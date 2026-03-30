Koululaisten suosikkivitsikirja on taas täällä! Vitsipitsa-uutuuden täytteenä ovat sisarukset Tixtuu ja Aivi
31.3.2026 10:45:00 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Jo seitsemäs Vitsipitsa tursuilee sivukaupalla tuoreita vitsejä. Mukaan mahtuu myös nokkelia sarjakuvia ja hulvattomia minitarinoita. Juhana Salakarin ja Jii Roikosen huippuhauskan vitsikirjasarjan aiempia osia on myyty lähes 750 000 kappaletta.
Ilmestyy 25.5.
Höyryävä huumoripläjäys viihdyttää koululaisia jälleen! Supersuosittu Vitsipitsa on saanut tällä kertaa täytteekseen suosikkivaikuttaja Tixtuun ja hänen siskonsa Aivin, joka on tuttu monilta veljensä somevideoilta.
Tixtuu eli Tito Huovila kertoo olevansa innoissaan sisarusten pestistä uusimman Vitsipitsan tähtinä. Sarja on Tixtuulle tuttu jo sen ensimmäisestä osasta, jossa täytteinä olivat pitkän linjan suosikkivaikuttajat Niko ja Santtu.
”On hauska ajatus nähdä meidät kirjan sivuilla ja kauppojen hyllyillä”, Huovilat sanovat.
Kirjan tekeminen yhdessä on ollut sisaruksille lähentävä kokemus, sillä Tixtuun muutettua pois heidän lapsuudenkodistaan kaksikon yhteinen ajanvietto on ollut vähäisempää. Vitsipitsan tapahtumarikkaissa kuvauksissa ja kirjan sisältöjä suunnitellessa luovat ja idearikkaat sisarukset ovat päässeet iloitsemaan myös tiiviimmin toistensa seurasta.
Yhdessä jyväskyläläiset Tixtuu ja Aivi mittelevät hauskoissa haastetehtävissä, vastaavat kaverikirjan kysymyksiin ja esittelevät vuoden parhaat vitsit. Mukaan mahtuu myös nokkelia sarjakuvia ja hulvattomia minitarinoita Pitsan, Parsan, Komisario Kookospalmun ja kumppaneiden maailmasta.
Vitsipitsa – Täytteenä Tixtuu ja Aivi on Suomen Kustannusyhdistyksen bestsellerlistoilla vuodesta toiseen mukana olevan Vitsipitsa-sarjan seitsemäs osa. Juhana Salakarin kirjoittamaa ja Jii Roikosen kuvittamaa sarjaa ovat aiemmin maustaneet Niko ja Santtu, Ella ja Helmi, FromTheBushes-veljekset Harri ja Petri, Mandimai ja Joona Hellman, Toimistopojat sekä Tinke ja Nedde.
Sarjan kirjoja on myyty yhteensä kaikissa formaateissa yli 750 000 kappaletta.
Vitsipitsa – Täytteenä Tixtuu ja Aivi ilmestyy kovakantisen lisäksi myös heidän itsensä lukemana äänikirjana sekä sähkökirjana.
Juhana Salakari on helsinkiläinen kirjailija ja kuvittaja, joka tunnetaan myös Apu-lehden Nitrodisko-vitsipalstan toimittajana. Jii Roikonen on kuvittanut kymmeniä lastenkirjoja ja oppikirjoja.
Haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt sekä lisätiedot: anni.gullichsen@otava.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anni Gullichsen
Lasten- ja nuortenkirjat,
Otavan kirjasto, sarjakuvat
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Otava
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme