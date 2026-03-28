SDP:n Riitta Kaarisalo: Perussuomalaiset hyökkäävät, koska järjestöjen viesti ei miellytä
29.3.2026 09:02:46 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Sosiaali- ja terveysministeriö on arvioinut, että Orpo-Purran hallituksen sosiaaliturvaleikkaukset lisäävät pienituloisten määrää 124 000 henkilöllä, joista lapsia olisi 31 000. On huomionarvoista, että myös EU on asettanut Suomen sosiaalisen kehityksen tarkkailuluokalle. Tämä tosiasia on jäänyt talouskeskustelun alle, muistuttaa SDP:n kansanedustaja Riitta Kaarisalo.
Perussuomalaiset ovat kuluneen kauden aikana systemaattisesti pyrkineet murentaa järjestökenttää, erityisesti sosiaali- ja terveysalan toimijoita, koska ne tuovat painavasti esille Orpo-Purran hallituksen epäoikeudenmukaisten leikkausten seurauksia.
– On silmiinpistävää, kuinka perussuomalaiset yrittävät kaikin mahdollisin tavoin siirtää huomion pois hallituksen omien päätösten seurauksista. Köyhyyden kehityksestä kertovan raportin viesti ei miellyttänyt valtiovarainministeri Purraa, joka päätti hymyssä suin syyttää kehityksestä maahanmuuttajia ja viitata kintaalla ministeriön omille arvioille lapsiperheköyhyyden kasvusta. Purra on oikeistopopulismin monitaituri ja tämä syntipukkipolitiikka on siitä vaarallinen oppikirjaesimerkki, Kaarisalo toteaa.
Sosiaali- ja terveysalojen kattoliiton, joka edustaa yli 250 järjestöä, kutsuminen “mädäksi ja korruptatiiviseksi” hallituspuolueen puheenjohtajan suulla on eräänlainen pohjakosketus. Kaarisalo kuvaa kansalaisyhteiskuntaan suuntautuvan hyökkäävän ja aggressiivisen purkauksen olevan omituinen välikohtaus.
– Järjestöjen työntekijät ja vapaaehtoiset ovat ne, jotka kohtaavat hallituksen päätösten seurauksia työssään. Ne näkyvät esimerkiksi tavallisten suomalaisten kasvaneina leipäjonoina, mielenterveysapua tarjoavien palveluiden ruuhkautumisena ja sairaalavertaistoiminnan supistumisena. Se, että järjestöt viestivät arjen todellisuudesta, ei saisi uhata heidän olemassaoloaan, vaikka viesti ei silloista hallituspuoluetta miellyttäisikään, Kaarisalo päättää.
Riitta KaarisaloKansanedustajaPuh:050 430 2197
SDP:n Kokko: Minne menet, jos kotona ei ole turvallista?28.3.2026 11:44:35 EET | Tiedote
Väkivallan vähentäminen ja ehkäisy lienee kaikkien poliitikkojen tavoite. Perhe- ja lähisuhdeväkivalta jättää syvät arvet, ja kodin ollessa turvaton, tulisi kaikilla olla mahdollisuus päästä turvaan. SDP:n kansanedustaja Jani Kokko muistuttaa, että ensi- ja turvakodit ovat monelle väkivaltaa kokevalle turvasatama, josta apua saa aina. Mikäli perussuomalaisten uhkaukset lisäleikkauksista sosiaali- ja terveysalan järjestötukiin toteutuvat, voivat myös turvakodit olla vaarassa.
SDP:n Lotta Hamari puolustaa lähiluontoa – lähiluontokohteiden kunnossapito ja luontokeskukset turvattava27.3.2026 14:32:28 EET | Tiedote
Lähiluontokohteiden kunnossapito ja luontokeskusten tulevaisuus ovat vaakalaudalla. Sosialidemokraattien Lotta Hamari jätti yhdessä muiden SDP:n pirkanmaalaisten kansanedustajien kanssa kirjallisen kysymyksen, jossa peräänkuulutetaan hallitukselta pikaisia toimia lähiluonnon ja kansallispuistojen palveluiden turvaamiseksi.
SDP:n Marttila: Yhdenvertaisuuden vahvistamisen sijaan ministerit vievät Suomea nyt väärään suuntaan27.3.2026 12:22:49 EET | Tiedote
Korkein oikeus (KKO) tuomitsi eilen (26.3.) täpärällä äänestyspäätöksellä kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd) kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Syytteen mukaan Räsäsen kirjoituksessa solvattiin homoseksuaaleja ryhmänä seksuaalisen suuntautumisen perusteella. SDP:n kansanedustaja Helena Marttila kertoo seuranneensa huolestuneena ministerien reaktioita tuomioon.
SDP:n Eloranta: Kansallisarkiston säästöt uhkaavat historian tutkimusta27.3.2026 12:15:19 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta on huolestunut Kansallisarkiston säästösuunnitelmista. Elorannan mukaan toimipisteiden sulkeminen ja digitaaliseen toimintamalliin siirtyminen heikentävät tutkijoiden ja opiskelijoiden mahdollisuutta päästä käsiksi ja tutkia Kansallisarkiston historiallisia aineistoja. Eloranta on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen aiheesta.
Sote-valiokunnan opposition edustajat: Hallituksen esitys vaarantaa kätilöiden saatavuuden26.3.2026 17:26:40 EET | Tiedote
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan opposition edustajat SDP:stä, vihreistä ja vasemmistoliitosta jättivät eriävän mielipiteen hallituksen esitykseen kätilökoulutuksen uudistamisesta. Esitys on kätilökoulutuksen osalta epäonnistunut ja vaikutuksiltaan haitallinen. Esitys tulisi lähettää uudelleen valmisteltavaksi, siten että kätilökoulutus muutettaisiin tutkintoon johtavaksi 120 opintopisteen laajuiseksi ylemmäksi ammattikorkeakoulututkinnoksi.
