Wickström & Sundell: Naisten ei pidä joutua matkustamaan Ruotsiin saadakseen hoitoa synnytysvaurihoihin
28.3.2026 13:34:40 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
RKP:n kansanedustaja Henrik Wickström ja RKP:n Naisjärjestön puheenjohtaja Pia Sundell haluavat, että synnytyksen jälkeistä hoitoa koskeva lainsäädäntö tarkistetaan. He ovat huolissaan siitä, että Suomesta lähdetään Ruotsiin saamaan synnytyksen jälkeistä hoitoa. Samalla useat muut maat tarjoavat naisille laajempia palveluja synnytyksen jälkeen.
He katsovat, että on syytä pysähtyä arvioimaan naisten hoitoa koskevaa lainsäädäntöä. He korostavat, että hyvinvointialueiden tiukka taloudellinen tilanne on johtanut siihen, että huomio on kohdistunut pitkälti talouteen palveluiden kehittämisen sijaan. He huomauttavat myös, että naisten palveluja on keskitetty, mikä vaikeuttaa niiden saatavuutta.
– On ollut erittäin valitettavaa lukea, että naiset matkustavat Ruotsiin saadakseen hoitoa. Se osoittaa puutteita terveydenhuoltojärjestelmässämme. Me RKP:n Naisjärjestössä haluamme, että tilanne korjataan lakimuutoksella, joka selkeyttää, mihin palveluihin synnytyksen jälkeen on oikeus, Sundell sanoo.
– Suomessa ei ole kansallista hoitosuositusta synnytysvammojen ja -vaurioiden tunnistamiseen ja hoitoon, vaan jokaisella hyvinvointialueella on omat ohjeistuksensa. Tämä tulisi arvioida uudelleen, ja toivon, että laajempi lakimuutos voitaisiin huomioida seuraavassa hallitusohjelmassa, Wickström sanoo.
Pia Sundell ja Henrik Wickström osallistuvat RKP:n Naisjärjestön vuosikokoukseen Vöyrillä 28-29.3.
Yhteyshenkilöt
Henrik WickströmKansanedustajaPuh:044 555 3885henrik.wickstrom@riksdagen.fi
Pia SundellRKP:n naisjärjestön puheenjohtajaPuh:040 501 9105
