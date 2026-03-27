28.3.2026 11:21:03 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Rakennuspalo: Keskisuuri, Keuruu, vanha keuruuntie
Omakotitalossa sattui rakennuspalon alku, kun olohuoneen sohva oli syttynyt palamaan tuntemattomasta syystä. Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen palo oli saatu sammumaan. Pelastuslaitos varmisti ja tuuletti tilat. Kohteessa oli ainoastaan talon asukas ja hän altistui savulle. Asukas toimitettiin ensihoidon tarkastettavaksi.
Poliisi tutkii palon syttymissyyn. Pelastuslaitokselta kohteessa oli 3 yksikköä.
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
