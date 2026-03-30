Elina Fogelholm työeläkeyhtiö Veritaksen toimitusjohtajaksi
30.3.2026 07:45:00 EEST | Eläkevakuutusyhtiö Veritas | Tiedote
Elina Fogelholm aloittaa tehtävänsä työeläkeyhtiö Veritaksen toimitusjohtajana 1.4.2026.
Fogelholm valittiin Veritaksen toimitusjohtajaksi syyskuussa 2025, ja hän aloitti työskentelyn yhtiössä joulukuussa 2025. Fogelholm on joulukuusta lähtien työskennellyt Veritaksen johtoryhmän jäsenenä ja suorittanut samalla yhtiön laatiman perehdyttämisohjelman.
”On innostavaa siirtyä toimitusjohtajaksi juuri nyt. Veritas on kasvanut vahvasti viime vuosina ja meillä on takana erinomainen sijoitusvuosi. Sen pohjalta on hyvä lähteä kehittämään toimintaa ja uutta strategiaa”, Fogelholm sanoo.
Fogelholmin mukaan Veritaksessa valmistaudutaan paraikaa eläkeuudistukseen, joka eteni eduskuntaan viime viikolla.
”Eläkeuudistuksen myötä eläkeyhtiöt voivat jatkossa ottaa enemmän sijoitusriskiä ja kasvattaa osakkeiden osuutta sijoitussalkuissaan. Maailmantalous näyttää tänä vuonna tarjoavan meille haasteita ja pörsseissä on nähty ylä- ja alamäkeä, mutta teemme parhaamme suomalaisten eläkevarallisuuden kartuttamiseksi. Eläkesijoittaminen on kuitenkin pitkäjänteistä työtä, eivätkä yksittäiset huonot vuodet horjuta eläkejärjestelmää.”
Finanssivalvonta arvioi Fogelholmin osaamista maaliskuussa 2026, eikä sillä ollut nimityksestä huomautettavaa.
”Elina on jo perehdytysjakson aikana osoittanut syvällistä ymmärrystä asiakkaiden ja henkilöstön tarpeista sekä sijoitustoiminnan keskeisestä merkityksestä työeläkejärjestelmän kestävyydelle. Yhtiön kannalta on erinomaista, että perehdytysjakso jäi lyhyeksi ja Elina aloittaa toimitusjohtajana jo huhtikuun alussa”, sanoo Veritaksen hallituksen puheenjohtaja Gisela Knuts.
Veritaksen talousjohtaja Tommy Sandås on hoitanut toimitusjohtajan tehtävää Fogelholmin perehtymisjakson aikana. Sandås jatkaa työtään Veritaksen talousjohtajana ja varatoimitusjohtajana.
Lisätietoja:
- Gisela Knuts, Veritaksen hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 769 8265
Haastattelupyynnöt:
- Suvi Asikainen, viestintäpäällikkö, puh. 050 560 0117, etunimi.sukunimi@veritas.fi
Veritas on vastuullinen ja vakavarainen työeläkeyhtiö, joka huolehtii yli 130 000 henkilön työeläketurvasta.
Lue lisää julkaisijalta Eläkevakuutusyhtiö Veritas
Elina Fogelholm blir verkställande direktör för arbetspensionsbolaget Veritas30.3.2026 07:45:00 EEST | Pressmeddelande
Elina Fogelholm tillträder uppgiften som arbetspensionsbolaget Veritas verkställande direktör den 1 april 2026.
Veritas resultat 2025: Arbetspensionsbolaget Veritas placeringar avkastade 8,7 procent12.2.2026 08:50:00 EET | Pressmeddelande
Arbetspensionsbolaget Veritas fortsatte växa kraftigt under 2025. Inom försäljningen nåddes ett nytt rekord för femte året i rad. Veritas placeringar avkastade 8,7 procent under året.
Veritaksen tulos 2025: Työeläkeyhtiö Veritaksen sijoitukset tuottivat 8,7 prosenttia12.2.2026 08:50:00 EET | Tiedote
Työeläkeyhtiö Veritaksen vahva kasvu jatkui vuonna 2025. Myynnissä yllettiin uuteen ennätykseen jo viidettä vuotta peräkkäin. Veritaksen sijoitukset tuottivat 8,7 prosenttia vuoden aikana.
Elina Fogelholm har inlett sitt arbete i Veritas9.12.2025 10:30:00 EET | Pressmeddelande
Arbetspensionsbolaget Veritas blivande verkställande direktör Elina Fogelholm har inlett sitt arbete i Veritas den 9 december 2025.
Elina Fogelholm on aloittanut työt Veritaksessa9.12.2025 10:30:00 EET | Tiedote
Työeläkeyhtiö Veritaksen tuleva toimitusjohtaja Elina Fogelholm on aloittanut työt Veritaksessa 9.12.2025.
