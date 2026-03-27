Wickström & Sundell: Naisten ei pidä joutua matkustamaan Ruotsiin saadakseen hoitoa synnytysvaurihoihin

He katsovat, että on syytä pysähtyä arvioimaan naisten hoitoa koskevaa lainsäädäntöä. He korostavat, että hyvinvointialueiden tiukka taloudellinen tilanne on johtanut siihen, että huomio on kohdistunut pitkälti talouteen palveluiden kehittämisen sijaan. He huomauttavat myös, että naisten palveluja on keskitetty, mikä vaikeuttaa niiden saatavuutta.

– On ollut erittäin valitettavaa lukea, että naiset matkustavat Ruotsiin saadakseen hoitoa. Se osoittaa puutteita terveydenhuoltojärjestelmässämme. Me RKP:n Naisjärjestössä haluamme, että tilanne korjataan lakimuutoksella, joka selkeyttää, mihin palveluihin synnytyksen jälkeen on oikeus, Sundell sanoo.

– Suomessa ei ole kansallista hoitosuositusta synnytysvammojen ja -vaurioiden tunnistamiseen ja hoitoon, vaan jokaisella hyvinvointialueella on omat ohjeistuksensa. Tämä tulisi arvioida uudelleen, ja toivon, että laajempi lakimuutos voitaisiin huomioida seuraavassa hallitusohjelmassa, Wickström sanoo.

Pia Sundell ja Henrik Wickström osallistuvat RKP:n Naisjärjestön vuosikokoukseen Vöyrillä 28-29.3.