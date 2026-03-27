Suomeen kaksi yli 60 000 euron Toto-voittoa - Potit Kuopioon ja Savonlinnaan
27.3.2026 14:27:49 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Suomeen osui keskiviikkoiltana kaksi täysosumaa Ruotsin Toto86-kierrokselta.
Keskiviikon Ruotsin Toto86-kierros toi suomalaispelaajille kaksi yli 60 000 euron voittoa.
Täysosumat löytyivät kuopiolaisen nettipelaajan ja savonlinnalaisen nettipelaajan systeemeistä.
Onnekas kuopiolainen Toto-pelaaja voitti alavoittoineen 60 601 euroa ja nettipelaaja Savonlinnasta 61 813 euroa. Veikkaus.fi:ssä rivinsä tehneet asiakkaat saavat voittonsa suoraan pankkitililleen.
Huomenna lauantaina sekä Suomen Lahden Toto75-kierroksella (potti jopa 110 000 euroa) että Ruotsin Solvallan Toto85-kierroksella (potti jopa neljä miljoonaa euroa) on jackpot.
Historian suurin Suomeen osunut Toto-pelivoitto on 2,7 miljoonaa euroa. Se osui mikkeliläispelaajalle vuonna 2013. Pääsiäisenä 2023 Suomeen tuli samalta kierrokselta kaksi 2,1 miljoonan euron Toto-voittoa, jotka osuivat nettipelaajalle Helsinkiin ja lieksalaisen nettipelaajan tekemään kolmen osuuden porukkapeliin.
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
