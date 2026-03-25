Olli Ohtonen lumiurheilun työelämäprofessoriksi vahvistamaan tieteen ja huippu-urheilun yhteistyötä
30.3.2026 06:00:00 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Olli Ohtonen aloittaa 1.4.2026 Suomen ensimmäisenä lumiurheilun työelämäprofessorina Jyväskylän yliopiston Vuokatin liikuntateknologian yksikössä. Professuuri vahvistaa tieteen ja huippu-urheilun yhteistyötä ja perustuu yhteistyöhön Suomen Olympiakomitean kanssa.
Tavoitteena on kehittää valmennusta, välineosaamista ja suorituskykyä suomalaisessa huippu-urheilussa tutkimusperusteisesti.
”Toimimme Vuokatissa From Science to Practice -periaatteella eli yhdistämme tutkimuksen ja käytännön kehittämisen. Uusin tieto ja osaaminen vahvistavat suoraan kilpailukykyä lumilajien huippu-urheilussa”, LitT Olli Ohtonen kertoo.
Tieteeseen perustuvat ratkaisut siirtyvät käytäntöön nopeasti Vuokatissa, jossa Jyväskylän yliopiston liikuntateknologian yksikkö ja Olympiavalmennuskeskus Vuokatti-Ruka tekevät tiivistä yhteistyötä saman katon alla.
Olympiakomitea tukee tutkimusperusteista kehittämistä
Suomen olympiakomitean tuki työelämäprofessuurille on sen uuden, urheiluun ja huippu-urheiluun keskittyvän strategian mukaista.
”Työelämäprofessuuri vahvistaa Vuokatti-Ruka toimintaympäristössä tehtyä erinomaista työtä lumilajien parissa ja mahdollistaa TKI-toiminnan laajentamisen koko suomalaiseen huippu-urheiluun. Ohtosessa yhdistyy sekä tiedemies että valmentaja ja haluamme hyödyntää hänen osaamistaan laajemmin”, Olympiakomitean huippu-urheilujohtaja Janne Hänninen sanoo.
”Työelämäprofessuuri vahvistaa entisestään JYU-Vuokatin ja liikuntatieteellisen tiedekunnan roolia suomalaisessa urheiluelämässä ja hyödyt ovat varmasti molemminpuolisia”, toteaa liikuntatieteellisen tiedekunnan dekaani Vesa Linnamo.
Professuurin rahoittamiseen osallistuvat myös Sotkamon kunta ja Kuusamon kaupunki.
Olli Ohtonen on entinen maajoukkuetason maastohiihtäjä. Aktiivinen ura päättyi kaudella 2009–2010 ja on jatkunut sen jälkeen intohimoisena kuntoliikkujana. Urheilu-uran jälkeen Ohtonen on toiminut liikuntatieteiden parissa ja väitteli liikuntatieteen tohtoriksi Jyväskylän yliopiston Vuokatin liikuntateknologian yksiköstä vuonna 2019. Väitöskirjassaan hän tutki luisteluhiihdon biomekaniikkaa erilaisissa nopeus- ja väsymystilanteissa.
Ohtonen on toiminut Suomen hiihtomaajoukkueen sprinttivalmentajana 2013–2018 ja valmentanut olympiavoittaja Iivo Niskasta 2013–2025. Hänet on valittu Vuoden valmentajaksi Suomessa kahdesti (2017, 2018).
Jyväskylän yliopistossa työelämäprofessorin tehtävään voidaan ottaa yhteiskunnallisessa tehtävässä, akateemisessa maailmassa, elinkeinoelämässä tai julkisella sektorilla toimiva tai toiminut asiantuntija tai ammattilainen. Tehtävässä toimiva henkilö vahvistaa yliopiston yhteiskuntasuhteita sekä arvioi alaa uudelleen ja kehittää sitä. Lisäksi työelämäprofessori luo verkostoja yliopiston ja työelämän välillä ja tuo yliopistoyhteisöön työelämän käytännön ajankohtaista tietoa, jota voidaan hyödyntää opetus- ja tutkimustoiminnassa. Työelämäprofessori voi antaa opetusta omalta erityisalueeltaan.
Lisätietoja:
Olli Ohtonen, olli.ohtonen@jyu.fi , +358504077501
Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteellinen tiedekunta
Janne Hänninen, janne.hanninen@olympiakomitea.fi , +358 40 55 333 88
Olympiakomitean huippu-urheilujohtaja
Yhteyshenkilöt
Katri LehtovaaraViestinnän asiantuntija, Liikuntatieteellinen tiedekuntaPuh:+358504750815katri.lehtovaara@jyu.fi
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme