Elina Fogelholm työeläkeyhtiö Veritaksen toimitusjohtajaksi

Fogelholm valittiin Veritaksen toimitusjohtajaksi syyskuussa 2025, ja hän aloitti työskentelyn yhtiössä joulukuussa 2025. Fogelholm on joulukuusta lähtien työskennellyt Veritaksen johtoryhmän jäsenenä ja suorittanut samalla yhtiön laatiman perehdyttämisohjelman.

”On innostavaa siirtyä toimitusjohtajaksi juuri nyt. Veritas on kasvanut vahvasti viime vuosina ja meillä on takana erinomainen sijoitusvuosi. Sen pohjalta on hyvä lähteä kehittämään toimintaa ja uutta strategiaa”, Fogelholm sanoo.

Fogelholmin mukaan Veritaksessa valmistaudutaan paraikaa eläkeuudistukseen, joka eteni eduskuntaan viime viikolla.

”Eläkeuudistuksen myötä eläkeyhtiöt voivat jatkossa ottaa enemmän sijoitusriskiä ja kasvattaa osakkeiden osuutta sijoitussalkuissaan. Maailmantalous näyttää tänä vuonna tarjoavan meille haasteita ja pörsseissä on nähty ylä- ja alamäkeä, mutta teemme parhaamme suomalaisten eläkevarallisuuden kartuttamiseksi. Eläkesijoittaminen on kuitenkin pitkäjänteistä työtä, eivätkä yksittäiset huonot vuodet horjuta eläkejärjestelmää.”

Finanssivalvonta arvioi Fogelholmin osaamista maaliskuussa 2026, eikä sillä ollut nimityksestä huomautettavaa.

”Elina on jo perehdytysjakson aikana osoittanut syvällistä ymmärrystä asiakkaiden ja henkilöstön tarpeista sekä sijoitustoiminnan keskeisestä merkityksestä työeläkejärjestelmän kestävyydelle. Yhtiön kannalta on erinomaista, että perehdytysjakso jäi lyhyeksi ja Elina aloittaa toimitusjohtajana jo huhtikuun alussa”, sanoo Veritaksen hallituksen puheenjohtaja Gisela Knuts.

Veritaksen talousjohtaja Tommy Sandås on hoitanut toimitusjohtajan tehtävää Fogelholmin perehtymisjakson aikana. Sandås jatkaa työtään Veritaksen talousjohtajana ja varatoimitusjohtajana.

