Huuhkajien sunnuntain Teams-infossa Hradecky ja Mahuta
28.3.2026 14:01:02 EET | Suomen Palloliitto | Tiedote
Huuhkajat kohtaa Kap Verden Suomen aikaa maanantaiaamuna kello 6.00 FIFA Series -turnauksessa Aucklandissa. Yle näyttää ottelun suorana kanavillaan.
2–0-voiton Uudesta-Seelannista perjantaina ottanut Suomen joukkue järjestää sunnuntaina Teams-infon kello 11.00 Suomen aikaa. Tilaisuudessa haastateltavissa ovat maalivahti Lukas Hradecky ja laitapuolustaja Ryan Mahuta.
Joukkue järjestää Teams-infon myös maanantaina Kap Verde -ottelun jälkeen. Ottelun jälkeisen infon alustava alkamisaika on kello 9.00 Suomen aikaa.
Huuhkajien mediaohjelma
Ajat Suomen aikaa. Muutokset ohjelmaan mahdollisia.
Sunnuntai 29.3.
11.00 Teams-info, Lukas Hradecky & Ryan Mahuta
Maanantai 30.3.
9.00 Ottelun jälkeinen Teams-info
FIFA Series 2026, Uusi-Seelanti
Eden Park, Auckland
Kap Verde – Suomi
30.3.2026 6.00 (Suomen aikaa)
Lisätiedot:
MIESTEN A-MAAJOUKKUE
Timo Walden, tiedotuspäällikkö
050 544 6402
timowald@netti.fi
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
Lue lisää julkaisijalta Suomen Palloliitto
U17-tyttöjen EM-kisalohko arvottu25.3.2026 17:02:36 EET | Tiedote
Pohjois-Irlannissa 4.–17. toukokuuta pelattavan EM-lopputurnauksen televisioinnista tiedotetaan myöhemmin.
Huuhkajien keskiviikon ja torstain Teams-infojen pelaajat24.3.2026 13:01:07 EET | Tiedote
Huuhkajat kohtaa Uuden-Seelannin (27.3.) ja Kap Verden (30.3.) FIFA Series -turnauksessa Aucklandissa. Yle näyttää molemmat ottelut suorana kanavillaan.
Huuhkajien mediaohjelma – tiistain Teams-infossa Skyttä ja Marhiev23.3.2026 14:30:59 EET | Tiedote
Huuhkajat kohtaa Uuden-Seelannin (27.3.) ja Kap Verden (30.3.) FIFA Series -turnauksessa Aucklandissa. Yle näyttää molemmat ottelut suorana kanavillaan.
Pikkuhuuhkajien mediaohjelma San Marinossa ja Tampereella23.3.2026 12:30:27 EET | Tiedote
Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkue (2004 ja myöh. syntyneet) jatkaa EM-karsintoja maaliskuussa. San Marino kohdataan vieraissa 26.3. ja Kypros kotona Tampereella 31.3.
Huuhkajien Teams-info maanantaina 23.3.202622.3.2026 13:15:24 EET | Tiedote
Huuhkajat kohtaa Uuden-Seelannin (27.3.) ja Kap Verden (30.3.) FIFA Series -turnauksessa Aucklandissa. Yle näyttää molemmat ottelut suorana kanavillaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme