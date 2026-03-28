”Ampparit” dominoivat loppuun asti – Jyväskylä palaa F-liigaan
28.3.2026 19:45:30 EET | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote
Jyväskylä palaa yhden vuoden tauon jälkeen F-liigakartalle, kun O2-Jyväskylä kaatoi Inssi-Divarin Superfinaalissa Karhut 5-2 ja nousee ensi kertaa ylimpään sarjaan. Karhut saa vielä mahdollisuutensa liigakarsinnassa, jossa se kohtaa F-liigassa toiseksi viimeiseksi jääneen LASBin.
Inssi-Divarin runkosarjan voiton jo hyvissä ajoin varmistanut O2-Jyväskylä otti tänäänkin otteen alusta saakka ja meni johtoon Aatu Knuutin keskeltä sektoria iskemällä maalilla. Pallon laidassa voittanut Marius Niemelä kanttasi erän lopulla keskelle sijoittamaan yläkulmaan jo 2-0. Toisessa erässä huudatti loppuunmyydyn Jyväskylän monitoimitalon katsomoa upealla yksilösuorituksella Arttu Pylväläinen, joka nappasi pallon keskialueella, kiemurteli puolustuksen keskelle ja sijoitti pallon verkkoon. Ennen erätaukoa osui vielä myös O2-Jyväskylän ykköskenttä Mitri Tuomalan iskiessä maalin edestä jo 4-0.
Miro Tuomala näytti voittajien maalissa olevan pitkään kiinni jopa nollapelissä, mutta päätöserän puolivälissä Karhutkin pääsi palalle kotijoukkueen hölmöjen jäähyjen myötä. Porilaisten avausmaalin kiskaisi ylivoiman alimman miehen paikalta Tomi Jerkku, ja kohta Eero Ylitalo sai tilaa pommittaa Jerkun syötöstä tilanteeksi jo 4-2. Lähemmäs ei Karhut enää noussut, ja kotijoukkueen oma kasvatti Aatu Knuuti sai kunnian viimeistellä loppunumerot tyhjiin maalivahti Tuomalan syötöstä.
O2-Jyväskylä oli matkalla Superfinaaliin kaatanut puolivälierissä Pirkat voitoin 3-1 ja välierissä Nibacoksen suoraan kolmessa ottelussa.
Karhujen tieltä olivat kaatuneet Josba otteluin 3-1 ja sitten kuumassa Satakunnan keskinäisessä viiden ottelun sarjassa SalBa 3-2.
Salibandya, Jyväskylä
Inssi-Divarin miesten Superfinaali
O2-Jyväskylä–Karhut 5-2 (2-0, 2-0, 0-2)
- erä: 2.46 Aatu Knuuti (Mikael Hiekka) 1-0, 16.36 Marius Niemelä (Jami Markkanen) 2-0.
- erä: 23.34 Arttu Pylväläinen (Samuli Grönfors) 3-0, 33.10 Mitri Tuomala (Julius Tuominen) 4-0.
- erä: 48.33 Tomi Jerkku (Miro Haanpää) 4-1 yv, 50.22 Eero Vanhatalo (Jerkku) 4-2 yv, 59.46 Knuuti (Miro Tuomala) 5-2 tm.
Torjunnat:
Miro Tuomala O2-Jyväskylä 5+9+8=22,
Ville Lax Karhut 3+7+4=14.
Jäähyt: O2-Jyväskylä 3x2 min, Karhut 2x2 min.
Erotuomarit: Kimmo Olkkola ja Mikko Pelttari.
Yleisöä: 1 150 (loppuunmyyty).
Yhteyshenkilöt
Jussi OjalaViestintäjohtajaPuh:040 777 4831jussi.ojala@salibandy.fi
Tietoja julkaisijasta
Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.
