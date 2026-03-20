Pyhän maan pääsiäinen on peruttu – vakava tilanne kutsuu työhön toivon puolesta
30.3.2026 12:00:41 EEST | Suomen Lähetysseura | Tiedote
Pyhällä maalla asuu noin 14 miljoonaa ihmistä, joista jokaisen tulee voida asua alueella ihmisarvoisesti, turvallisesti ja oikeudenmukaisesti. Siviilien suojelu, humanitaarisen avun perille pääsyn turvaaminen ja siirtokuntalaisten väkivallan lopettaminen ovat välttämättömiä askeleita tähän suuntaan, vetoavat Suomen Lähetysseuran ja Kirkon Ulkomaanavun johtajat.
Pääsiäinen julistaa toivoa siellä, missä kuolema, pelko ja epätoivo näyttävät saavan viimeisen sanan. Kristuksen ylösnousemus vakuuttaa, että väkivalta ei ole lopullista, eikä pimeys voi tukahduttaa elämää. Valo voittaa pimeyden ja elämä kuoleman. Maailma saa lopulta rauhan ja sovinnon.
Pyhän maan pääsiäinen on peruttu vakavien turvallisuusuhkien vuoksi. Pääsiäisliturgiat toimitetaan pääasiassa vain papistolle eikä avoimia, suuria pääsiäisvaelluksia tai juhlia järjestetä pyhillä paikoilla.
Lähi-idän konfliktit ovat aiheuttaneet valtavan, epäinhimillisen kärsimyksen. Miljoonat ovat jättäneet kotinsa Iranissa, Libanonissa, Syyriassa ja monessa muussa maassa. Elämää leimaa pelko, kärsimys, menetykset, epävarmuus ja valtava aineellinen hätä. Tämä on Lähi-idän sotien todellisuus ja niiden mielettömyys. Tiedämme historiasta, että lopulta suhteeton väkivalta lisää uusien ja entistä laajempien konfliktien todennäköisyyttä. Väkivalta muuttuu ääriajattelun polttoaineeksi.
Pyhällä maalla siviilien kärsimys jatkuu. Länsirannalla ja Itä-Jerusalemissa siirtokuntalaisten väkivalta on entisestään pahentunut. Pahoinpitelyt, ampumiset, kylien, viljelysmaiden ja vesijärjestelmien tuhoamiset sekä maan ja asuntojen haltuunotot ovat lisääntyneet. Israelissa yritetään suojautua jatkuvilta ilmaiskuilta ja juutalaisiin kohdistuva antisemitismin nousu näkyy kaikkialla maailmassa.
Gazan olot ovat järkyttävät ja epäinhimilliset. Ruoasta, suojasta, vedestä ja terveydenhuollosta on huutava pula. Länsirannalla köyhyys on syventynyt ja elämisen ehdot vaikeutuneet. Työmme rauhan, lasten ja nuorten koulutuksen, terveydenhuollon, ruokaturvan ja suojan puolesta jatkuu näissäkin oloissa.
Pääsiäisen sanoma haastaa meidät puolustamaan elämää ja paljastamaan sotien mielettömyys. Pääsiäinen kutsuu meitä asettumaan kärsivien rinnalle ja tekemään kaikkemme, että sodat loppuvat. Pääsiäisen sanoma kutsuu meitä kulkemaan kaikkien niiden kanssa, jotka rakentavat rauhaa, varjelevat ihmisarvoa ja pitävät kiinni toivosta.
piispa Kaisamari Hintikka, Kirkon Ulkomaanavun hallituksen varapuheenjohtaja
piispa Mari Parkkinen, Suomen Lähetysseuran hallituksen puheenjohtaja
Tomi Järvinen, Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja
Pauliina Parhiala, Suomen Lähetysseuran toiminnanjohtaja
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pauliina ParhialatoiminnanjohtajaPuh:040 8201 996pauliina.parhiala@suomenlahetysseura.fi
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme