Dayton Group laajentaa palveluitaan: Resta-Mesta yhdistyy Daytonin kanssa

Kaupassa yhdistyvät kaksi kotimaista perheyritystä pääkaupunkiseudulta. Yritysjärjestelyn tavoitteena on laajentaa sekä Dayton Groupin että Resta-Mestan palveluita ja vastata asiakkaiden kasvavaan tarpeeseen palveluista laitteiden koko elinkaaren aikana.

Yrityskauppa tukee Dayton Groupin kasvustrategiaa Suomessa ja Baltian markkinoilla. – Asiakkaamme odottavat meiltä yhä useammin palvelua, jossa laitteiden koko elinkaari on huomioitu. Yrityskauppa täydentää osaamistamme ja palveluitamme merkittävästi, sanoo Dayton Groupin toimitusjohtaja Anssi Thureson.

Resta-Mesta jatkaa toimintaansa omalla nimellään. Yhtiön toimitusjohtajana jatkaa Anne Lindeqvist, joka siirtyy myös Dayton Suomen johtoryhmään. – Tämä on meille uuden vaiheen alku. Yhdessä pystymme kehittämään toimintaa ja palvelemaan asiakkaitamme yhä laajemmassa mittakaavassa, Lindeqvist sanoo.

Asiakkaiden suurkeittiö- ja ravintolalaitteiden uudelleenkäyttö tehostuu

Yrityskauppa vahvistaa Dayton Groupin kykyä tarjota asiakkailleen palvelut, jotka kattavat suunnittelun, laitteet, huollon sekä laitteiden takaisinoton ja uudelleenkäytön. Samalla yhtiö laajentaa tarjontaansa joustaviin ratkaisuihin, kuten laitteiden vuokraukseen ja väliaikais- ja väistötilojen rakentamiseen.

Resta-Mesta on erikoistunut käytettyjen laitteiden uudelleenkäyttöön. Yhtiö arvioi säästäneensä toiminnallaan luonnonvaroja noin 4,2 miljoonaa kiloa ja välttäneensä hiilidioksidipäästöjä noin 325 000 kiloa vuonna 2025.

Yrityskauppa laajentaa Daytonin ja Resta-Mestan osaamista uusiin laite- ja asiakassegmentteihin sekä vahvistaa molempien yhtiöiden asemaa sekä kokonaisvaltaisena kumppanina että kiertotaloustoimijana.

Daytonin ja Resta-Mestan asiakkaat ovat mm. Horecan ja vähittäiskaupan sekä tapahtuma-alan toimijoita, kuntia ja suurkeittiöitä.