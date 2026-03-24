Justin Trudeau SuomiAreenan pääpuhujaksi
30.3.2026 06:00:00 EEST | SuomiAreena | Tiedote
Kanadan entinen pääministeri Rt. Hon. Justin Trudeau vierailee kesäkuussa Suomessa. SuomiAreenan pääpuhujana Porissa hän puhuu muun muassa luottamuksesta ja sen merkityksestä yhteiskunnassa, kansainvälisen politiikan uusimmista käänteistä sekä pohjoisten maiden yhteistyöstä.
Kansainvälisen politiikan supertähti ja Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau saapuu kesäkuussa SuomiAreenaan Poriin.
Justin Trudeau on sukupolvensa tunnetuimpia ja ikonisimpia kansainvälisiä johtajia. Viime vuoteen asti Trudeau johti Kanadaa, jonka rooli kansainvälisessä politiikassa on Trumpin aikakaudella korostunut uudella tavalla. Trudeaun kausi Kanadan 23. pääministerinä (2015–2025) osui ennennäkemättömään globaalien haasteiden ja muutosten aikaan, mikä on antanut hänelle vahvan näkemyksen yhteiskuntien kriisinkestävyydestä, vaativasta kansainvälisestä diplomatiasta, yhteisen talouskasvun edistämisestä sekä merkityksellisen ja pysyvän muutoksen aikaansaamisesta.
Trudeaun puheenvuoro SuomiAreenassa tarjoaa näkökulmia nopeasti muuttuvaan maailmanpoliittiseen tilanteeseen sekä luottamuksen ja demokratian rooliin yhteiskuntien vakauden ja kehityksen perustana.
”On upeaa saada Justin Trudeau vieraaksemme, kun juhlimme SuomiAreenan 20-vuotisjuhlavuotta. Juuri nyt hän voi tarjota ainutlaatuisen näkökulman maailman tilaan, demokratiaan ja yhteiskuntien luottamuksen rakentamiseen. Suomen ja Pohjoismaiden suhde Kanadaan on erityisen ajankohtainen, ja yhteistyö saman arvopohjan jakavien maiden kesken on tärkeämpää kuin koskaan. Olemme todella otettuja, että saamme toivottaa hänet lämpimästi tervetulleeksi”, sanoo SuomiAreenan toimitusjohtaja Antti Lehtinen.
Justin Trudeau ei ole vieraillut aiemmin Suomessa poliittisen uransa aikana. Trudeaun tarkempi puheaika SuomiAreenassa ilmoitetaan lähempänä tapahtumaa.
SuomiAreena järjestetään tänä vuonna 23.–26.6.2026 Porissa, ja tapahtuman pääteemana on luottamus. Tapahtuma on avoin kaikille.
Toimitusjohtaja Antti Lehtinen, SuomiAreena Oy, 050 5727 991 tai antti.lehtinen@suomiareena.fi
Antti Lehtinen
Toimitusjohtaja
SuomiAreena Oy
Puh: 0505727991
antti.lehtinen@suomiareena.fi
SuomiAreena Oy
SuomiAreena Oy perustettiin kesällä 2024 kehittämään SuomiAreenasta entistä vaikuttavampaa yhteiskunnallista toimijaa. Yhtiön omistavat yhdessä MTV Oy ja Porin kaupunki. Päätapahtuman, Suomen suurimman yhteiskunnallisen festivaalin SuomiAreenan vuoden 2026 teemana on luottamus. SuomiAreena järjestetään Porissa 23.–26.6.2026. Tapahtuma viettää tänä vuonna 20-vuotisjuhlavuottaan.
