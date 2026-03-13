STK ry:n tilasto: Sähkötekniikan myynti kasvoi 2,8 prosenttia alkuvuonna 2026

- On ilahduttavaa, että ensimmäisen kvartaalin myynti oli plussalla edellisvuoteen nähden. Käänne parempaan näyttää tapahtuneen viime vuoden loppupuolella, STK:n toimitusjohtaja Sallamaari Muhonen kertoo.

Vertailtaessa ensimmäisiä kvartaaleita pidemmällekin menneeseen, huomaa talonrakentamisen alhon jatkuneen kolmisen vuotta. Muhonen toteaa, että ilman sitä sähköteknisten tuotteiden kysyntä olisi voinut voisi jatkaa 2020-luvun alun ennätystasollaan. Nyt nimittäin kaapeleiden myynti eli energiainfran rakentaminen vetää, mutta perinteisistä tilaston kärkialoista esimerkiksi valaistuksen myynti ei.

- Toimialamme odottaa jo kehysriihestä ratkaisuja, jotka tuuppaavat toimitila- ja asuinrakentamisen sekä niiden energiatehokkaiksi korjaamisen jälleen vauhtiin, Muhonen sanoo.

Tutustu toimialan tilastoihin: https://tilastot.stkliitto.fi/