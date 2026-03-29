SB-Pro rankkaritrilleristä välieriin, tässä ovat mitalipelien otteluparit

29.3.2026 19:14:10 EEST | Fliiga | Tiedote

SB-Pro nappasi F-liigan viimeisen naisten välieräpaikan, kun se kaatoi kotonaan SaiPan rangaistuslaukauksilla 3-2 ja vei ottelusarjan samoin 3-2. Välieräpareiksi muodostuivat näin runkosarjan sijoitusten mukaan TPS–EräViikingit ja Classic–SB-Pro.

SB-Po otti otteen heti alusta ja karkasi Laura Hietamäen maalilla johtoon. SaiPa kuitenkin nousi erän lopussa. Ensin Petra Mussalo purjehti vasenta laitaa kiskaisemaan tasoituksen etukulmaan, ja vain 15 sekuntia ennen taukosummeria oli Veera Lokan vuoro nousta vapaata laitaa vetopaikkaan ja sijoittamaan vieraat johtoon. SaiPalla oli toisessa erässä paikka nousta rangaistuslaukauksella jopa kahden maalin johtoon, mutta Pro-vahti Emmi Pölönen venytti vielä kätensä Miisa Turusen laadukkaaseen harhautukseen. SB-Pro otti kolmannessa erässä koko ajan vahvemman otteen, ja kahdeksan minuuttia ennen loppua Jenna Potinojan vaarattoman näköinen laukaus vasemmasta laidasta löysi jotenkin tiensä ohi Miia Maarasen.

Jatkoajalla ei maaleja kummankin joukkueen hyvistä paikoista huolimatta nähty, joten mitalipeleihin jatkaja oli selvitettävä rangaistuslaukauskisalla. Siinä Petra Aallosen ja Veronika Kopeckan maalit toivat voiton SB-Prolle, kun SaiPasta vain Miisa Turunen onnistui ohittamaan huippuvireisen Emmi Pölösen.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye