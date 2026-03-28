SDP:n Riitta Kaarisalo: Perussuomalaiset hyökkäävät, koska järjestöjen viesti ei miellytä

Perussuomalaiset ovat kuluneen kauden aikana systemaattisesti pyrkineet murentaa järjestökenttää, erityisesti sosiaali- ja terveysalan toimijoita, koska ne tuovat painavasti esille Orpo-Purran hallituksen epäoikeudenmukaisten leikkausten seurauksia.

– On silmiinpistävää, kuinka perussuomalaiset yrittävät kaikin mahdollisin tavoin siirtää huomion pois hallituksen omien päätösten seurauksista. Köyhyyden kehityksestä kertovan raportin viesti ei miellyttänyt valtiovarainministeri Purraa, joka päätti hymyssä suin syyttää kehityksestä maahanmuuttajia ja viitata kintaalla ministeriön omille arvioille lapsiperheköyhyyden kasvusta. Purra on oikeistopopulismin monitaituri ja tämä syntipukkipolitiikka on siitä vaarallinen oppikirjaesimerkki, Kaarisalo toteaa.



Sosiaali- ja terveysalojen kattoliiton, joka edustaa yli 250 järjestöä, kutsuminen “mädäksi ja korruptatiiviseksi” hallituspuolueen puheenjohtajan suulla on eräänlainen pohjakosketus. Kaarisalo kuvaa kansalaisyhteiskuntaan suuntautuvan hyökkäävän ja aggressiivisen purkauksen olevan omituinen välikohtaus.



– Järjestöjen työntekijät ja vapaaehtoiset ovat ne, jotka kohtaavat hallituksen päätösten seurauksia työssään. Ne näkyvät esimerkiksi tavallisten suomalaisten kasvaneina leipäjonoina, mielenterveysapua tarjoavien palveluiden ruuhkautumisena ja sairaalavertaistoiminnan supistumisena. Se, että järjestöt viestivät arjen todellisuudesta, ei saisi uhata heidän olemassaoloaan, vaikka viesti ei silloista hallituspuoluetta miellyttäisikään, Kaarisalo päättää.