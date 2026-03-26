Polkupyörävarkauksien määrä nousi hienoisesti viime vuodesta – sähköpyörien yleistyminen kasvattaa korvaussummia
30.3.2026 07:00:00 EEST | Finanssiala ry | Tiedote
- Varastetuista pyöristä maksetut korvaukset jatkoivat kasvuaan. Vakuutusyhtiöt korvasivat vuonna 2025 varastettuja pyöriä yhteensä noin 12 miljoonan euron edestä.
- Vakuutusyhtiöille ilmoitettiin 13 800 varastettua polkupyörää. Poliisi puolestaan sai vuonna 2025 ilmoituksen 17 100 varastetusta pyörästä, joista noin 3000 on sähköpyöriä.
- Pyörävarkauksien määrä nousi noin 500 kappaleella viime vuodesta. Hienoinen nousu ei kumoa pitkän aikavälin trendiä: varastettujen pyörien määrät ovat olleet laskussa vuodesta 2020 lähtien.
Polkupyörävarkauksien lukumäärä on laskenut viime vuosina, mutta varastetuista pyöristä maksetut korvaukset kasvoivat jälleen vuonna 2025. Varastetuista pyöristä korvattiin vuoden aikana yhteensä noin 12 miljoonaa euroa.
”Sähköpyörien ja muuten arvokkaiden pyörämallien yleistyminen näkyy selvästi korvaussummissa. Varkaat ovat valitettavan tarkkaan perillä siitä, millaisista pyöristä saa käytettynä parhaan hinnan”, sanoo Finanssiala ry:n (FA) turvallisuusasiantuntija Aku Pänkäläinen.
Vuonna 2025 vakuutusyhtiöille ilmoitettiin 13 800 polkupyörävarkautta, ja poliisin tietoon tuli yhteensä 17 100 tapausta. Poliisille ilmoitetuista varkauksista noin 3000 koski sähköpyöriä, joiden osuus varkauksista on kasvanut vuosi vuodelta.
”Poliisin ja vakuutusyhtiöiden lukujen ero selittyy sillä, ettei kaikista varkauksista haeta korvausta vakuutuksen kautta”, Pänkäläinen kertoo.
Halpa pyörä voi käydä kaikille kalliiksi – älä rahoita rikollisuutta
Pänkäläisen mukaan polkupyöriä varastetaan ja myydään usein huumeidenkäytön rahoittamiseksi. Pänkäläinen peräänkuuluttaa vastuullisuutta ja tarkkuutta pyöräostoksilla, sillä varastettuja pyöriä ostamalla tukee rikollista toimintaa ja tekee siitä tekijälle kannattavaa. Joissakin Euroopan maissa polkupyörän ostaja voi sopia myyjäliikkeen kanssa pyörän ilmoittamisesta viranomaisten ylläpitämään rekisteriin varkauden varalta, mutta Suomessa käytetyn pyörän taustoista täytyy varmistua muilla keinoilla.
”Käytettyä pyörää ostaessa kannattaa aina pyytää takuu- tai ostokuitti nähtäväksi. Erityisesti käytettyjä kalliita harraste- ja sähköpyöriä myyvillä tulisi olla jotain pyörän hankkimiseen liittyviä dokumentteja. On myös ostajan oman edun mukaista selvittää, onko arvokkaan pyörän takuu edelleen voimassa”, Pänkäläinen huomauttaa.
Lisäksi kannattaa aina tarkistaa, mitä vastaava pyörä maksaisi uutena.
”Jos hinta on poikkeuksellisen matala, kannattaa miettiä, onko tarjouksessa jokin koira haudattuna”, Pänkäläinen toteaa.
Vältä varkaudet kunnon lukituksella
Pänkäläinen kehottaa aina säilyttämään pyörää lukitussa varastossa, jos se suinkin on mahdollista. Jos varastoa ei ole, pyörävarkauden riskiä voi pienentää säilyttämällä pyörää näkyvällä paikalla, missä työkalujen kanssa puuhailevat rikolliset herättävät helposti huomiota. Erityisesti lukituksen lujuuteen tulee kiinnittää huomiota.
”Pelkkä runkolukko ei riitä. Pyörä kannattaa kiinnittää kunnollisella ja murtotestatulla kaari- tai taittolukolla kiinteään esineeseen. Nimenomaan siis rungosta, ei helposti irrotettavasta eturenkaasta”, Pänkäläinen neuvoo.
FA ylläpitää listaa murtotestatuista polkupyörälukoista. Listan voi avata valmiiksi puhelimeen ennen lukkokaupoille lähtöä.
”Perinteisten U-lukkojen lisäksi turvallisiksi on todettu taittomalliset lukot, joilla pyörä voidaan kiinnittää tukevaan rakenteeseen. Varkauden varalta kannattaisi jokaisen myös ottaa valokuva pyörästään ja vielä erikseen pyörän runkonumerosta”, Pänkäläinen vinkkaa.
Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia.
