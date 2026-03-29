SDP:n Timo Suhonen ehdolle eduskuntavaaleihin
29.3.2026 17:57:04 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Varkauden Sosialidemokraatit asettivat kansanedustaja Timo Suhosen ehdolle eduskuntavaaleihin 2027. Savo-Karjalan Sosialidemokraatit päättävät ehdokkaista tulevana syksynä.
– Koen että aloittamalleni aktiiviselle työlle on tarvetta tulevallakin eduskuntakaudella. Tällä kaudella olen vahvasti pyrkinyt vaikuttamaan työllisyysasioihin, sosiaalisen turvan vahvistamiseen lapsiperheiden, työttömien sekä vanhuspalveluiden osalta, Suhonen kertoo.
Suhonen on kuluvalla kaudella toiminut työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan sekä maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsenenä. Kuluneella viikolla eduskunta keskusteli lastensuojelusta edustaja Suhosen aloitteesta, ja keskustelualoite keräsi laajasti tukea yli puoluerajojen.
– Tulevalla kaudella aluepolitiikan korostaminen Itä-Suomen osalta tulee huomioida keskeisesti. Itäistä Suomea on koeteltu jo vuosien ajan, ja äänenkantajia kaivataan yhä kipeästi, Suhonen muistuttaa.
– SDP:n tavoitellessa hallitusvastuuta, koen että tällä kaudella tekemäni työ saa tärkeää, vieläkin vaikuttavampaa jatkoa, mikäli tulen valituksi jatkokaudelle eduskuntaan, Suhonen toteaa.
Yhteyshenkilöt
Timo SuhonenKansanedustajaPuh:040 356 6869timo.suhonen@eduskunta.fi
