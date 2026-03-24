Justin Trudeau SuomiAreenan pääpuhujaksi

Kansainvälisen politiikan supertähti ja Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau saapuu kesäkuussa SuomiAreenaan Poriin.

Justin Trudeau on sukupolvensa tunnetuimpia ja ikonisimpia kansainvälisiä johtajia. Viime vuoteen asti Trudeau johti Kanadaa, jonka rooli kansainvälisessä politiikassa on Trumpin aikakaudella korostunut uudella tavalla. Trudeaun kausi Kanadan 23. pääministerinä (2015–2025) osui ennennäkemättömään globaalien haasteiden ja muutosten aikaan, mikä on antanut hänelle vahvan näkemyksen yhteiskuntien kriisinkestävyydestä, vaativasta kansainvälisestä diplomatiasta, yhteisen talouskasvun edistämisestä sekä merkityksellisen ja pysyvän muutoksen aikaansaamisesta.

Trudeaun puheenvuoro SuomiAreenassa tarjoaa näkökulmia nopeasti muuttuvaan maailmanpoliittiseen tilanteeseen sekä luottamuksen ja demokratian rooliin yhteiskuntien vakauden ja kehityksen perustana.



”On upeaa saada Justin Trudeau vieraaksemme, kun juhlimme SuomiAreenan 20-vuotisjuhlavuotta. Juuri nyt hän voi tarjota ainutlaatuisen näkökulman maailman tilaan, demokratiaan ja yhteiskuntien luottamuksen rakentamiseen. Suomen ja Pohjoismaiden suhde Kanadaan on erityisen ajankohtainen, ja yhteistyö saman arvopohjan jakavien maiden kesken on tärkeämpää kuin koskaan. Olemme todella otettuja, että saamme toivottaa hänet lämpimästi tervetulleeksi”, sanoo SuomiAreenan toimitusjohtaja Antti Lehtinen.

Justin Trudeau ei ole vieraillut aiemmin Suomessa poliittisen uransa aikana. Trudeaun tarkempi puheaika SuomiAreenassa ilmoitetaan lähempänä tapahtumaa.

SuomiAreena järjestetään tänä vuonna 23.–26.6.2026 Porissa, ja tapahtuman pääteemana on luottamus. Tapahtuma on avoin kaikille.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Antti Lehtinen, SuomiAreena Oy, 050 5727 991 tai antti.lehtinen@suomiareena.fi

Kuva Justin Trudeausta liitteenä.



