STK ry:n tilasto: Sähkötekniikan myynti kasvoi 2,8 prosenttia alkuvuonna 2026
9.4.2026 16:36:22 EEST | Sähköteknisen Kaupan Liitto ry | Tiedote
Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynnin arvo tammi-maaliskuussa 2026 oli 2,8 prosenttia suurempi kuin vastaavalla jaksolla vuotta aiemmin. Maaliskuun lopussa myynnin arvo oli 262 miljoonaa euroa, kertoo Sähköteknisen kaupan liiton (STK ry) tuore tilasto.
- On ilahduttavaa, että ensimmäisen kvartaalin myynti oli plussalla edellisvuoteen nähden. Käänne parempaan näyttää tapahtuneen viime vuoden loppupuolella, STK:n toimitusjohtaja Sallamaari Muhonen kertoo.
Vertailtaessa ensimmäisiä kvartaaleita pidemmällekin menneeseen, huomaa talonrakentamisen alhon jatkuneen kolmisen vuotta. Muhonen toteaa, että ilman sitä sähköteknisten tuotteiden kysyntä olisi voinut voisi jatkaa 2020-luvun alun ennätystasollaan. Nyt nimittäin kaapeleiden myynti eli energiainfran rakentaminen vetää, mutta perinteisistä tilaston kärkialoista esimerkiksi valaistuksen myynti ei.
- Toimialamme odottaa jo kehysriihestä ratkaisuja, jotka tuuppaavat toimitila- ja asuinrakentamisen sekä niiden energiatehokkaiksi korjaamisen jälleen vauhtiin, Muhonen sanoo.
Tutustu toimialan tilastoihin: https://tilastot.stkliitto.fi/
Yhteyshenkilöt
Sallamaari MuhonenSähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK)Puh:+358443010640sallamaari.muhonen@stkliitto.fi
Kuvat
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK) edustaa sähköteknisten tuotteiden valmistajia, maahantuojia ja tukkuliikkeitä. Liitto edistää alan kehitystä ja vaikuttavuutta sekä tuottaa toimialalle digitaalisia palveluja, kuten 600 000 sähköteknisen tuotteen vakioidut tuotetiedot sisältävä Sähkönumerot.fi. Lue lisää www.stkliitto.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme