SDP:n Guzenina: CSAM-valvonnan kaatuminen on irvokasta ja vahingoittaa lapsia
29.3.2026 16:58:00 EEST | Maria Guzenina | Tiedote
Euroopan parlamentti äänesti tällä viikolla kumoon väliaikaisratkaisun, joka on antanut internetin alustoille vapaaehtoisen mahdollisuuden tunnistaa ja raportoida lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa esittävää materiaalia (CSAM) ja groomausta verkkoalustoillaan.
– Lopputulos on irvokas katastrofi lasten turvallisuudelle. Rikolliset pääsevät levittämään hyväksikäyttömateriaalia huolettomammin jo ensi viikolla, kun nykyinen väliaikaisratkaisu vanhenee, toteaa Euroopan parlamentin lastenoikeuksien ryhmän varapuheenjohtaja, meppi Maria Guzenina.
Mutta miten näin pääsi käymään?
Nykyinen poikkeuslaki on mahdollistanut sekä ennestään viranomaisten tiedossa olevan että täysin uuden, esimerkiksi tekoälyllä tuotetun, CSAMin etsimisen ja valvonnan. Lisäksi on voitu tunnistaa ja raportoida lapsiin kohdistuvaa groomausta.
– Euroopan parlamentin enemmistö valitsi nyt kaikkein surullisemman vaihtoehdon, kun koko lainsäädännön jatkuminen äänestettiin kumoon vastoin muun muassa digikomissaari Henna Virkkusen vetoomusta, Guzenina sanoo.
– Tämä on surullinen päätös, jota pitää nopeasti korjata. Kansalaisoikeudet ja lasten suojelun tarpeet olivat olleet yhteensovitettavissa, jos raportoijan näkemyksiä olisi kuultu, sanoo Heinäluoma.
– Parlamentin enemmistön kyvyttömyys nähdä tosiasiat lyö lapsia suoraan kasvoihin. Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on iljettävin rikollisuuden muoto koko maailmassa ja nyt oli mahdollisuus päätyä ratkaisuun, jolla lapsia oltaisiin voitu suojata edes vähän enemmän, Guzenina sanoo.
– Väliaikaisratkaisun kaatuminen toivottavasti lisää painetta saada pysyvä lainsäädäntö valmiiksi ja voimaan. Mutta keskusrikospoliisinkin mukaan CSAMin seulomisen kieltäminen tässä hetkessä on kaikkea muuta kuin oikea päätös hyväksikäytettävien lasten suojelemisen kannalta. Näin ei olisi saanut käydä, Guzenina toteaa.
Guzenina ja Heinäluoma olivat ainoat suomalaiset mepit, jotka äänestivät tilapäisen CSAM lainsäädännön jatkumisen puolesta.
Maria GuzeninaEuroopan parlamentin jäsenmaria.guzenina@europarl.europa.eu
