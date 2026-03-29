SDP:n Laine-Nousimaa: Sote-järjestöiltä leikkaaminen on sotesta leikkaamista
29.3.2026 15:08:10 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Suomalaiset sosiaali- ja terveysjärjestöt tukevat julkisen sektorin tekemää työtä, ja näiden toiminta tuo myös merkittäviä säästöjä julkiseen talouteen. Mikäli ministeri Rydmanin uhkaus lisäleikkauksista järjestöille toteutuu, ovat useat palvelut vaarassa typistyä tai kadota tyystin, SDP:n kansanedustaja Hanna Laine-Nousimaa muistuttaa.
Järjestöt tukevat työllään ja osittain myös hoitavat hyvinvointialueiden tehtäviä. Hyvinvointialueet ovat viime vuonna ohjanneet aiempaa enemmän ihmisiä järjestöjen toiminnan piiriin. Yhä useampi suomalainen käyttää siis sote-järjestöjen palveluita, samalla kun alueet sopeuttavat toimintaansa.
– Leikkaus sosiaali- ja terveysjärjestöiltä on mitä suurimmassa määrin leikkaus sotesta. Suomessa toimivat sote-järjestöt kantavat suuren vastuun ennaltaehkäisevästä sekä hyvinvointia ja terveyttä edistävästä työstä. Tällaista työtä on esimerkiksi Diabetesliiton sopeutumisvalmennus tai hoidon seurannan opastus, toteaa Laine-Nousimaa.
Diabetes on kansantauti, joka vaatii pitkäaikaista omahoitoa. Etenkin diabeteksen lisäsairauksien hoito aiheuttaa merkittäviä suoria, että epäsuoria kustannuksia terveydenhuoltoon. Järjestöjen tekemä työ, jolla tuetaan yksilöiden valmiuksia omahoitoon, on kriittisen tärkeää.
Panostukset ihmisten kykyyn huolehtia omasta terveydestään ja ennaltaehkäistä jo todettujen sairauksien vakavoitumista maksavat itsensä takaisin. Sosiaali- ja terveyspolitiikassa puhutaan paljon ennaltaehkäisyn tärkeydestä, mutta lyhyen aikavälin säästöt vievät harmittavan usein voiton, Laine-Nousimaa toteaa.
Sote-kentän järjestöavustuksista vastaava ministeri Rydman on todennut, että kalliilla järjestökentällä on edelleen toimijoita, joiden “tehokkuus on kyseenalaista”.
– Jokainen STEA-avustuksia hakenut, käyttänyt tai raportoinut tietää, että jokainen käytetty euro ohjataan tarkoituksenmukaisesti, avustuksen käyttö on luotettavaa ja käyttöä valvotaan. Ministerin lienee hyvä konsultoida Valtiontalouden tarkastusvirastoa, joka näin on todennut, Laine-Nousimaa päättää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanna Laine-NousimaakansanedustajaPuh:09 432 3111hanna.laine-nousimaa@eduskunta.fiwww.hannalaine.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Riitta Kaarisalo: Perussuomalaiset hyökkäävät, koska järjestöjen viesti ei miellytä29.3.2026 09:02:46 EEST | Tiedote
Sosiaali- ja terveysministeriö on arvioinut, että Orpo-Purran hallituksen sosiaaliturvaleikkaukset lisäävät pienituloisten määrää 124 000 henkilöllä, joista lapsia olisi 31 000. On huomionarvoista, että myös EU on asettanut Suomen sosiaalisen kehityksen tarkkailuluokalle. Tämä tosiasia on jäänyt talouskeskustelun alle, muistuttaa SDP:n kansanedustaja Riitta Kaarisalo.
SDP:n Kokko: Minne menet, jos kotona ei ole turvallista?28.3.2026 11:44:35 EET | Tiedote
Väkivallan vähentäminen ja ehkäisy lienee kaikkien poliitikkojen tavoite. Perhe- ja lähisuhdeväkivalta jättää syvät arvet, ja kodin ollessa turvaton, tulisi kaikilla olla mahdollisuus päästä turvaan. SDP:n kansanedustaja Jani Kokko muistuttaa, että ensi- ja turvakodit ovat monelle väkivaltaa kokevalle turvasatama, josta apua saa aina. Mikäli perussuomalaisten uhkaukset lisäleikkauksista sosiaali- ja terveysalan järjestötukiin toteutuvat, voivat myös turvakodit olla vaarassa.
SDP:n Lotta Hamari puolustaa lähiluontoa – lähiluontokohteiden kunnossapito ja luontokeskukset turvattava27.3.2026 14:32:28 EET | Tiedote
Lähiluontokohteiden kunnossapito ja luontokeskusten tulevaisuus ovat vaakalaudalla. Sosialidemokraattien Lotta Hamari jätti yhdessä muiden SDP:n pirkanmaalaisten kansanedustajien kanssa kirjallisen kysymyksen, jossa peräänkuulutetaan hallitukselta pikaisia toimia lähiluonnon ja kansallispuistojen palveluiden turvaamiseksi.
SDP:n Marttila: Yhdenvertaisuuden vahvistamisen sijaan ministerit vievät Suomea nyt väärään suuntaan27.3.2026 12:22:49 EET | Tiedote
Korkein oikeus (KKO) tuomitsi eilen (26.3.) täpärällä äänestyspäätöksellä kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd) kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Syytteen mukaan Räsäsen kirjoituksessa solvattiin homoseksuaaleja ryhmänä seksuaalisen suuntautumisen perusteella. SDP:n kansanedustaja Helena Marttila kertoo seuranneensa huolestuneena ministerien reaktioita tuomioon.
SDP:n Eloranta: Kansallisarkiston säästöt uhkaavat historian tutkimusta27.3.2026 12:15:19 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Eeva-Johanna Eloranta on huolestunut Kansallisarkiston säästösuunnitelmista. Elorannan mukaan toimipisteiden sulkeminen ja digitaaliseen toimintamalliin siirtyminen heikentävät tutkijoiden ja opiskelijoiden mahdollisuutta päästä käsiksi ja tutkia Kansallisarkiston historiallisia aineistoja. Eloranta on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen aiheesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme