Metaktik sai miljoonan euron rahoituksen -- Suomalainen antenni-innovaatio vakuutti sijoittajat

Viime aikojen kriisi- ja sotatilanteet ovat osoittaneet, että ketterät ratkaisut ovat elintärkeitä. Metaktik tulee osaamisellaan mukaan nopeasti kasvaville ilmailu-, avaruus- ja puolustusmarkkinoille monikäyttöisellä, teolliseen tuotantoon skaalautuvalla keksinnöllään.

Suuret markkinat

Satelliittien ja miehittämättömien alusten määrän arvioidaan kolminkertaistuvan tulevan viiden vuoden sisällä, jolloin keveiden ja kyvykkäiden antenniratkaisujen kysyntä tulee kasvamaan merkittävästi. Yhtiö arvioi soveltuvan markkinan olevan yli kuuden miljardin arvoinen. Metaktikin innovaatio on hyvin monikäyttöinen, koska sitä voidaan käyttää yhtä lailla kommunikaatio- tai tutka-antennina drooneissa, maa-aluksissa ja satelliiteissa. Koska uusi metapintamateriaali mukautuu alustan muotoihin, se soveltuu hyvin kohteisiin, joiden näkyvyys tutkassa halutaan minimoida.

Tavoitteena uudet kumppanuudet

Metaktikin matka sai alkunsa Aalto-yliopiston avaruustekniikan laboratoriossa Business Finlandin rahoittamassa Research to Business -hankkeessa. Keksintö siirrettiin spin-off-yritykseen, jossa miljoonan euron investoinnin avulla voidaan käynnistää liiketoiminta. Yhtiö etsii seuraavaksi kumppaneita ilmailu- ja puolustusteollisuudesta kehittämään uusia, kevyitä ja kustannustehokkaita viestintä- ja tutkaratkaisuja.

”Avaruus ja puolustus kietoutuvat yhteen vahvemmin kuin koskaan ennen. Signaalien häirintä ja droonit ovat arkea myös Euroopassa ja lähialueillamme. Tarvitsemme eurooppalaista huipputeknologiaa ja onneksi Aallosta syntyy oikeita innovaatioita ajan hetkeen. Metaktikin metapintainen antenniteknologia on sitä, mitä juuri nyt alalla tarvitaan”, toteaa Metaktikin toimitusjohtaja Tuukka Kuuramaa.

Vahva tuki sijoittajilta

"Metaktik on harvinainen tapaus, jossa tieteellinen läpimurto mahdollistaa samanaikaisesti paremman suorituskyvyn, uudet käyttökohteet ja alemman valmistuskustannuksen kuin nykyiset ratkaisut. Aalto-yliopiston tutkimuksesta syntynyt metapintateknologia on valmis teolliseen tuotantoon nopeasti ja palvelee vauhdikkaasti kasvavaa puolustus- ja turvallisuusmarkkinaa. Tämä on juuri se yhdistelmä, jota sijoittajana etsii", toteaa Maki.vc:n partneri Paavo Räisänen.

INFOLAATIKKO

Yritys: Metaktik Oy, perustettu 1.3.2026 Espoossa, Suomessa.

Perustajat: Tuukka Kuuramaa, toimitusjohtaja ja Ville Lundén, teknologiajohtaja ja

väitöskirjatutkija, Jaan Praks, professori, neuvonantaja ja osakas

Neuvonantajat: Tiina Laisi-Puheloinen, toimitusjohtaja, Finnish Business Angels Network FiBAN, Juha-Pekka (JP) Keränen, Kenraalimajuri evp., ent. Ilmavoimien komentaja

Tuotteet ja palvelut: Metapintaiset tutka- ja kommunikaatioantenniratkaisut

Teknologia: Tuotteet ovat metapintateknologiaan pohjautuvia antenneja, jotka voidaan valmistaa ohuina ja joustavina. Antennien taajuudet ja koot vaihtelevat käyttötarkoituksen mukaisesti. Pienimmät antennit voivat olla noin 5 x 5 senttimetriä, kun taas suurimmat muutamia metrejä halkaisijaltaan. Antennien pinta koostuu esimerkiksi pienistä ellipsin muotoisista kuparielementeistä, joita kutsutaan metasoluiksi.

Tuotteen ominaisuudet: kevyt, energiatehokas, edullinen, tarkka ja mukautettava säteilykuvio, monitaajuuksinen, pieni herätejälki, soveltuu viestintään häirityissä ympäristöissä sekä EW-käyttöön.

Toimialat: Ilmailu-, avaruus- ja puolustus sekä muu telekommunikaatio.

Patentit: Useita patenttihakemuksia.