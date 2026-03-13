Sähköteknisen Kaupan Liitto ry

STK ry:n tilasto: Sähkötekniikan myynti kasvoi 2,8 prosenttia alkuvuonna 2026

9.4.2026 16:36:22 EEST | Sähköteknisen Kaupan Liitto ry | Tiedote

Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynnin arvo tammi-maaliskuussa 2026 oli 2,8 prosenttia suurempi kuin vastaavalla jaksolla vuotta aiemmin. Maaliskuun lopussa myynnin arvo oli 262 miljoonaa euroa, kertoo Sähköteknisen kaupan liiton (STK ry) tuore tilasto.

Sähkötekniikan tukkumyynnin arvo (1000 €) vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vuosina 2022-2026
Sähkötekniikan tukkumyynnin arvo (1000 €) vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vuosina 2022-2026

- On ilahduttavaa, että ensimmäisen kvartaalin myynti oli plussalla edellisvuoteen nähden. Käänne parempaan näyttää tapahtuneen viime vuoden loppupuolella, STK:n toimitusjohtaja Sallamaari Muhonen kertoo.

Vertailtaessa ensimmäisiä kvartaaleita pidemmällekin menneeseen, huomaa talonrakentamisen alhon jatkuneen kolmisen vuotta. Muhonen toteaa, että ilman sitä sähköteknisten tuotteiden kysyntä olisi voinut voisi jatkaa 2020-luvun alun ennätystasollaan. Nyt nimittäin kaapeleiden myynti eli energiainfran rakentaminen vetää, mutta perinteisistä tilaston kärkialoista esimerkiksi valaistuksen myynti ei.

- Toimialamme odottaa jo kehysriihestä ratkaisuja, jotka tuuppaavat toimitila- ja asuinrakentamisen sekä niiden energiatehokkaiksi korjaamisen jälleen vauhtiin, Muhonen sanoo.

Tutustu toimialan tilastoihin: https://tilastot.stkliitto.fi/

Sähkötekniikan tukkumyynnin arvo (1000 €) vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vuosina 2022-2026
Sähkötekniikan tukkumyynnin arvo (1000 €) vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vuosina 2022-2026
STK tukkutilasto 2023-2026. Myynnin muutos (%) verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon.
STK tukkutilasto 2023-2026. Myynnin muutos (%) verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon.
STK tukkutilasto 2022-2026. Myynnin arvo kvartaaleittain. Mittayksikkö 1000 €.
STK tukkutilasto 2022-2026. Myynnin arvo kvartaaleittain. Mittayksikkö 1000 €.
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK) edustaa sähköteknisten tuotteiden valmistajia, maahantuojia ja tukkuliikkeitä. Liitto edistää alan kehitystä ja vaikuttavuutta sekä tuottaa toimialalle digitaalisia palveluja, kuten 600 000 sähköteknisen tuotteen vakioidut tuotetiedot sisältävä Sähkönumerot.fi. Lue lisää www.stkliitto.fi

Lue lisää julkaisijalta Sähköteknisen Kaupan Liitto ry

STK ry:n tilasto: Sähkötekniikan myynti laski 2,5 prosenttia vuonna 2025 - voimakkain kasvu asennustarvikkeiden ja keskusten myynnissä

Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynti vuonna 2025 oli 1 193 miljoonaa euroa, mikä on 2,5 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna, kertoo tuore Sähköteknisen kaupan liitto ry:n (STK) tilasto. Suunta on varovaisen positiivinen: vuoden viimeisellä neljänneksellä myynti piristyi ja jäi vain 0,8 prosenttia vuotta aiemmista myyntiluvuista.

