naisille – miehillä korostuvat eri asiat
Vaikka ulkomaanloma on sekä miesten että naisten mielestä vuoden tärkein asia, sukupuolten välillä näkyy selviä eroja muiden valintojen osalta.
Suomalaisilla naisilla toiseksi tärkeimmäksi nousee aamukahvi (36 %), ja kolmanneksi makeiset. Makeanhimo korostuu erityisesti naisilla: lähes 40 prosenttia useampi nainen kuin mies sanoo, ettei selviäisi vuodesta ilman jotain makeaa.
Miehillä puolestaan seksin merkitys korostuu: yli kolmannes miehistä kertoo, ettei voisi luopua seksistä vuodeksi. Tämä on lähes kaksinkertainen luku naisiin verrattuna, joista noin viidennes vastaa samoin.
Myös alkoholi jakaa vastaajia: yli kaksi kertaa useampi mies kuin nainen sanoo, ettei pystyisi olemaan vuotta ilman lasillista silloin tällöin.
– On kiinnostavaa nähdä, miten arjen prioriteetit eroavat sukupuolten välillä. Silti yksi asia yhdistää kaikkia: lomamatka. Siitä pidetään kaikkein tiukimmin kiinni, Kontulainen kertoo.
Satu KontulainenPR coordinatorsatu.kontulainen@apollomatkat.fi
