SDP:n Laine-Nousimaa: Sote-järjestöiltä leikkaaminen on sotesta leikkaamista

Järjestöt tukevat työllään ja osittain myös hoitavat hyvinvointialueiden tehtäviä. Hyvinvointialueet ovat viime vuonna ohjanneet aiempaa enemmän ihmisiä järjestöjen toiminnan piiriin. Yhä useampi suomalainen käyttää siis sote-järjestöjen palveluita, samalla kun alueet sopeuttavat toimintaansa.

– Leikkaus sosiaali- ja terveysjärjestöiltä on mitä suurimmassa määrin leikkaus sotesta. Suomessa toimivat sote-järjestöt kantavat suuren vastuun ennaltaehkäisevästä sekä hyvinvointia ja terveyttä edistävästä työstä. Tällaista työtä on esimerkiksi Diabetesliiton sopeutumisvalmennus tai hoidon seurannan opastus, toteaa Laine-Nousimaa.

Diabetes on kansantauti, joka vaatii pitkäaikaista omahoitoa. Etenkin diabeteksen lisäsairauksien hoito aiheuttaa merkittäviä suoria, että epäsuoria kustannuksia terveydenhuoltoon. Järjestöjen tekemä työ, jolla tuetaan yksilöiden valmiuksia omahoitoon, on kriittisen tärkeää.

Panostukset ihmisten kykyyn huolehtia omasta terveydestään ja ennaltaehkäistä jo todettujen sairauksien vakavoitumista maksavat itsensä takaisin. Sosiaali- ja terveyspolitiikassa puhutaan paljon ennaltaehkäisyn tärkeydestä, mutta lyhyen aikavälin säästöt vievät harmittavan usein voiton, Laine-Nousimaa toteaa.

Sote-kentän järjestöavustuksista vastaava ministeri Rydman on todennut, että kalliilla järjestökentällä on edelleen toimijoita, joiden “tehokkuus on kyseenalaista”.

– Jokainen STEA-avustuksia hakenut, käyttänyt tai raportoinut tietää, että jokainen käytetty euro ohjataan tarkoituksenmukaisesti, avustuksen käyttö on luotettavaa ja käyttöä valvotaan. Ministerin lienee hyvä konsultoida Valtiontalouden tarkastusvirastoa, joka näin on todennut, Laine-Nousimaa päättää.