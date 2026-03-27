S-ryhmän uusi sovellus tarjoaa inspiraatiota ruoanlaittoon – Suomalaisten suosikkireseptit kertovat arjesta
30.3.2026 08:15:00 EEST | SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta | Tiedote
Yhteishyvä Ruoka -sovellus kokoaa yhteen koko ruoanlaiton polun inspiraatiosta suunnitteluun, ostamiseen ja kokkaamiseen. Sen reseptit kertovat siitä, millaista ruokaa Suomessa juuri nyt tehdään.
Juuri julkaistu Yhteishyvä Ruoka -sovellus on suunniteltu elämään arjen mukana. Sen avulla voi suunnitella viikon ruokia etukäteen, kerätä suosikkireseptit kansioihin ja muokata annosmääriä tilanteen mukaan. Reseptien ainekset ovat ostettavissa S‑ryhmän kaupoista, ja kauppalista kulkee kätevästi mukana niin verkkokaupassa kuin kivijalassa.
Kokkaustila tekee ruoanlaitosta sujuvampaa: puhelimen näyttö pysyy päällä ja puheohjauksen ansiosta ruutuun ei tarvitse koskea jauhoisilla käsillä. Lisäksi sovellukseen voi tuoda omia reseptejä tai luoda uusia tekoälyn avulla.
Perinteet pitävät pintansa – ripauksella uutta
Suomalaisten suosituimmissa resepteissä korostuvat tutut maut. Yhteishyvä.fi-sivuston vuoden 2025 suosituimpien reseptien joukosta löytyvät esimerkiksi maukkaat lihapullat, kermainen lohikeitto ja helpot sämpylät.
Samaan aikaan listoilla näkyy myös uteliaisuus uusia makuja kohtaan. Sovelluksen suosituimmissa resepteissä nousevat esiin muun muassa kreikkalainen kanavuoka, kung po ‑kana ja Palermon pasta, jotka osoittavat, että suomalaisessa keittiössä kokeillaan mielellään – kunhan ruoka sopii arkeen ja on helppo toteuttaa. Yksi uusista hiteistä on hurmaava Omar‑juustokakku.
Entistä monikanavaisempi kauppa
Yhteishyvä Ruoka ‑sovellus on konkreettinen esimerkki S‑ryhmän digikehityksestä, jossa palveluja rakennetaan osaksi sujuvaa, monikanavaista asiointia. Sovellus yhdistää laadukkaat ruokasisällöt, ruoanlaiton suunnittelun ja ostamisen saumattomasti S‑ryhmän olemassa oleviin digitaalisiin palveluihin ja kauppoihin.
Sovellus kuvastaa S‑ryhmän tavoitetta kehittää digitaalisia ratkaisuja, jotka helpottavat asiakasomistajien arkea ja vahvistavat palveluiden yhteensopivuutta.
Suomalaisten top 5 reseptit
Yhteishyvä.fi -sivusto
- Maukkaat lihapullat
- Helpot banaaniletut
- Herkullinen kermainen lohikeitto
- Hurmaava Omar-juustokakku
- Helpot sämpylät
Yhteishyvä Ruoka -sovellus
- Helppo tortillavuoka
- Kreikkalainen kanavuoka
- Palermon pasta
- Kung po -kana
- Hurmaava Omar-juustokakku
SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
S-ryhmä on suomalaisten kotitalouksien omistama kaupparyhmä. S-ryhmän muodostavat 19 alueosuuskauppaa, SOK sekä niiden tytäryhtiöt.
Tarjoamme arjen palveluita päivittäis- ja käyttötavarakaupassa, hotelleissa ja ravintoloissa, tavarataloissa, liikennemyymälöissä sekä oman pankkimme kautta.
Olemme suurin yksityinen työllistäjä Suomessa – meitä s-ryhmäläisiä on yli 40 000. Toimimme tinkimättömästi yhdenvertaisuutta edistäen sekä luonnonvaroja kunnioittaen, ja olemme Suomen suurin kotimaisen ja lähiruoan myyjä.
Vuonna 2025 liikevaihtomme oli 15,4 miljardia euroa. Verojalanjälkemme on noin 1,9 miljardia euroa, ja 2020-luvulla olemme investoineet vuosittain Suomeen noin 700 miljoonaa euroa.
