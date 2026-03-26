Hongkongin filharmonikot Tarmo Peltokosken johdolla Helsingin Musiikkitaloon – lipunmyynti käynnissä nyt

Hongkongin filharmonikot tekee odotetun debyyttinsä Helsingin Musiikkitalossa marraskuussa. Orkesteria johtaa suomalainen Tarmo Peltokoski, joka on nopeasti noussut kansainvälisten kapellimestareiden kärkinimiin.

Peltokoski aloittaa Hongkongin filharmonikoiden musiikillisena johtajana kaudella 2026/27. Vuonna 1947 perustettu Hongkongin filharmonikot on yksi Aasian merkittävimmistä sinfoniaorkestereista, ja se palkittiin vuonna 2019 arvostetulla Gramophone Orchestra of the Year -tunnustuksella ensimmäisenä aasialaisena orkesterina. Orkesteri on saanut laajaa kansainvälistä huomiota erityisesti Wagner-tulkinnoistaan ja levytyksistään.

Illan solistina soittaa saksalainen pianisti Martin Helmchen, joka on esiintynyt maailman keskeisimpien ja arvostetuimpien orkestereiden, kuten Berliinin ja Wienin filharmonikkojen kanssa. Helmchen tunnetaan poikkeuksellisesta soinnillisesta herkkyydestään ja ilmaisun kirkkaudesta. Musiikkitalon konsertissa Helmchen liittyy Peltokosken rinnalle ranskalaisen romantiikan ajan säveltäjän Camille Saint-Saënsin Eläinten karnevaali -teoksessa, joka kuullaan kahdelle pianolle ja orkesterille sovitettuna versiona.

Konsertin ohjelma kulkee värikylläisestä kiinalaisen säveltäjän Yao Chenin Waltz of the Rolling Giants -alkusoitosta kohti Richard Wagnerin monumentaalista maailmaa. Ilta huipentuu hollantilaisen säveltäjän ja Wagner-asiantuntijan Henk de Vliegerin sovittamaan orkesterisarjaan Der Ring – An Orchestral Adventure, joka tiivistää Wagnerin massiivisen syklin yhdeksi vaikuttavaksi sinfoniseksi kokonaisuudeksi. Teos on keskeisessä roolissa myös Peltokosken ja Hongkongin filharmonikoiden tuoreessa levytyksessä: heidän legendaariselle Deutsche Grammophon -levymerkille äänittämänsä albumi julkaistiin maaliskuussa 2026, ja se sisältää marraskuussa Musiikkitalossa kuultavan Der Ring-osion. Musiikkitalon konsertti tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden kuulla tämä tuore tulkinta elävänä.

Peltokosken vahva suhde Wagneriin on herättänyt laajaa huomiota: hän johti ensimmäisen Ring-syklinsä vain 22-vuotiaana, ja hänen kansainvälinen uransa on sittemmin vienyt hänet nopeasti Euroopan keskeisille konserttilavoille ja oopperataloihin.

Konsertti on osa Hongkongin filharmonikkojen laajaa Euroopan-kiertuetta, joka tuo orkesterin marras–joulukuussa useisiin merkittäviin konserttisaleihin.

28.11. 2026 klo 19.00 Musiikkitalon Konserttisali, Helsinki

Hong Kong Philharmonic Orchestra

TARMO PELTOKOSKI, conductor & piano

MARTIN HELMCHEN, piano

Programme:

YAO CHEN: Waltz of the Rolling Giants

CAMILLE SAINT-SAËNS: Carnival of the Animals (2-piano version with orchestra)

RICHARD WAGNER: The Ring – An Orchestral Adventure (Arranged by Henk de Vlieger)