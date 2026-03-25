Suomen Palloliitto

Huuhkajien sunnuntain Teams-infossa Hradecky ja Mahuta

28.3.2026 14:01:02 EET | Suomen Palloliitto | Tiedote

Huuhkajat kohtaa Kap Verden Suomen aikaa maanantaiaamuna kello 6.00 FIFA Series -turnauksessa Aucklandissa. Yle näyttää ottelun suorana kanavillaan.

Ryan Mahuta. Kuva: Jyri Sulander / SPL

2–0-voiton Uudesta-Seelannista perjantaina ottanut Suomen joukkue järjestää sunnuntaina Teams-infon kello 11.00 Suomen aikaa. Tilaisuudessa haastateltavissa ovat maalivahti Lukas Hradecky ja laitapuolustaja Ryan Mahuta.

Joukkue järjestää Teams-infon myös maanantaina Kap Verde -ottelun jälkeen. Ottelun jälkeisen infon alustava alkamisaika on kello 9.00 Suomen aikaa.

Pyydämme mediaa ilmoittautumaan Huuhkajien Teams-infoihin tämän lomakkeen kautta >>

Huuhkajien mediaohjelma
Ajat Suomen aikaa. Muutokset ohjelmaan mahdollisia.

Sunnuntai 29.3.
11.00 Teams-info, Lukas Hradecky & Ryan Mahuta
Liity infoon klikkaamalla tästä

Maanantai 30.3.
9.00 Ottelun jälkeinen Teams-info
Liity infoon klikkaamalla tästä

FIFA Series 2026, Uusi-Seelanti
Eden Park, Auckland

Kap Verde – Suomi
30.3.2026 6.00 (Suomen aikaa)

Lisätiedot:

MIESTEN A-MAAJOUKKUE
Timo Walden, tiedotuspäällikkö
050 544 6402
timowald@netti.fi

SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye