Pelastustielle pysäköinti lähes tuplautuu pääsiäisenä ja vaarantaa ihmishenkiä

Polaris-mönkijöiden osuus pysäköintivirheistä yli tuplaantunut vuodessa – Skoda-kuljettajat osaavat käyttäytyä parkkipaikoilla 29.9.2025 07:10:00 EEST | Tiedote

Nuorison suosimat mopoautot ja mönkijät keräävät suhteessa enemmän valvontamaksuja kuin niiden osuus ajoneuvoista antaisi odottaa, kertovat ParkkiPaten uudet tilastot. Samaan aikaan sähköautojen pysäköintivirheet ovat lisääntyneet, ja premium-automerkit BMW, Mercedes ja Audi keräävät edelleen eniten valvontamaksuja suhteessa niiden määrään. Volkswagen- ja Toyota-kuljettajat saavat yhdessä lähes neljäsosan kaikista valvontamaksuista.