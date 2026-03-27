Kokoomuksen Sarkomaa: Rintasyöpäseulonnat on laajennettava 45–74-vuotiaisiin EU:n suosituksen mukaisesti
28.3.2026 09:45:53 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Sari Sarkomaa pitää tärkeänä, että Suomessa tehdään päätös rintasyöpäseulontojen laajentamisesta koskemaan 45–74-vuotiaita naisia Euroopan neuvoston tutkimukseen perustuvan ja vuonna 2022 annetun suosituksen mukaisesti. Useat Pohjoismaat ja maat Euroopassa ovat jo aiemmin tai viimeistään suosituksen myötä päivittäneet seulontaikärajansa. Suomen seulontaohjelma koskee nykyisin vain 50–69-vuotiaita.
Seulontojen laajentamista on suosittanut myös Kansallinen syöpäseulontojen ohjausryhmä.
– Suomen on syytä ripeästi toimia suosituksen mukaan. Seulontojen laajentaminen nuorempiin ja iäkkäämpiin ikäryhmiin on tutkimusten mukaan kustannusvaikuttava keino varhentaa rintasyövän havaitsemista, lisätä sairastuneen mahdollisuuksia selvitä syövästä, vähentää hoidon kustannuksia ja ennen kaikkea inhimillisiä kärsimyksiä, Sarkomaa sanoo.
– Sote-uudistuksen kunnianhimoiset tavoitteet saavutetaan vain tekemällä asioita uudella tavalla, Sarkomaa toteaa.
Seulonnan laajentaminen tukee pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman terveyden edistämistä, oikea-aikaista hoitoon pääsyä ja hoitojonojen purkua painottavia linjauksia.
Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä. Hoidon edistysaskeleista huolimatta se aiheuttaa eniten naisten syöpäkuolemia. Sarkomaan mukaan Suomen on pystyttävä parempaan. Rintasyöpään sairastuu lähes joka kahdeksas nainen jossain vaiheessa elämäänsä. Useimmin rintasyöpä löytyy väestöseulonnalla.
- Pitkälle edenneisiin rintasyöpiin ei toistaiseksi ole parantavia hoitoja. Mitä varhaisemmassa vaiheessa rintasyöpä todetaan, sitä parempi on ennuste. Siksi seulontojen laajentaminen nuorempiin ja iäkkäämpiin ikäryhmiin on monin tavoin hyvin perusteltua ja viisasta, Sarkomaa painottaa.
Rintasyövän seulontaohjelman vuosittaiset kustannukset ovat noin 15 miljoonaa euroa. Ohjelman laajentaminen suosituksen mukaisesti nostaisi vuosittaisia kustannuksia noin kuudella miljoonalla eurolla.
Sarkomaa on aiemmin jättänyt asiaa koskevan toimenpidealoitteen (TPA 11/2023 vp).