Kyselytutkimus: 80 % suomalaisista kokee yhteiskuntaluottamuksen heikentyneen – luotamme eniten Puolustusvoimiin ja Pohjoismaihin24.3.2026 06:00:00 EET | Tiedote
Neljä viidestä (80 %) suomalaisesta arvioi yhteiskuntaluottamuksen heikentyneen viime vuosina. Eniten luottamusta lisäävät Puolustusvoimat (67 %), presidentti (52 %) ja poliisi (51 %). Tiedot käyvät ilmi SuomiAreenan ja Pohjoismaisen ministerineuvoston teettämästä tuoreesta kyselystä, jonka on toteuttanut Verian. Pohjoismaihin luotetaan erityisen paljon: Kahdeksan kymmenestä kokee Pohjoismaisen yhteistyön lisäävän luottamusta yhteiskunnassa (80 %). Lisäksi noin seitsemän kymmenestä (67 %) arvioi Pohjoismaiden lisäävän luottamusta, ja niitä myös pidetään maailman parhaana paikkana asua (84 %). "Kriisit, kuten Ukrainan sota, pandemia, heikko taloustilanne ja epävarmuus yhdistettynä kärjistyneeseen keskustelukulttuuriin näkyvät varmasti kyselyn tuloksissa. Kärkeen nousevat tahot, jotka tuovat suomalaisille varmuutta: tutut, turvallisuutta tuottavat instituutiot ja lähimmät naapurimme lännessä", sanoo SuomiAreenan toimitusjohtaja Antti Lehtinen. Vain neljä prosenttia suomalaisista uskoo Yh
SuomiAreena ja Suomen evankelis-luterilainen kirkko yhteistyöhön – Keski-Porin kirkon pihamaalle nousee SuomiAreena-lava20.3.2026 07:03:04 EET | Tiedote
Porissa kesäkuun viimeisellä viikolla järjestettävään SuomiAreena-tapahtumaan rakennetaan uusi keskustelulava, joka sijoittuu Keski-Porin kirkon puistoon, Kokemäenjoen rannalle. Lava on osa Porin seurakuntien ja SuomiAreenan yhteistyötä ja tulee kantamaan nimeä Kirkkolava. ”SuomiAreena panostaa tänä vuonna entisestään tapahtuman ja tapahtuma-alueen kehittämiseen. Keskeinen rooli on Porin Etelärannan alueella, jolle kirkon puisto on erittäin kaunis ja luonteva jatke. Kirkkolava tulee tarjoamaan kerrassaan upeat puitteet yhteiskunnalliselle lavaohjelmalle”, iloitsee SuomiAreena Oy:n toimitusjohtaja Antti Lehtinen. Lava tulee sijoittumaan Keski-Porin kirkon puiston luoteiskulmaan. Kirkkolavalla järjestetään SuomiAreenan virallista ohjelmaa koko festivaaliviikon ajan. ”Kirkko Porissa arvostaa ja tukee SuomiAreena-tapahtumaa. Kirkko haluaa sekä osallistua että olla kehittämässä suomalaista yhteiskunnallista keskustelua ja tarjoamassa sille arvoisensa puitteet. Maailma, ja Suomi sen mukana,
Haku vuoden 2026 SuomiAreenaan on nyt auki – teemana luottamus24.10.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
SuomiAreenan vuoden 2026 teema on luottamus. Festivaalin 20-vuotisjuhlavuotena SuomiAreena kutsuu kansalaiset, päättäjät, yritykset ja järjestöt rakentamaan luottamusta tulevaan. SuomiAreena järjestetään 23.–26.6.2026.
SuomiAreenan kävijämäärät nousussa – KAJ veti Raatihuoneenpuistoon kaikkien aikojen ennätysyleisön2.7.2025 13:30:00 EEST | Tiedote
Suomen suurin yhteiskunnallinen festivaali SuomiAreena järjestettiin Porissa 24.–27.6.2025. Tapahtuma kokosi Poriin jälleen laajan yleisön. Yli 230 tilaisuutta ja yli 800 puhujaa takasivat monipuolisen sisällön ja vilkkaan keskustelun viikon ajan. KAJ-yhtyeen konsertti keräsi todennäköisesti SuomiAreenan kaikkien aikojen yleisöennätyksen.
