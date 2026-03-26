Uuden asunnon ostaneet kokevat saavansa entistä enemmän vastinetta rahalle
30.3.2026 06:00:00 EEST | Rakennusteollisuus RT ry | Tiedote
Epävarmuudesta kärsivillä asuntomarkkinoilla uusien ja vanhojen asuntojen hintaero on kasvanut aiempaa suuremmaksi. Samalla uudisasunnon ostaneiden kuluttajien kokemus rahalle saatavasta vastineesta sekä kokonaistyytyväisyys asunnon luovuttaneeseen rakennusyhtiöön ovat nousseet ennätyspisteisiin. Tulokset käyvät ilmi tuoreimmasta uudisasuntorakentamisen asiakastyytyväisyyttä mittaavasta EPSI Rating -tutkimuksesta.
Uudisasuntorakentamisen asiakastyytyväisyys vuonna 2025 oli 78,8 ja arvio rahalle saadusta vastineesta noin 82 indeksipistettä. EPSI Ratingin käyttämän indeksin asteikkona on 0-100 pistettä, jossa yli 75 pistettä tarkoittaa erittäin suurta tyytyväisyyttä. Vuosittainen tutkimus toteutettiin nyt kymmenennen kerran, ja lukemat olivat tähän saakka korkeimmat. Kokonaistyytyväisyys sivusi samaa tasoa kuin vuonna 2018.
”Uudisasuntorakentamisen asiakastyytyväisyys on pysytellyt yhden vuoden poikkeusta lukuun ottamatta jatkuvasti muiden toimialojen keskiarvoa selvästi korkeammalla tasolla. EPSI Rating mittaa Suomessa asiakaskokemusta laajasti eri toimialoilla aina rakentamisesta, energiasta ja vesihuollosta pankki- ja vakuutuspalveluihin, vähittäiskauppaan, terveyspalveluihin, matkailuun, teleoperaattoreihin ja digitaalisiin palveluihin”, EPSI Rating Suomen maajohtaja Heidi Laitinen sanoo.
Asiakkaiden arvio rakennusyhtiöiden tuotelaadusta oli mittaushistorian paras. Tuotelaadussa aikataulussa pysyminen ja virheettömyys nousivat nyt keskeisimmiksi tekijöiksi.
Rakennusyhtiöiden palveluindeksi kohosi lähelle 85 pistettä, mikä on Laitisen mukaan erittäin korkea tulos myös eri toimialojen pohjoismaisessa vertailussa.
”Rakennusliikkeet ovat kehittäneet toimintaansa aiemman asiakaspalautteen pohjalta ja panostavat nyt entistä enemmän viestintään, selkeään prosessinhallintaan ja nopeaan jälkipalveluun. Ostajat ovat kertoneet, että heitä on kuunneltu, yhteydenpito on ollut sujuvaa myös avainten luovutuksen jälkeen ja reklamaatiot on hoidettu nopeasti”, Laitinen kertoo.
Asunnon sijainti ja pohjaratkaisun toimivuus ovat säilyneet asiakkaiden kaikkein tärkeimmiksi arvioimina asunnon valintakriteereinä. Pohjaratkaisut saivat asiakkailta myös korkeat pistemäärät.
YIT saavutti kärkituloksen vertailussa
Koska uusia asuntoja valmistui viime vuonna poikkeuksellisen vähän, tutkimukseen osallistui tällä kertaa kolme rakennusyhtiötä. Näistä parhaaksi ylsi YIT, joka saa asiakkailtaan korkeita arvioita tasaisesti eri osa-alueilla. YIT:n pistemäärä oli lähes 80, ja se paransi entisestään muun muassa tuotelaadussa. Lujatalo saavutti ennätyspisteensä, ja myös Peab säilytti asiakastyytyväisyytensä erittäin korkealla tasolla.
Toimialan tuloksessa on mukana myös Muut-ryhmä, jossa olevien yritysten asuntomäärät eivät nyt riittäneet erilliseen vertailuun. Yhdessä Muut-ryhmän kanssa toimialan tulokset ovat vertailukelpoiset aiempiin vuosiin nähden.
Uudisasuntorakentamisen EPSI Rating -tutkimuksen toimialaindeksi kattaa julkiseen rankingiin osallistuvien yhtiöiden tulokset, joita tällä kertaa oli kolme sekä erillinen Muut-ryhmä. Tutkimuksessa haastateltiin asunnon ostaneita kuluttajia, jotka ovat vastaanottaneet ostamansa uuden asunnon vuonna 2025 sekä yleisväestöä. Yhteensä haastateltiin noin 270 kuluttajaa. EPSI Rating on riippumaton ja voittoa tavoittelematon akateeminen organisaatio.
Lisätietoja:
Heidi Laitinen, maajohtaja, EPSI Rating Finland, puh. 050 406 8796heidi.laitinen@epsi-finland.org
Merja Vuoripuro, viestintäjohtaja, Rakennusteollisuus RT, puh. 040 587 2642
Lisätietoa julkaisijasta
Rakennusteollisuus RT ry edustaa laajasti rakennusalan yrityksiä elinkeinopoliittisissa, teknisissä ja työmarkkina-asioissa. RT-liittoyhteisöön kuuluu kuusi toimialaa: Talonrakennusteollisuus, Infra, Rakennustuoteteollisuus, LVI-tekninen urakointi, Talotekninen teollisuus ja kauppa sekä Pinta. Toimialojen yhteensä lähes 3 000 jäsenyrityksen palveluksessa on 60 000 henkilöä.
