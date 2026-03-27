Suomeen kaksi yli 60 000 euron Toto-voittoa - Potit Kuopioon ja Savonlinnaan

27.3.2026 14:27:49 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Suomeen osui keskiviikkoiltana kaksi täysosumaa Ruotsin Toto86-kierrokselta.

Täysosumat löytyivät kuopiolaisen nettipelaajan ja savonlinnalaisen nettipelaajan systeemeistä.

Onnekas kuopiolainen Toto-pelaaja voitti alavoittoineen 60 601 euroa ja nettipelaaja Savonlinnasta 61 813 euroa. Veikkaus.fi:ssä rivinsä tehneet asiakkaat saavat voittonsa suoraan pankkitililleen.

Huomenna lauantaina sekä Suomen Lahden Toto75-kierroksella (potti jopa 110 000 euroa) että Ruotsin Solvallan Toto85-kierroksella (potti jopa neljä miljoonaa euroa) on jackpot.

Historian suurin Suomeen osunut Toto-pelivoitto on 2,7 miljoonaa euroa. Se osui mikkeliläispelaajalle vuonna 2013. Pääsiäisenä 2023 Suomeen tuli samalta kierrokselta kaksi 2,1 miljoonan euron Toto-voittoa, jotka osuivat nettipelaajalle Helsinkiin ja lieksalaisen nettipelaajan tekemään kolmen osuuden porukkapeliin.

