Dayton Group laajentaa palveluitaan: Resta-Mesta yhdistyy Daytonin kanssa
30.3.2026 09:00:00 EEST | Dayton Group Oy | Tiedote
Resta-Mesta Oy yhdistyy Dayton Groupiin 19.3.2026 toteutuneella osakekaupalla, jossa Dayton Group Oy on ostanut yhtiön koko osakekannan. Yrityskaupan yhteydessä Resta-Mestan omistaja on sijoittanut merkittävän osan kauppahinnasta takaisin Dayton Groupiin.
Kaupassa yhdistyvät kaksi kotimaista perheyritystä pääkaupunkiseudulta. Yritysjärjestelyn tavoitteena on laajentaa sekä Dayton Groupin että Resta-Mestan palveluita ja vastata asiakkaiden kasvavaan tarpeeseen palveluista laitteiden koko elinkaaren aikana.
Yrityskauppa tukee Dayton Groupin kasvustrategiaa Suomessa ja Baltian markkinoilla. – Asiakkaamme odottavat meiltä yhä useammin palvelua, jossa laitteiden koko elinkaari on huomioitu. Yrityskauppa täydentää osaamistamme ja palveluitamme merkittävästi, sanoo Dayton Groupin toimitusjohtaja Anssi Thureson.
Resta-Mesta jatkaa toimintaansa omalla nimellään. Yhtiön toimitusjohtajana jatkaa Anne Lindeqvist, joka siirtyy myös Dayton Suomen johtoryhmään. – Tämä on meille uuden vaiheen alku. Yhdessä pystymme kehittämään toimintaa ja palvelemaan asiakkaitamme yhä laajemmassa mittakaavassa, Lindeqvist sanoo.
Asiakkaiden suurkeittiö- ja ravintolalaitteiden uudelleenkäyttö tehostuu
Yrityskauppa vahvistaa Dayton Groupin kykyä tarjota asiakkailleen palvelut, jotka kattavat suunnittelun, laitteet, huollon sekä laitteiden takaisinoton ja uudelleenkäytön. Samalla yhtiö laajentaa tarjontaansa joustaviin ratkaisuihin, kuten laitteiden vuokraukseen ja väliaikais- ja väistötilojen rakentamiseen.
Resta-Mesta on erikoistunut käytettyjen laitteiden uudelleenkäyttöön. Yhtiö arvioi säästäneensä toiminnallaan luonnonvaroja noin 4,2 miljoonaa kiloa ja välttäneensä hiilidioksidipäästöjä noin 325 000 kiloa vuonna 2025.
Yrityskauppa laajentaa Daytonin ja Resta-Mestan osaamista uusiin laite- ja asiakassegmentteihin sekä vahvistaa molempien yhtiöiden asemaa sekä kokonaisvaltaisena kumppanina että kiertotaloustoimijana.
Daytonin ja Resta-Mestan asiakkaat ovat mm. Horecan ja vähittäiskaupan sekä tapahtuma-alan toimijoita, kuntia ja suurkeittiöitä.
Yhteyshenkilöt
Anne LindeqvistToimitusjohtajaResta-Mesta OyPuh:0400 940 600anne.lindeqvist@resta-mesta.fi
Anssi ThuresonToimitusjohtajaDayton Group OyPuh:050 387 7474anssi.thureson@daytongroup.fi
Dayton Group Oy
Dayton Group on Suomessa ja Baltian maissa toimiva perheyritys. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman laitteita, ratkaisuja ja palveluita päivittäistavarakaupan, HoReCa-sektorin ja teollisuuden tarpeisiin ruoanvalmistuksessa, punnituksessa, säilytyksessä ja esillepanossa.
Dayton yhdistää johtavien merkkien tuote-edustukset, oman tuotannon sekä palvelut, kuten huollon ja laitteiden vuokrauksen, osaksi asiakkaiden kokonaisratkaisuja.
Daytonin liikevaihto on yli 50 meur ja yhtiössä työskentelee yli 300 henkilöä.
Resta-Mesta Oy
Resta-Mesta on helsinkiläinen perheyhtiö, joka on perustettu vuonna 1995. Yritys keskittyy käytettyjen laitteiden elinkaaren pidentämiseen ja uudelleenkäyttöön. Yhtiö on tunnettu myös laitevuokrauksista tapahtumiin sekä suurkeittiö- ja ravintolalaitteiden varastoinnista, huollosta ja väliaikaisratkaisuista remonttien sekä huoltotöiden aikana.
Resta-Mestan liikevaihto on noin 2 meur ja yhtiö työllistää noin 10 henkilöä. https://resta-mesta.fi
