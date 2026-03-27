Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Wickström & Sundell: Naisten ei pidä joutua matkustamaan Ruotsiin saadakseen hoitoa synnytysvaurihoihin

28.3.2026 13:34:40 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote

RKP:n kansanedustaja Henrik Wickström ja RKP:n Naisjärjestön puheenjohtaja Pia Sundell haluavat, että synnytyksen jälkeistä hoitoa koskeva lainsäädäntö tarkistetaan. He ovat huolissaan siitä, että Suomesta lähdetään Ruotsiin saamaan synnytyksen jälkeistä hoitoa. Samalla useat muut maat tarjoavat naisille laajempia palveluja synnytyksen jälkeen.

He katsovat, että on syytä pysähtyä arvioimaan naisten hoitoa koskevaa lainsäädäntöä. He korostavat, että hyvinvointialueiden tiukka taloudellinen tilanne on johtanut siihen, että huomio on kohdistunut pitkälti talouteen palveluiden kehittämisen sijaan. He huomauttavat myös, että naisten palveluja on keskitetty, mikä vaikeuttaa niiden saatavuutta.

– On ollut erittäin valitettavaa lukea, että naiset matkustavat Ruotsiin saadakseen hoitoa. Se osoittaa puutteita terveydenhuoltojärjestelmässämme. Me RKP:n Naisjärjestössä haluamme, että tilanne korjataan lakimuutoksella, joka selkeyttää, mihin palveluihin synnytyksen jälkeen on oikeus, Sundell sanoo.

– Suomessa ei ole kansallista hoitosuositusta synnytysvammojen ja -vaurioiden tunnistamiseen ja hoitoon, vaan jokaisella hyvinvointialueella on omat ohjeistuksensa. Tämä tulisi arvioida uudelleen, ja toivon, että laajempi lakimuutos voitaisiin huomioida seuraavassa hallitusohjelmassa, Wickström sanoo.

Pia Sundell ja Henrik Wickström osallistuvat RKP:n Naisjärjestön vuosikokoukseen Vöyrillä 28-29.3.

Pia SundellRKP:n naisjärjestön puheenjohtaja

Puh:040 501 9105

Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Henriksson: ”Delseger för arbetet med skattegränsen”27.3.2026 09:20:11 EET | Pressmeddelande

— Det är glädjande att se att det hårda arbetet med att säkra förenklingarna av den åländska skattegränsen i EU-lagstiftningen ser ut att ge resultat. Igår har man i förhandlingarna mellan parlamentet och rådet nått en preliminär överenskommelse där Ålands intressen beaktas och de förenklingar som finns idag kan bevaras, säger Europaparlamentariker, Renew Europes vice ordförande Anna-Maja Henriksson (SFP).

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye