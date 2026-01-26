Pelastustielle pysäköinti lähes tuplautuu pääsiäisenä ja vaarantaa ihmishenkiä
30.3.2026 07:35:00 EEST | ParkkiPate | Tiedote
Vieraat ja sukulaiset täyttävät taloyhtiöiden pihat pääsiäisenä, mikä näkyy suoraan pysäköintivirheiden määrässä. Suomen suurimman pysäköintialan työllistäjän ParkkiPaten vuoden 2025 tilastojen mukaan pelastustierikkomukset miltei tuplaantuivat pääsiäisenä. Myös pysäköintikiekon ajan siirtäminen ja luvattoman pitkät pysäköinnit yleistyivät selvästi.
ParkkiPaten mukaan pelastustierikkomusten osuus kaikista pysäköintivirheistä lähes kaksinkertaistui pääsiäisenä 2025 verrattuna koko vuoden tasoon. Piikki osui pääsiäissunnuntaille ja toiselle pääsiäispäivälle, jolloin rikkomusten osuus lähes kolminkertaistui normaaliin verrattuna.
ParkkiPaten toimitusjohtaja Christian Metsäranta muistuttaa, että yksikin väärin pysäköity auto voi nielaista juuri ne minuutit, jotka hätätilanteessa ratkaisevat kaiken
“Pääsiäisenä taloyhtiöiden pihat täyttyvät vieraista ja kun merkityt paikat loppuvat, auto jätetään sinne mihin se mahtuu. Valitettavan usein se paikka on pelastustie. Se on kuitenkin nimensä mukaisesti varattu pelastusajoneuvoille. Yksikin väärin pysäköity auto voi pysäyttää paloauton tai ambulanssin.”
Pääsiäisvierailut lisäävät kiekon kääntämistä eteenpäin
Pelastustiet eivät ole ainoa poikkeus pääsiäisen ajan tilastoissa. Pääsiäisenä myös pysäköintikiekon ajan siirtäminen eteenpäin yleistyi rajusti: ensimmäisenä pääsiäispäivänä sitä esiintyi yli nelinkertaisesti palmusunnuntaihin verrattuna.
Samoin sallitun pysäköintiajan ylittäminen oli tavallista yleisempää. Kaikkiaan 18 prosenttia kaikista pääsiäisen aikana kirjoitetuista valvontamaksuista oli sallitun ajan ylityksiä, kun koko huhtikuussa näitä virheitä oli reilut 14 prosenttia kaikista virheistä.
Metsäranta kertoo, että pääsiäisen pysäköintivirheissä esiintyy ketjureaktio, jossa paikat eivät vapaudu ja seuraava vierailija pysäköi entistä huonompaan paikkaan.
“Pääsiäisenä vierailut kestävät pitkään ja suuntautuvat usein alueille, joissa vieraspaikkoja on rajallisesti. Lain mukaan pysäköinnin alkamisaikaa ei saa muuttaa pysäköinnin aikana. Kun pysäköintiaika ylittyy, moni kuitenkin päätyy kääntämään kiekkoa sen sijaan, että siirtäisi auton. Autoilija tekee ratkaisun, joka tuntuu pieneltä mutta kuormittaa lopulta koko alueen pysäköintiä.”
Pitkäperjantai pysäköintirikkeissä pääsiäisen vilkkain päivä
Kaikkiaan pääsiäisenä yksityisillä pysäköinninvalvojilla pitää kiirettä. Neljän päivän aikana (palmusunnuntai, pitkäperjantai ja molemmat pääsiäispäivät) tehtiin joka kymmenes koko huhtikuun pysäköintirikkeistä. Vilkkain päivä oli pitkäperjantai (28,3 % rikkeistä) ja rauhallisin yllättäen ensimmäinen pääsiäispäivä (20,4 %).
”Moni luulee, etteivät pysäköintisäännöt päde pyhäpäivinä. Se on sitkeä harhaluulo. Yksityisillä alueilla säännöt ovat voimassa ympäri vuoden”, Metsäranta muistuttaa.
Pääsiäinen 2026 lähestyy. ParkkiPate tarjoaakin muistilistan mummolaan menijöille:
- tarkista vieraspaikat etukäteen
- älä tuki pelastustietä “edes hetkeksi” ja
- muista, ettei kiekko ole neuvottelukysymys
”Paras pääsiäislahja naapureille on se, ettei jätä autoaan pelastustielle. Se on pieni teko, jolla voi olla valtava merkitys”, Metsäranta summaa.
Yhteyshenkilöt
Christian MetsärantaToimitusjohtajaPuh:010 322 1490christian.metsaranta@parkkipate.fi
