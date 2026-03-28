Naisten Superfinaalissa dramaattinen loppukäänne – SPV juhlii liigapaikkaa

SBS Wimo hallitsi loppuunmyydyssä kotihallissaan Superfinaalia pitkään ja oli vielä 50 minuutin pelin jälkeen 1–0-johdossa Olivia Oikarisen osuttua avauserässä Micaela Sirolan jättösyötöstä. Peli sai kuitenkin dramaattisen käänteen päätöserän puolivälissä vieläpä SPV:n pelatessa alivoimalla. Se sai pallon pitkäksi aikaa Wirmon päätyyn, ja urakan kruunuksi Juuli Aspbäck kurotti pallon keskelle, jossa Siiri Kvist ehti siihen ennen vastustajia ja iski tasoituksen etukulmaan. Kaksi minuuttia myöhemmin SPV voitti pallon vasemmassa laidassa jälleen Kvistille, jonka tarkka laukaus suhahti takatolpan viereen. Iltapäivän loput maalit nähtiin Wirmon yrittäessä ilman maalivahtia. Sofiina Sutinen sai tilaa maalintekoon loistavasti torjuneen maalivahti Siiri Honkelan syötöstä, kun Wirmon kuusikko uinahti epäröimään maalivahdin palauttamista luukulle. Saimi Koiviston yhden käden huitaisu laidasta vei pallon tolppaan, josta kimmonneen pallon hän sai työntää verkkoon puolustajien juostua ohi tilanteesta. Loppunumerot löi sitten omalta alueelta volleysta Essi Ronkainen jälleen tyhjään maaliin.

SPV pelasi Inssi-Divarissa ensimmäistä kauttaan noustuaan viime kevään päätteeksi Suomisarjasta.

Runkosarjan kakkonen SBS Wirmo eteni Superfinaaliin kaadettuaan puolivälierissä HaHen voitoin 2-0 ja välierissä Häme Starsin otteluin 2-1 tasoitettuaan pelin ratkaisuottelun viimeisellä sekunnilla.

Runkosarjan nelonen SPV löi puolivälierissä FB Factorin voitoin 2-1 ja välierissä Blackbirdsin suoraan kahdessa ottelussa.

Salibandya, Mynämäki

Inssi-Divarin naisten sarjan Superfinaali

SBS Wirmo–SPV 1-5 (1-0, 0-0, 0-5)

erä: 14.39 Olivia Oikarinen (Micaela Sirola) 1-0. erä: Maaliton erä: 50.27 Siiri Kvist (Juuli Aspbäck) 1-1 av, 52.03 Kvist (Iitu Riippa) 1-2, 56.12 Sofiina Sutinen (Siiri Honkela) 1-3 tm, 57.47 Saimi Koivisto 1-4 tm, 59.00 Essi Ronkainen 1-5 tm.

Torjunnat:

Sara Koski SBS Wirmo 5+3+10=18,

Siiri Honkela SPV 2+7+10=19.

Jäähyt: SBS Wirmo 2 min, SPV 2 min.

Erotuomarit: Alina Koulik ja Kiia Suominen.

Yleisöä: 537 (loppuunmyyty).