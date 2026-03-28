Naisten Superfinaalissa dramaattinen loppukäänne – SPV juhlii liigapaikkaa
28.3.2026 16:25:13 EET | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote
Seinäjoen Peliveljet pelaa ensi kaudella F-liigan naisten sarjassa kaadettuaan tänään Inssi-Divarin Superfinaalissa SBS Wirmon 5-1 sen kotikaukalossa Mynämäessä. SBS Wirmo saa vielä yrittää liigapaikkaa karsinnassa F-liigassa toiseksi viimeksi jäänyttä Porvoon Salibandyseuraa vastaan.
SBS Wimo hallitsi loppuunmyydyssä kotihallissaan Superfinaalia pitkään ja oli vielä 50 minuutin pelin jälkeen 1–0-johdossa Olivia Oikarisen osuttua avauserässä Micaela Sirolan jättösyötöstä. Peli sai kuitenkin dramaattisen käänteen päätöserän puolivälissä vieläpä SPV:n pelatessa alivoimalla. Se sai pallon pitkäksi aikaa Wirmon päätyyn, ja urakan kruunuksi Juuli Aspbäck kurotti pallon keskelle, jossa Siiri Kvist ehti siihen ennen vastustajia ja iski tasoituksen etukulmaan. Kaksi minuuttia myöhemmin SPV voitti pallon vasemmassa laidassa jälleen Kvistille, jonka tarkka laukaus suhahti takatolpan viereen. Iltapäivän loput maalit nähtiin Wirmon yrittäessä ilman maalivahtia. Sofiina Sutinen sai tilaa maalintekoon loistavasti torjuneen maalivahti Siiri Honkelan syötöstä, kun Wirmon kuusikko uinahti epäröimään maalivahdin palauttamista luukulle. Saimi Koiviston yhden käden huitaisu laidasta vei pallon tolppaan, josta kimmonneen pallon hän sai työntää verkkoon puolustajien juostua ohi tilanteesta. Loppunumerot löi sitten omalta alueelta volleysta Essi Ronkainen jälleen tyhjään maaliin.
SPV pelasi Inssi-Divarissa ensimmäistä kauttaan noustuaan viime kevään päätteeksi Suomisarjasta.
Runkosarjan kakkonen SBS Wirmo eteni Superfinaaliin kaadettuaan puolivälierissä HaHen voitoin 2-0 ja välierissä Häme Starsin otteluin 2-1 tasoitettuaan pelin ratkaisuottelun viimeisellä sekunnilla.
Runkosarjan nelonen SPV löi puolivälierissä FB Factorin voitoin 2-1 ja välierissä Blackbirdsin suoraan kahdessa ottelussa.
Salibandya, Mynämäki
Inssi-Divarin naisten sarjan Superfinaali
SBS Wirmo–SPV 1-5 (1-0, 0-0, 0-5)
- erä: 14.39 Olivia Oikarinen (Micaela Sirola) 1-0.
- erä: Maaliton
- erä: 50.27 Siiri Kvist (Juuli Aspbäck) 1-1 av, 52.03 Kvist (Iitu Riippa) 1-2, 56.12 Sofiina Sutinen (Siiri Honkela) 1-3 tm, 57.47 Saimi Koivisto 1-4 tm, 59.00 Essi Ronkainen 1-5 tm.
Torjunnat:
Sara Koski SBS Wirmo 5+3+10=18,
Siiri Honkela SPV 2+7+10=19.
Jäähyt: SBS Wirmo 2 min, SPV 2 min.
Erotuomarit: Alina Koulik ja Kiia Suominen.
Yleisöä: 537 (loppuunmyyty).
Yhteyshenkilöt
Jussi OjalaViestintäjohtajaPuh:040 777 4831jussi.ojala@salibandy.fi
Tietoja julkaisijasta
Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme